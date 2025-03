Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"51f544b2-30c3-4b08-b985-6c7dc1531030","c_author":"Rácz Gergő","category":"360","description":"Rekordszámú letartóztatást hozó akció keretében számolt fel a dubaji rendőrség egy internetes csalószervezetet, amelyik ipari méretekben tévesztett meg gyanútlan embereket. A rendkívül szervezett rendőrségi akció jó eséllyel leveszi Dubajt a csalók térképéről, több más országban azonban az iparág él és virul, a hatóságok meg szinte tehetetlenek.","shortLead":"Rekordszámú letartóztatást hozó akció keretében számolt fel a dubaji rendőrség egy internetes csalószervezetet, amelyik...","id":"20250311_dubaj-online-csalas-rendori-akcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51f544b2-30c3-4b08-b985-6c7dc1531030.jpg","index":0,"item":"8feaf6ef-d3e0-44fa-8200-ef2c041fa416","keywords":null,"link":"/360/20250311_dubaj-online-csalas-rendori-akcio","timestamp":"2025. március. 11. 16:00","title":"„Disznóvágás” rabszolgák ezreivel: így dolgoznak az internetes csalók, akik az ön pénzére is utaznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1bcc92b-5887-4056-9e6c-40469c2011d0","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Olyan választ próbál adni az EU Donald Trump vámháborújára, amivel tárgyalóasztalhoz lehet ültetni az amerikai elnököt.","shortLead":"Olyan választ próbál adni az EU Donald Trump vámháborújára, amivel tárgyalóasztalhoz lehet ültetni az amerikai elnököt.","id":"20250312_EU-USA-Trump-vam-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1bcc92b-5887-4056-9e6c-40469c2011d0.jpg","index":0,"item":"5c3f0826-f3af-4428-88f1-04d3640bf6c7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250312_EU-USA-Trump-vam-vamhaboru","timestamp":"2025. március. 12. 07:49","title":"Az EU visszavág Trumpnak, ikonikus amerikai termékekre vet ki vámokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa308a5a-d82a-458e-85b4-a18a2876482f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagyon konstruktívan indult az ukrán delegáció szerint a megbeszélés, aminek egyik tétje diplomácia kapcsolatuk az Egyesült Államokkal. ","shortLead":"Nagyon konstruktívan indult az ukrán delegáció szerint a megbeszélés, aminek egyik tétje diplomácia kapcsolatuk...","id":"20250311_Ukrajna-Zelenszkij-Trump-Usa-beketargyalas-Szaud-Arabia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aa308a5a-d82a-458e-85b4-a18a2876482f.jpg","index":0,"item":"8d78375e-622f-4797-9577-508f231e8bec","keywords":null,"link":"/vilag/20250311_Ukrajna-Zelenszkij-Trump-Usa-beketargyalas-Szaud-Arabia","timestamp":"2025. március. 11. 14:20","title":"Ukrajna légi és tengeri tűzszünetet javasolt a szaúdi találkozón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7693dd58-0da3-415b-b7f6-ba07573cfbcb","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az alacsonyan szálló gépet a főváros több pontján is látták.","shortLead":"Az alacsonyan szálló gépet a főváros több pontján is látták.","id":"20250311_szaud-arabia-zaszlo-helikopter-budapest-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7693dd58-0da3-415b-b7f6-ba07573cfbcb.jpg","index":0,"item":"f89390f9-dd9e-4859-ac70-7fb78eb76b64","keywords":null,"link":"/itthon/20250311_szaud-arabia-zaszlo-helikopter-budapest-ebx","timestamp":"2025. március. 11. 14:16","title":"Kiderült, hogy miért repkedett egy szaúd-arábiai zászlót húzó helikopter Budapest fölött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07eb4238-4607-45e2-bb08-f1e4fe359d65","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Sebián-Petrovszki László belenézhetett a szerződésekbe, azonban az adatok egy részét kitakarták, így nem derült ki, ki írta a szerződést és ki döntött róla.","shortLead":"Sebián-Petrovszki László belenézhetett a szerződésekbe, azonban az adatok egy részét kitakarták, így nem derült ki, ki...","id":"20250312_per-dk-olimpia-parizsi-luxusszalloda-sulyok-tamas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07eb4238-4607-45e2-bb08-f1e4fe359d65.jpg","index":0,"item":"851ba0bb-b29b-4da3-96b7-17d0150b9da0","keywords":null,"link":"/itthon/20250312_per-dk-olimpia-parizsi-luxusszalloda-sulyok-tamas","timestamp":"2025. március. 12. 17:55","title":"Perre megy a DK, hogy kiderüljön, mi történt az olimpia alatt a párizsi luxusszállodai szobákkal, amit Sulyoknak szántak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92775b30-2354-4e2d-b1a3-fb185b2e9630","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A NASA minden előzetes jelzés nélkül küldte el 23 tudósát annak érdekében, hogy megfeleljen a Trump-kormány racionalizálásra vonatkozó törekvésének. Az NASA dolgozói úgy vélik, a szervezet épp most veszítette el a stratégiai tervezés képességét, és többé már nem lesz olyan tudományos műhely, mint eddig volt.","shortLead":"A NASA minden előzetes jelzés nélkül küldte el 23 tudósát annak érdekében, hogy megfeleljen a Trump-kormány...","id":"20250312_nasa-elbocsatas-tudosok-donald-trump-elon-musk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92775b30-2354-4e2d-b1a3-fb185b2e9630.jpg","index":0,"item":"ca3d01b9-663d-4693-a57a-d1ae290527fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250312_nasa-elbocsatas-tudosok-donald-trump-elon-musk","timestamp":"2025. március. 12. 11:03","title":"Tömeges leépítés kezdődött a NASA-nál – ugyanaz a Trump kérte, aki közben a Marsra is eljuttatná az embert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"439dc2d9-a4bf-4b18-94c3-638b94efc458","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egy év alatt 17 százalékkal nőttek a használt lakások árai Budapesten, de országosan is 10 százalék fölötti a drágulás. A legolcsóbb pesti kerület a XX. és a XXIII., a legdrágább megyeszékhely Debrecen.","shortLead":"Egy év alatt 17 százalékkal nőttek a használt lakások árai Budapesten, de országosan is 10 százalék fölötti a drágulás...","id":"20250311_ingatlan-hasznalt-lakasok-atlagos-arai-100-millio-forint-egy-budapesti-hasznalt-lakas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/439dc2d9-a4bf-4b18-94c3-638b94efc458.jpg","index":0,"item":"97a4e93c-a475-48ea-8c08-b457aaad47fd","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250311_ingatlan-hasznalt-lakasok-atlagos-arai-100-millio-forint-egy-budapesti-hasznalt-lakas","timestamp":"2025. március. 11. 07:58","title":"100 millió forint közelébe ugrott a pesti használt lakások átlagára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc5cfbde-bfd7-426b-80f7-9c526bd6ec12","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Megtetszett nekik a Hungaroring név? ","shortLead":"Megtetszett nekik a Hungaroring név? ","id":"20250311_Madring-lesz-a-Spanyol-Nagydij-uj-neve","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc5cfbde-bfd7-426b-80f7-9c526bd6ec12.jpg","index":0,"item":"17ec642a-d830-462e-bcf1-86538701ace0","keywords":null,"link":"/cegauto/20250311_Madring-lesz-a-Spanyol-Nagydij-uj-neve","timestamp":"2025. március. 11. 07:23","title":"Madring lesz a neve a Spanyol Nagydíj helyszínének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]