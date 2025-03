Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4ef7db27-41a0-4ae2-85b1-fb6a68363ff4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több sérült állapota is súlyos, így még nőhet a halálos áldozatok száma.","shortLead":"Több sérült állapota is súlyos, így még nőhet a halálos áldozatok száma.","id":"20250316_Egyhetes-gyaszt-hirdettek-Eszak-Macedoniaban-a-diszkotuz-aldozatainak-emlekere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ef7db27-41a0-4ae2-85b1-fb6a68363ff4.jpg","index":0,"item":"cb48d673-9e40-474f-a8e0-b61101ca8514","keywords":null,"link":"/vilag/20250316_Egyhetes-gyaszt-hirdettek-Eszak-Macedoniaban-a-diszkotuz-aldozatainak-emlekere","timestamp":"2025. március. 16. 17:35","title":"Egyhetes gyászt hirdettek Észak-Macedóniában a diszkótűz több mint ötven áldozatának emlékére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b244adb5-0050-405e-95e1-6f42183d1c04","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Tőzsdére készül a „vásárolj most, fizess később” szolgáltatás svéd úttörője, ám nem Európában, hanem New York-ban.","shortLead":"Tőzsdére készül a „vásárolj most, fizess később” szolgáltatás svéd úttörője, ám nem Európában, hanem New York-ban.","id":"20250315_Fontos-valtozas-a-Magyarorszagon-is-ingyen-hiteleket-kinalo-Klarnanal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b244adb5-0050-405e-95e1-6f42183d1c04.jpg","index":0,"item":"ce2d7466-8469-4714-9ebb-ecfe71b01099","keywords":null,"link":"/kkv/20250315_Fontos-valtozas-a-Magyarorszagon-is-ingyen-hiteleket-kinalo-Klarnanal","timestamp":"2025. március. 15. 11:14","title":"Fontos változás a Magyarországon is ingyen hiteleket kínáló Klarnánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44c0732a-120c-4036-a85c-4184e4bef5d5","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Rogán Antal szankciós listáról levételét erre a listára nem lehetett beszuszakolni.","shortLead":"Rogán Antal szankciós listáról levételét erre a listára nem lehetett beszuszakolni.","id":"20250315_Orban-kozzetette-12-pontjat-amelyben-az-Ukrajna-es-Soros-ugynokok-nelkuli-Unio-is-szerepel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44c0732a-120c-4036-a85c-4184e4bef5d5.jpg","index":0,"item":"2d631f71-228b-425d-a9cf-8f0993905513","keywords":null,"link":"/itthon/20250315_Orban-kozzetette-12-pontjat-amelyben-az-Ukrajna-es-Soros-ugynokok-nelkuli-Unio-is-szerepel","timestamp":"2025. március. 15. 09:24","title":"Orbán közzétette 12 pontját, amelyben az Ukrajna és Soros-ügynökök nélküli Unió az egyik követelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad5f3ec6-80c4-4c8f-a72d-9d2c2e5ea6fb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A fotó egy kórházi kápolnában készült. ","shortLead":"A fotó egy kórházi kápolnában készült. ","id":"20250316_ferenc-papa-vatikan-gyogyulas-foto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad5f3ec6-80c4-4c8f-a72d-9d2c2e5ea6fb.jpg","index":0,"item":"996298a0-223d-412d-9b7e-ef515f768fac","keywords":null,"link":"/vilag/20250316_ferenc-papa-vatikan-gyogyulas-foto","timestamp":"2025. március. 16. 19:34","title":"Betegsége óta először közölt képet Ferenc pápáról a Vatikán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f37b3a20-c912-4570-b3cc-d77c1c3b933d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kérdés, két választási lehetőség szerepel majd a biztonsági papírra nyomtott szavazólapon. ","shortLead":"Egy kérdés, két választási lehetőség szerepel majd a biztonsági papírra nyomtott szavazólapon. ","id":"20250316_magyarorszag-kormanya-szavazas-ukrajan-eu-tagsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f37b3a20-c912-4570-b3cc-d77c1c3b933d.jpg","index":0,"item":"15dfea0f-de7a-4c4c-b5c2-cd6c1e5ec543","keywords":null,"link":"/itthon/20250316_magyarorszag-kormanya-szavazas-ukrajan-eu-tagsag","timestamp":"2025. március. 16. 16:58","title":"Igen, tényleg így fog kinézni a szavazólap Ukrajna EU-tagságáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8af3f701-503a-49eb-90a7-50e26cdbc209","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A szerb fővárosban hatalmas demonstráció lesz, az egész országból érkeztek tüntetők.","shortLead":"A szerb fővárosban hatalmas demonstráció lesz, az egész országból érkeztek tüntetők.","id":"20250315_Teljesen-leallitjak-a-tomegkozlekedest-Belgradban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8af3f701-503a-49eb-90a7-50e26cdbc209.jpg","index":0,"item":"d239e4ff-02aa-4f26-9efe-d4c79e30ca5f","keywords":null,"link":"/vilag/20250315_Teljesen-leallitjak-a-tomegkozlekedest-Belgradban","timestamp":"2025. március. 15. 12:14","title":"Teljesen leállítják a tömegközlekedést Belgrádban az óriástüntetés napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26be9194-9752-43f8-9162-aeb269c798ee","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Renault 5 után egy újabb legendás francia típus is feltámad, megkezdődött a Renault 4 értékesítése.","shortLead":"A Renault 5 után egy újabb legendás francia típus is feltámad, megkezdődött a Renault 4 értékesítése.","id":"20250317_ujabb-retrojargany-feny-derult-a-vadonatuj-renault-4-e-tech-arara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26be9194-9752-43f8-9162-aeb269c798ee.jpg","index":0,"item":"ba7737a2-8cfc-4b31-824a-057b2640fdb3","keywords":null,"link":"/cegauto/20250317_ujabb-retrojargany-feny-derult-a-vadonatuj-renault-4-e-tech-arara","timestamp":"2025. március. 17. 07:21","title":"Újabb retrójárgány: fény derült a vadonatúj Renault 4 árára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"161d92ef-70a7-4569-955d-a8173be36699","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy férfi és egy nő ellen nyomoznak tiltott szerencsejáték szervezése miatt.","shortLead":"Egy férfi és egy nő ellen nyomoznak tiltott szerencsejáték szervezése miatt.","id":"20250316_Illegalis-pokerpartit-szamoltak-fel-a-veszpremi-rendorok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/161d92ef-70a7-4569-955d-a8173be36699.jpg","index":0,"item":"6f336a57-ac7f-4295-9d7e-63e63797851a","keywords":null,"link":"/itthon/20250316_Illegalis-pokerpartit-szamoltak-fel-a-veszpremi-rendorok","timestamp":"2025. március. 16. 13:23","title":"Illegális pókerpartit számoltak fel a veszprémi rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]