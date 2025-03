Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d6a050c9-39e0-4248-a859-169d5c29a765","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Radoslaw Sikorski az X-en reagált arra, hogy Orbán Viktor véleménynyilvánító népszavazást tart Ukrajna uniós tagságáról.","shortLead":"Radoslaw Sikorski az X-en reagált arra, hogy Orbán Viktor véleménynyilvánító népszavazást tart Ukrajna uniós tagságáról.","id":"20250309_nepszavazas-orban-magyarorszaganak-unios-tagsagarol-radislav-sikorski-lengyel-kulugyminiszter-diplomacia-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6a050c9-39e0-4248-a859-169d5c29a765.jpg","index":0,"item":"6c9d882e-7e1a-4166-a0f7-07d3fd2ac9c1","keywords":null,"link":"/itthon/20250309_nepszavazas-orban-magyarorszaganak-unios-tagsagarol-radislav-sikorski-lengyel-kulugyminiszter-diplomacia-ukrajna","timestamp":"2025. március. 09. 16:27","title":"Inkább az orbáni Magyarország uniós tagságáról látna népszavazást a lengyel külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"583bf605-1f32-4b4c-a958-0ce0c79f1aed","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Régen volt már 600 forint alatt a benzin ára, most van rá esély. ","shortLead":"Régen volt már 600 forint alatt a benzin ára, most van rá esély. ","id":"20250310_benzin-gazolaj-arcsokkenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/583bf605-1f32-4b4c-a958-0ce0c79f1aed.jpg","index":0,"item":"019340fc-e066-44f5-8ba5-cd5656ffb362","keywords":null,"link":"/cegauto/20250310_benzin-gazolaj-arcsokkenes","timestamp":"2025. március. 10. 11:02","title":"Ismét komolyabb árcsökkenés jön a benzinkutaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b33de81-31ee-4791-9662-890eedea3c4e","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Zajos közgyűlésen választottak újra a Magyar Taekwondo-szövetség vezetőjét, Márton Zsolt Krisztiánt.","shortLead":"Zajos közgyűlésen választottak újra a Magyar Taekwondo-szövetség vezetőjét, Márton Zsolt Krisztiánt.","id":"20250308_magyar-taekwondo-szovetseg-elnokvalasztas-tisztujitas-marton-zsolt-krisztian-breznai-agnes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b33de81-31ee-4791-9662-890eedea3c4e.jpg","index":0,"item":"1fdaaac6-159d-49f0-b53a-7353ae30f710","keywords":null,"link":"/sport/20250308_magyar-taekwondo-szovetseg-elnokvalasztas-tisztujitas-marton-zsolt-krisztian-breznai-agnes-ebx","timestamp":"2025. március. 08. 21:09","title":"„A taekwondo dél-koreai sportág, nem észak-koreai” – kiabálás és feszült pillanatok az új magyar sikersportág elnökválasztásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"006a4f51-f90e-4f87-8cfe-0a6b334cdf73","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az osztrák lap a már meghiúsult Mini-Dubajjal hozta összefüggésbe az amerikai elnök vejét. Albániában ennél sokkal konkrétabb üzlet formálódik.","shortLead":"Az osztrák lap a már meghiúsult Mini-Dubajjal hozta összefüggésbe az amerikai elnök vejét. Albániában ennél sokkal...","id":"20250310_trump-jared-kushner-magyarorszagi-bizniszek-kurier-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/006a4f51-f90e-4f87-8cfe-0a6b334cdf73.jpg","index":0,"item":"c4c70673-5151-4825-aea7-c256e7bd5997","keywords":null,"link":"/360/20250310_trump-jared-kushner-magyarorszagi-bizniszek-kurier-lapszemle","timestamp":"2025. március. 10. 10:36","title":"Kurier: Trump fű alatt bevásárol Magyarországon, Albániában és Szerbiában?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c9dfbde-b3ce-4647-ab62-78ff7ed6f98d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szöuli központi kerületi bíróság azzal indokolta döntését, hogy kérdések merültek fel a nyomozást és a vádat illetően. ","shortLead":"A szöuli központi kerületi bíróság azzal indokolta döntését, hogy kérdések merültek fel a nyomozást és a vádat...","id":"20250308_Szabadon-engedtek-Del-Korea-felfuggesztett-elnoket-de-az-ellene-inditott-eljarasok-folytatodnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c9dfbde-b3ce-4647-ab62-78ff7ed6f98d.jpg","index":0,"item":"b1d6548b-35a0-4e5d-a0b7-17d9bb05b34a","keywords":null,"link":"/vilag/20250308_Szabadon-engedtek-Del-Korea-felfuggesztett-elnoket-de-az-ellene-inditott-eljarasok-folytatodnak","timestamp":"2025. március. 08. 18:57","title":"Szombaton szabadon távozott a fogdából Dél-Korea felfüggesztett elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90d69d4-2a2b-4d9b-8336-b177ea21ffdf","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az európai országok továbbra is támogatnák Ukrajnát, és attól tartanak, hogy Oroszország nem áll le, más országokat is meg fog támadni.","shortLead":"Az európai országok továbbra is támogatnák Ukrajnát, és attól tartanak, hogy Oroszország nem áll le, más országokat is...","id":"20250310_felmeres-donald-trump-diktator","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c90d69d4-2a2b-4d9b-8336-b177ea21ffdf.jpg","index":0,"item":"3a888977-0893-479e-a2a7-8f7bdd6178bc","keywords":null,"link":"/vilag/20250310_felmeres-donald-trump-diktator","timestamp":"2025. március. 10. 12:17","title":"Felmérés: Donald Trumpot a britek, a franciák és a németek többsége is diktátornak tartja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a3edaec-c4c6-4b99-acc9-7fad23fe0888","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pénzt a tervezett fejlesztésekre fordítanák.","shortLead":"A pénzt a tervezett fejlesztésekre fordítanák.","id":"20250310_tiz-szazalek-jegyarelemes-budapesti-kozlekedesi-kozpont-bkk-javaslat-fejlesztesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a3edaec-c4c6-4b99-acc9-7fad23fe0888.jpg","index":0,"item":"8b7a3025-1a4b-4b44-86db-d78ab0fe500d","keywords":null,"link":"/itthon/20250310_tiz-szazalek-jegyarelemes-budapesti-kozlekedesi-kozpont-bkk-javaslat-fejlesztesek","timestamp":"2025. március. 10. 07:24","title":"Tíz százalékkal emelné a jegyek árát a BKK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4a50c6e-0ead-4f96-9aae-9ea841e13f28","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Orvosai szerint az egyházfő állapotában csekély javulás következett be, de óvatosságból továbbra sem bocsátkoznak jóslatokba.","shortLead":"Orvosai szerint az egyházfő állapotában csekély javulás következett be, de óvatosságból továbbra sem bocsátkoznak...","id":"20250308_Jol-reagal-a-kezelesre-Ferenc-papa-az-allapota-enyhen-de-javul","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4a50c6e-0ead-4f96-9aae-9ea841e13f28.jpg","index":0,"item":"0f274da2-11bf-440e-af14-e06bd6165908","keywords":null,"link":"/elet/20250308_Jol-reagal-a-kezelesre-Ferenc-papa-az-allapota-enyhen-de-javul","timestamp":"2025. március. 08. 21:25","title":"Jól reagál a kezelésre Ferenc pápa, az állapota lassan, de javul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]