Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"8438f540-c134-405e-bad8-1f4f5e6abcec","c_author":"Galicza Dorina","category":"itthon","description":"Az egyetem alkalmazotti tanácsának és szakszervezetének tagjai szerint aránytalan lépés volt a docens kirúgása, a Corvinus vezetésével szemben pedig bizalmi válság alakult ki.","shortLead":"Az egyetem alkalmazotti tanácsának és szakszervezetének tagjai szerint aránytalan lépés volt a docens kirúgása...","id":"20250310_Adam-Zoltan-munkaugyi-per-szakszervezet-tanumeghallgatasok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8438f540-c134-405e-bad8-1f4f5e6abcec.jpg","index":0,"item":"de26e799-18ad-4abb-ae3b-09b4d5854806","keywords":null,"link":"/itthon/20250310_Adam-Zoltan-munkaugyi-per-szakszervezet-tanumeghallgatasok-ebx","timestamp":"2025. március. 10. 12:50","title":"„A Corvinus vezetése kompromittálni akarta a vizsgabotrány feltárását” – Ádám Zoltán volt kollégáit hallgatta meg a bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dda9c9c3-a6bc-424f-9325-597cdf20849d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Maureen Koster elesett, majd eszméletét vesztette, miután ütközött az egyik ellenfelével. ","shortLead":"Maureen Koster elesett, majd eszméletét vesztette, miután ütközött az egyik ellenfelével. ","id":"20250310_korhaz-holland-futo-maureen-koster-ajulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dda9c9c3-a6bc-424f-9325-597cdf20849d.jpg","index":0,"item":"6532209c-089c-42d8-922c-00f04177aae8","keywords":null,"link":"/sport/20250310_korhaz-holland-futo-maureen-koster-ajulas","timestamp":"2025. március. 10. 11:08","title":"Akkorát esett a döntőben egy holland futó az Európa-bajnokságon, hogy elájult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b61f516a-3b88-4a69-94bc-b3efe1095832","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Százasával érkeztek a jelzések vasárnap, hogy nem sikerült a vásárlás, akár a sarki boltban, akár online. Délutánra elvileg megoldották a dolgot.","shortLead":"Százasával érkeztek a jelzések vasárnap, hogy nem sikerült a vásárlás, akár a sarki boltban, akár online. Délutánra...","id":"20250309_mastercard-fennakadasok-online-fizetes-bolti-vasarlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b61f516a-3b88-4a69-94bc-b3efe1095832.jpg","index":0,"item":"823b25a2-d44a-4c91-a813-c0c4bd704913","keywords":null,"link":"/tudomany/20250309_mastercard-fennakadasok-online-fizetes-bolti-vasarlas","timestamp":"2025. március. 09. 14:37","title":"Önnél sem működött a kártyás fizetés? Világszerte gond volt a Mastercarddal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e73683a-20cc-4df7-ae62-c91cd21ee5fe","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A rövid válasz az, hogy igen, de részletesebb válasz is van arra, hogy miként tudott Orbán Viktor kormányfő lánya egyik évről a másikra berobbanni a magyar művészetpártolók világába, és miként tudott aktív vásárlóként megjelenni a műalkotások piacán.","shortLead":"A rövid válasz az, hogy igen, de részletesebb válasz is van arra, hogy miként tudott Orbán Viktor kormányfő lánya egyik...","id":"20250310_Orban-Sara-vagyon-maldiv-sziget-nyaralas-jaszai-gellert-4ig","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e73683a-20cc-4df7-ae62-c91cd21ee5fe.jpg","index":0,"item":"dab0e73d-f685-4ae5-ae5c-4b2079f9deca","keywords":null,"link":"/360/20250310_Orban-Sara-vagyon-maldiv-sziget-nyaralas-jaszai-gellert-4ig","timestamp":"2025. március. 10. 06:30","title":"Lehetett-e Orbán Sárának annyi pénze, hogy saját maga fizesse a Maldív-szigeteki repülőútját?