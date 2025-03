Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b450cd4e-243b-4a6e-af9d-24e4b0c673c7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A legtöbben gazdasági irányba tanulnának tovább.","shortLead":"A legtöbben gazdasági irányba tanulnának tovább.","id":"20250310_83-eves-egyetemista-felsooktatasi-jelentkezesi-adatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b450cd4e-243b-4a6e-af9d-24e4b0c673c7.jpg","index":0,"item":"f904dfa5-7afd-4565-a434-02502f5b8d1f","keywords":null,"link":"/itthon/20250310_83-eves-egyetemista-felsooktatasi-jelentkezesi-adatok","timestamp":"2025. március. 10. 07:54","title":"83 éves a legidősebb ember, aki egyetemre akar járni ősztől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ba6b6ee-9151-4309-9934-25dae3aa7602","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fotó is készült az intézkedésről. ","shortLead":"Fotó is készült az intézkedésről. ","id":"20250308_A-momentumos-Gelencser-Ferenc-molinot-rakott-a-Karmelita-kordonjara-egy-tucat-rendort-hivtak-ra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ba6b6ee-9151-4309-9934-25dae3aa7602.jpg","index":0,"item":"12e6aac3-8a42-4776-86e0-b08eaa8e83ea","keywords":null,"link":"/itthon/20250308_A-momentumos-Gelencser-Ferenc-molinot-rakott-a-Karmelita-kordonjara-egy-tucat-rendort-hivtak-ra","timestamp":"2025. március. 08. 20:57","title":"A momentumos Gelencsér Ferenc molinót rakott a Karmelita kordonjára, egy tucat rendőrt hívtak rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"054f813a-42b0-4bb9-912a-d0fe4ddce618","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"Sokáig tartotta magát a mondás, hogy minden ember csupán öt kézfogásnyira van egymástól, vagyis bárki bárkivel összekapcsolható néhány ismerősön keresztül. A közösségi médiának köszönhetően ez a szám nagy valószínűséggel tovább csökkent, csupán egy kattintás, és szinte bárkivel összebarátkozhatunk. De valódi kapcsolatok ezek, amelyek aztán valódi közösséggé épülnek, vagy csak ámítás, és tulajdonképpen egyre magányosabbak vagyunk?","shortLead":"Sokáig tartotta magát a mondás, hogy minden ember csupán öt kézfogásnyira van egymástól, vagyis bárki bárkivel...","id":"20250129_Sosem-voltunk-ennyire-maganyosak-remotiv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/054f813a-42b0-4bb9-912a-d0fe4ddce618.jpg","index":0,"item":"64ae3927-eac4-4ede-a4b5-ebfb0d74f06a","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250129_Sosem-voltunk-ennyire-maganyosak-remotiv","timestamp":"2025. március. 08. 15:30","title":"Sosem volt ennyi barátunk, és sosem voltunk ennyire magányosak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"6b463ed1-d453-40c3-82fa-97c561a4b8eb","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"6ca45503-b7cf-44c5-a82f-1c2b86dd4c63","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy fegyveres férfit ártalmatlanítottak nem sokkal éjfél után, a gyanúsítottat kórházba vitték, de egyelőre nem tudni, milyen állapotban van. ","shortLead":"Egy fegyveres férfit ártalmatlanítottak nem sokkal éjfél után, a gyanúsítottat kórházba vitték, de egyelőre nem tudni...","id":"20250309_Feher-Haz-lovoldozes-titkos-szolgalat-fegyveres-ferfi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ca45503-b7cf-44c5-a82f-1c2b86dd4c63.jpg","index":0,"item":"29b6f18e-6b43-41df-9592-bac810d9efd6","keywords":null,"link":"/vilag/20250309_Feher-Haz-lovoldozes-titkos-szolgalat-fegyveres-ferfi","timestamp":"2025. március. 09. 