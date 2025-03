Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"fa3c576d-0694-4ef4-980a-7c05d10d20ad","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Egy friss kutatás szerint a nagyobb magabiztosság összefügg a tesztek magasabb eredményével. ","shortLead":"Egy friss kutatás szerint a nagyobb magabiztosság összefügg a tesztek magasabb eredményével. ","id":"20250310_oktatas-matematika-termeszettudomany-fiuk-lanyok-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa3c576d-0694-4ef4-980a-7c05d10d20ad.jpg","index":0,"item":"e056d8ef-b834-4698-8a0d-64adca834671","keywords":null,"link":"/elet/20250310_oktatas-matematika-termeszettudomany-fiuk-lanyok-kutatas","timestamp":"2025. március. 10. 14:38","title":"Fordult a kocka: a fiúk már jobbak matematikából, mint a lányok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"038cf5ac-aba6-419a-9061-87273688bda7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A két cég az összeolvadásról tárgyalt korábban, aminek egyik akadályozója lett a Nissan főnöke.","shortLead":"A két cég az összeolvadásról tárgyalt korábban, aminek egyik akadályozója lett a Nissan főnöke.","id":"20250311_tavozik-a-Nissan-vezerigazgatoja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/038cf5ac-aba6-419a-9061-87273688bda7.jpg","index":0,"item":"d75e0dc3-4f58-4654-8f19-bea0dca66267","keywords":null,"link":"/cegauto/20250311_tavozik-a-Nissan-vezerigazgatoja","timestamp":"2025. március. 11. 12:40","title":"Megkapta a Honda, amit akart: távozik a Nissan vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f885be87-555f-413d-b726-2304aa76e334","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A tüntetők azért akarták blokád alá vonni az épületet, mert a közmédia egyik újságírója csőcseléknek nevezte őket. Egy civil ruhás rendőr megsérült, Vucsics szerint bolsevikok támadtak rá, de úgy tűnik, egy rohamrendőr ütötte meg.","shortLead":"A tüntetők azért akarták blokád alá vonni az épületet, mert a közmédia egyik újságírója csőcseléknek nevezte őket...","id":"20250311_szerbia-belgrad-kozmedia-diaktuntetes-rohamrendorseg-alekszandar-vucsics","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f885be87-555f-413d-b726-2304aa76e334.jpg","index":0,"item":"ec9c7386-27de-49b5-9a39-0a4084959bc5","keywords":null,"link":"/vilag/20250311_szerbia-belgrad-kozmedia-diaktuntetes-rohamrendorseg-alekszandar-vucsics","timestamp":"2025. március. 11. 10:47","title":"Rohamrendőrök verték szét a szerb közmédia épületéhez szervezett diáktüntetést Belgrádban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az államháztartást jelentős állampapírhozam-fizetések és a 13. havi nyugdíj is terhelte februárban. A hiány két hónap alatt 1,7 ezer milliárd forint – az éves terv 4,2 ezer milliárd forint.","shortLead":"Az államháztartást jelentős állampapírhozam-fizetések és a 13. havi nyugdíj is terhelte februárban. A hiány két hónap...","id":"20250310_allamhaztartas-koltsegvetes-hiany-2025-februar-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1.jpg","index":0,"item":"17a85448-af1b-48c4-bbb9-a9f33ecd5c19","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250310_allamhaztartas-koltsegvetes-hiany-2025-februar-ebx","timestamp":"2025. március. 10. 11:21","title":"Megroggyant a költségvetés, két hónap alatt összejött az éves hiány 40 százaléka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ab9472f-146e-49a7-8039-02b7c8a8c8b9","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Mark Rutte Szarajevóban szólította fel a feszültségek feloldására az ország vezetőit.","shortLead":"Mark Rutte Szarajevóban szólította fel a feszültségek feloldására az ország vezetőit.","id":"20250310_bosznia-hercegovina-teruleti-integritas-mark-rutte-nato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ab9472f-146e-49a7-8039-02b7c8a8c8b9.jpg","index":0,"item":"baf73de2-ec4d-4312-8828-6d79ad3683f6","keywords":null,"link":"/vilag/20250310_bosznia-hercegovina-teruleti-integritas-mark-rutte-nato","timestamp":"2025. március. 10. 17:03","title":"Kiállt Bosznia-Hercegovina területi integritása mellett a NATO főtitkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3c31ea3-da24-4441-a4e1-3bb73c95075a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Orvosszakértők szerint a 95 éves színész talán azzal sem volt tisztában, hogy a felesége napokkal korábban meghalt. ","shortLead":"Orvosszakértők szerint a 95 éves színész talán azzal sem volt tisztában, hogy a felesége napokkal korábban meghalt. ","id":"20250311_gene-hackman-alzheimer-halal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3c31ea3-da24-4441-a4e1-3bb73c95075a.jpg","index":0,"item":"22cc01dc-df94-41d0-9019-613229444261","keywords":null,"link":"/kultura/20250311_gene-hackman-alzheimer-halal","timestamp":"2025. március. 11. 10:53","title":"Gene Hackman utolsó napjai az Alzheimer-kór fogságában teltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41cfaa76-a67e-49c1-94cf-83f1dd185098","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Miközben a kormány az élelmiszerárak elszállása ellen harcolna, a jegybank azt mutatta be, hogy csúnyán drágultak az év eleje óta a lakbérek, a magánegészségügy, de már a használt autók is.","shortLead":"Miközben a kormány az élelmiszerárak elszállása ellen harcolna, a jegybank azt mutatta be, hogy csúnyán drágultak az év...","id":"20250311_MNB-inflacio-arak-dragulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/41cfaa76-a67e-49c1-94cf-83f1dd185098.jpg","index":0,"item":"2c8a1667-31be-4d97-907b-5f7e3bc02765","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250311_MNB-inflacio-arak-dragulas","timestamp":"2025. március. 11. 12:39","title":"MNB: A három hónapja készített előrejelzés legrosszabb forgatókönyvénél is nagyobb az infláció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d5d27f8-827e-4868-ae58-1d3e5c4ca8ed","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az iOS 18 egyik legfontosabb újítása lett volna a sokkal többre képes Siri, ám most már biztos, hogy legjobb esetben is csak az iOS 19 fedélzetén fut majd be a megújult asszisztens.","shortLead":"Az iOS 18 egyik legfontosabb újítása lett volna a sokkal többre képes Siri, ám most már biztos, hogy legjobb esetben is...","id":"20250310_apple-megujult-siri-fejlesztes-keses-nyilatkozat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d5d27f8-827e-4868-ae58-1d3e5c4ca8ed.jpg","index":0,"item":"6245a6ce-9690-4955-9416-157a1d812039","keywords":null,"link":"/tudomany/20250310_apple-megujult-siri-fejlesztes-keses-nyilatkozat","timestamp":"2025. március. 10. 12:03","title":"Az Apple beismerte: nem áll jól az egyik legnagyobb újdonság fejlesztésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]