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a288e0c5-211b-4288-9202-29a3e7e03d72","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"18-as kerekekkel és extráktól mentes utastérrel így mutat az Audi napokban leleplezett új kombija.","shortLead":"18-as kerekekkel és extráktól mentes utastérrel így mutat az Audi napokban leleplezett új kombija.","id":"20250310_felre-a-puccparadeval-igy-fest-az-uj-audi-a6-avant-fapadosan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a288e0c5-211b-4288-9202-29a3e7e03d72.jpg","index":0,"item":"62ff4585-81fa-48e9-8360-c2b68652eb90","keywords":null,"link":"/cegauto/20250310_felre-a-puccparadeval-igy-fest-az-uj-audi-a6-avant-fapadosan","timestamp":"2025. március. 10. 08:41","title":"Félre a puccparádéval, így fest az új Audi A6 fapadosan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c2fd453-89fe-49e7-93bc-1829b3a61307","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"A kiégés, más néven burnout szindróma fizikai, érzelmi és mentális kimerüléssel járó tünetegyüttes. Leggyakrabban munkahelyi környezetben jelentkezik, de előfordulhat például tanulmányi stresszhelyzetekben vagy bármilyen hosszú távú, intenzív érzelmi erőfeszítés esetén. De mi vezet el idáig, hogyan ismerhető fel, és mit tehetünk ellene?","shortLead":"A kiégés, más néven burnout szindróma fizikai, érzelmi és mentális kimerüléssel járó tünetegyüttes. Leggyakrabban...","id":"20250129_Igy-ismerje-fel-a-burnout-szindromat-remotiv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c2fd453-89fe-49e7-93bc-1829b3a61307.jpg","index":0,"item":"b23d09c0-7471-4468-a46b-1a6b07830a15","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250129_Igy-ismerje-fel-a-burnout-szindromat-remotiv","timestamp":"2025. március. 09. 11:30","title":"Így ismerje fel a burnout szindrómát!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"6b463ed1-d453-40c3-82fa-97c561a4b8eb","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"721fbaab-de01-4c64-be16-8227f6ca6b14","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész szerint semmi sem öregít jobban, mintha egy idősebb férfi festeti a haját, de komoly szakmai okai voltak annak, hogy ő így tett.","shortLead":"A színész szerint semmi sem öregít jobban, mintha egy idősebb férfi festeti a haját, de komoly szakmai okai voltak...","id":"20250310_George-Clooney-ezust-roka-haj-osz-haj-barna-haj-befestette","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/721fbaab-de01-4c64-be16-8227f6ca6b14.jpg","index":0,"item":"7d0acbb2-0f63-4843-9427-010bc30bae01","keywords":null,"link":"/elet/20250310_George-Clooney-ezust-roka-haj-osz-haj-barna-haj-befestette","timestamp":"2025. március. 10. 15:15","title":"Már semmi nem a régi: George Clooney befestette ősz haját egy szerep miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39d2b5ec-0825-4886-a4db-b7dcf1eff6fc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Játsszon a mesterséges intelligencia – no persze ne azért, hogy szórakozzon, hanem hogy megmutassa, mire képes. Amerikai kutatók tesztelő eszköze ezúttal a Nintendo közkedvelt Super Mario Bros. játéka volt.","shortLead":"Játsszon a mesterséges intelligencia – no persze ne azért, hogy szórakozzon, hanem hogy megmutassa, mire képes...","id":"20250308_nintendo-super-mario-bros-jatek-banchmark-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/39d2b5ec-0825-4886-a4db-b7dcf1eff6fc.jpg","index":0,"item":"2aaa186b-92e2-4a0d-b64e-31806eedb3d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250308_nintendo-super-mario-bros-jatek-banchmark-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. március. 08. 20:03","title":"Meg kell mutatnia, mit tud? Akkor játsszon kicsit a Marióval a mesterséges intelligencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]