14:45","title":"Lövöldözés volt a Fehér Háznál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c79c59c-8236-474e-899e-879e17482b26","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A három tekintélyuralmi nagyhatalom vezetői közti fura jó viszony dermesztő hatással van a világra – írja Simon Tisdall a The Guardianben.","shortLead":"A három tekintélyuralmi nagyhatalom vezetői közti fura jó viszony dermesztő hatással van a világra – írja Simon Tisdall...","id":"20250310_Simon-Tisdall-Putyin-lakajakent-Trump-nem-kap-Nobel-bekedijat-de-egy-Lenin-rend-meg-leeshet-neki","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c79c59c-8236-474e-899e-879e17482b26.jpg","index":0,"item":"b5e07a72-d24f-4448-8e79-9ba86515472d","keywords":null,"link":"/360/20250310_Simon-Tisdall-Putyin-lakajakent-Trump-nem-kap-Nobel-bekedijat-de-egy-Lenin-rend-meg-leeshet-neki","timestamp":"2025. március. 10. 07:16","title":"The Guardian-kommentár: Putyin lakájaként Trump nem kap Nobel-békedíjat, de egy Lenin-rend még leeshet neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3999bbf6-37b4-4952-bb65-e3f33c58cb6f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Még egy mutató, amiben utolsó helyen állunk az Európai Unióban, a bolgárok is messze lepipálnak minket.","shortLead":"Még egy mutató, amiben utolsó helyen állunk az Európai Unióban, a bolgárok is messze lepipálnak minket.","id":"20250309_noi-kutatok-es-noi-mernokok-aranya-eurostat-statisztika-nonap","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3999bbf6-37b4-4952-bb65-e3f33c58cb6f.jpg","index":0,"item":"62bcdffd-5609-4b26-9c5f-93029235a83d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250309_noi-kutatok-es-noi-mernokok-aranya-eurostat-statisztika-nonap","timestamp":"2025. március. 09. 13:04","title":"Hiába Orbán Viktor csokrai, térképen is kiüti a szemet, akkora a nők lemaradása Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c9fc9cf-bd67-4c77-ac97-8089d9e7353b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A humanitárius szervezetek szerint veszélybe kerülhet a terület ivóvízellátása, ha lekapcsolják az áramszolgáltatást. Tel-Aviv célja az lehet, hogy a nagyobb nyomást helyezzen a Hamászra a tűzszüneti tárgyalásokon. ","shortLead":"A humanitárius szervezetek szerint veszélybe kerülhet a terület ivóvízellátása, ha lekapcsolják az áramszolgáltatást...","id":"20250309_Izrael-levagja-az-aramhalozatrol-a-Gazai-ovezetet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c9fc9cf-bd67-4c77-ac97-8089d9e7353b.jpg","index":0,"item":"c96da985-6491-4161-956e-5333cbe46062","keywords":null,"link":"/itthon/20250309_Izrael-levagja-az-aramhalozatrol-a-Gazai-ovezetet","timestamp":"2025. március. 09. 20:46","title":"Izrael levágja az áramhálózatról a Gázai övezetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"763bafab-2832-4a96-a74b-3c0589d419b5","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Hatalmas üzleti lehetőségek és jókora bukások kapcsán szoktak a kriptovaluták bekerülni a hírekbe, de mekkorák valójában a kockázatok? Mi alapján érdemes dönteni, hogy kriptóba tegyünk-e a pénzünk egy részét, és hogyan lehet meglátni, mi az, ami biztonságos?","shortLead":"Hatalmas üzleti lehetőségek és jókora bukások kapcsán szoktak a kriptovaluták bekerülni a hírekbe, de mekkorák...","id":"20250310_Kasszakulcs-podcast-kripto-altcoin-bitcoin-kriptoavaluta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/763bafab-2832-4a96-a74b-3c0589d419b5.jpg","index":0,"item":"7a4bce26-5536-40d0-bb6a-5a12414a5e43","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250310_Kasszakulcs-podcast-kripto-altcoin-bitcoin-kriptoavaluta","timestamp":"2025. március. 10. 06:00","title":"Félnem kell-e a kriptótól? – Kasszakulcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]