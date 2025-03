Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1930d16d-aad1-4050-acea-9779ecf1f0b3","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A tenderre egy szlovák és egy magyar cég jelentkezett.","shortLead":"A tenderre egy szlovák és egy magyar cég jelentkezett.","id":"20250317_kassa-fociakademia-magyar-kozpenz-eredmenytelen-tender","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1930d16d-aad1-4050-acea-9779ecf1f0b3.jpg","index":0,"item":"15692420-177b-46da-bfba-fe9ab246cc84","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250317_kassa-fociakademia-magyar-kozpenz-eredmenytelen-tender","timestamp":"2025. március. 17. 15:06","title":"Elfogyott a pénz? Túl drága ajánlatok jöttek, ezért egyelőre nem épül magyar közpénzből fociakadémia Kassán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17adbb7c-be4c-49ee-a5ba-26a6f757f3b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az agresszív közbeszéd ellen állnak ki a segítő szakemberek.","shortLead":"Az agresszív közbeszéd ellen állnak ki a segítő szakemberek.","id":"20250318_Orban-Viktor-poloska-peticio-szakemberek-tiltakozas-pszichologus-pszichiater","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17adbb7c-be4c-49ee-a5ba-26a6f757f3b8.jpg","index":0,"item":"11a095b2-fc3a-40cd-bc3c-e52605c4f054","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_Orban-Viktor-poloska-peticio-szakemberek-tiltakozas-pszichologus-pszichiater","timestamp":"2025. március. 18. 10:25","title":"Petícióban ítélik el pszichológusok, pszichiáterek Orbán poloskás beszédét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f37b3a20-c912-4570-b3cc-d77c1c3b933d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kérdés, két választási lehetőség szerepel majd a biztonsági papírra nyomtott szavazólapon. ","shortLead":"Egy kérdés, két választási lehetőség szerepel majd a biztonsági papírra nyomtott szavazólapon. ","id":"20250316_magyarorszag-kormanya-szavazas-ukrajan-eu-tagsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f37b3a20-c912-4570-b3cc-d77c1c3b933d.jpg","index":0,"item":"15dfea0f-de7a-4c4c-b5c2-cd6c1e5ec543","keywords":null,"link":"/itthon/20250316_magyarorszag-kormanya-szavazas-ukrajan-eu-tagsag","timestamp":"2025. március. 16. 16:58","title":"Igen, tényleg így fog kinézni a szavazólap Ukrajna EU-tagságáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab5a6c5f-59e2-42cc-8db8-bc3b09aa84f7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A több mint másfél kilométeres hídszerkezet közel húsz éve épült.","shortLead":"A több mint másfél kilométeres hídszerkezet közel húsz éve épült.","id":"20250317_Elkezdtek-felujitani-az-M8-as-hidjat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ab5a6c5f-59e2-42cc-8db8-bc3b09aa84f7.jpg","index":0,"item":"290be549-8bd0-4d2a-b630-4dd28b23187e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250317_Elkezdtek-felujitani-az-M8-as-hidjat","timestamp":"2025. március. 17. 17:43","title":"Elkezdték felújítani az M8-as hídját, egy hónapos lezárás is lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ef7db27-41a0-4ae2-85b1-fb6a68363ff4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több sérült állapota is súlyos, így még nőhet a halálos áldozatok száma.","shortLead":"Több sérült állapota is súlyos, így még nőhet a halálos áldozatok száma.","id":"20250316_Egyhetes-gyaszt-hirdettek-Eszak-Macedoniaban-a-diszkotuz-aldozatainak-emlekere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ef7db27-41a0-4ae2-85b1-fb6a68363ff4.jpg","index":0,"item":"cb48d673-9e40-474f-a8e0-b61101ca8514","keywords":null,"link":"/vilag/20250316_Egyhetes-gyaszt-hirdettek-Eszak-Macedoniaban-a-diszkotuz-aldozatainak-emlekere","timestamp":"2025. március. 16. 17:35","title":"Egyhetes gyászt hirdettek Észak-Macedóniában a diszkótűz több mint ötven áldozatának emlékére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy év alatt nem hallgatták ki a férfit, pedig a rendőrség tájékoztatása szerint zajlik a nyomozás.","shortLead":"Egy év alatt nem hallgatták ki a férfit, pedig a rendőrség tájékoztatása szerint zajlik a nyomozás.","id":"20250318_allami-kituntetes-Jozsef-Attila-dij-mateszalka-tanar-molesztalas-nyomozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc.jpg","index":0,"item":"a77ef474-146e-4d08-aaa4-fa8d548d84ba","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_allami-kituntetes-Jozsef-Attila-dij-mateszalka-tanar-molesztalas-nyomozas","timestamp":"2025. március. 18. 08:04","title":"444: Állami kitüntetést kapott egy tanár, akivel szemben molesztálás miatt nyomoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11aa4f83-aef7-4abf-863f-6e20a0e3b7a6","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Még ma is sokan hajlamosak azt hinni, hogy a világ egyre rosszabb hely, pedig a tények ennek az ellenkezőjét mutatják. Az élet szinte minden területén – az egészségtől az oktatáson át a szegénység csökkenéséig – soha nem látott fejlődést értünk el. Szerkesztett részlet Hannah Ritchie adattudós Ez nem a világvége című könyvéből.","shortLead":"Még ma is sokan hajlamosak azt hinni, hogy a világ egyre rosszabb hely, pedig a tények ennek az ellenkezőjét mutatják...","id":"20250316_Het-bizonyitek-hogy-a-leheto-legjobb-korszakban-elunk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/11aa4f83-aef7-4abf-863f-6e20a0e3b7a6.jpg","index":0,"item":"db664f55-9d38-43ac-84cb-e67d260eac59","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250316_Het-bizonyitek-hogy-a-leheto-legjobb-korszakban-elunk","timestamp":"2025. március. 16. 19:15","title":"Hét bizonyíték, hogy a lehető legjobb korszakban élünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e14e427-90da-40ae-8674-a5d8294ddc9b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Immár az 1-es BMW is rendelhető Iconic Glow vesékkel.","shortLead":"Immár az 1-es BMW is rendelhető Iconic Glow vesékkel.","id":"20250318_mar-a-legkisebb-bmw-nek-is-vilagit-a-hutoracsa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e14e427-90da-40ae-8674-a5d8294ddc9b.jpg","index":0,"item":"3a5a5df8-54d9-440c-94bd-fdc504772f6a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250318_mar-a-legkisebb-bmw-nek-is-vilagit-a-hutoracsa","timestamp":"2025. március. 18. 07:21","title":"Már a legkisebb BMW-nek is világít a hűtőrácsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]