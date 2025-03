Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c96fd521-e966-4e29-9b5c-7354a3851205","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Új lemeze jelenik meg március 28-án a színész-rappernek. Az egyik dala az inkriminált 2022-es Oscar-gáláról fog szólni.","shortLead":"Új lemeze jelenik meg március 28-án a színész-rappernek. Az egyik dala az inkriminált 2022-es Oscar-gáláról fog szólni.","id":"20250317_Megenekli-az-Oscar-pofont-is-Will-Smith-jon-az-uj-albuma","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c96fd521-e966-4e29-9b5c-7354a3851205.jpg","index":0,"item":"217372f8-dbbd-40b9-ac02-bf57e7517211","keywords":null,"link":"/kultura/20250317_Megenekli-az-Oscar-pofont-is-Will-Smith-jon-az-uj-albuma","timestamp":"2025. március. 17. 14:51","title":"Megénekli az Oscar-pofont is Will Smith – jön az új albuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76e49341-23ae-43f6-bcb0-75ae9e0466c7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Fidesz frakcióvezetője többek közt azt veti ellenzékiek szemére, hogy nem háborodtak fel az O1G-zésen.","shortLead":"A Fidesz frakcióvezetője többek közt azt veti ellenzékiek szemére, hogy nem háborodtak fel az O1G-zésen.","id":"20250316_Kocsis-Mate-szerint-Magyar-Peter-a-poloska","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76e49341-23ae-43f6-bcb0-75ae9e0466c7.jpg","index":0,"item":"3424f45d-1a79-46eb-8415-fa1e74310ddb","keywords":null,"link":"/itthon/20250316_Kocsis-Mate-szerint-Magyar-Peter-a-poloska","timestamp":"2025. március. 16. 18:46","title":"Kocsis Máté szerint Magyar Pétert „a fél ország poloskának nevezi”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06eab1e8-a054-468a-aca6-42048a54cce8","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az író nem áltathatja feleségét azzal, hogy a szép meztelen lány a lakásban kizárólag szakmai célokra kell neki. Lackfi János következett ezen a héten Az én hetem című sorozatunkban, amelyben öt kulcsszót felhasználva kell írni arról, hogy miként élte meg az elmúlt hetet. Lackfi Jánosnak most az alábbi készletből kellett ihletet merítenie: atyaég, résrehajlás, besül, italáldozat, kebelbarát – és plusz egy megkerülhetetlen szó ezen a héten, a poloska. ","shortLead":"Az író nem áltathatja feleségét azzal, hogy a szép meztelen lány a lakásban kizárólag szakmai célokra kell neki. Lackfi...","id":"20250316_Az-en-hetem-Lackfi-Janossal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06eab1e8-a054-468a-aca6-42048a54cce8.jpg","index":0,"item":"8034a8fc-8409-43f5-a2e7-3cedee3c897e","keywords":null,"link":"/360/20250316_Az-en-hetem-Lackfi-Janossal","timestamp":"2025. március. 16. 17:53","title":"Kitalálsz valami hazugságot és mindenki elhiszi – Lackfi János Az én hetemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3878d778-9301-4a48-aca8-a6c64bc94c9c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Bloomberg jelentése szerint az elődökhöz képest 60 százalékkal több fogyott el az iPhone 16e-ből, ami alapján úgy tűnik, a felhasználók elnézik az Apple-nek az áremelést.","shortLead":"A Bloomberg jelentése szerint az elődökhöz képest 60 százalékkal több fogyott el az iPhone 16e-ből, ami alapján...","id":"20250317_apple-iphone-16e-okostelefon-eladas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3878d778-9301-4a48-aca8-a6c64bc94c9c.jpg","index":0,"item":"0de11762-306d-4ee3-ba73-84f7487cc8ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20250317_apple-iphone-16e-okostelefon-eladas","timestamp":"2025. március. 17. 15:03","title":"Hiába a magasabb ár, jól rajtolt az iPhone 16e eladása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Arra számított, hogy a neten a lábujjakért akár 400 dollárt is kaphat.","shortLead":"Arra számított, hogy a neten a lábujjakért akár 400 dollárt is kaphat.","id":"20250317_Kutyak-altal-feloklendezett-emberi-labujjakat-arult-egy-ausztral-no","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d.jpg","index":0,"item":"fdaf8503-a885-4fa0-8b28-c65ed19b1c9b","keywords":null,"link":"/elet/20250317_Kutyak-altal-feloklendezett-emberi-labujjakat-arult-egy-ausztral-no","timestamp":"2025. március. 17. 10:34","title":"Kutyák által felöklendezett emberi lábujjakat akart eladni egy ausztrál nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dd8c974-8fee-4507-9a09-0bade194afea","c_author":"Karafiáth Orsolya","category":"360","description":"Van, aki szerint a költségvetésből finanszírozott delírium kormányzati cél, mert az ideális szavazó az elhülyült, csak a pohár aljáig látó szavazó. Van, aki szerint a kocsmaprogram csak fricska az ellenzék felé. Most érünk el szó szerint a nemzeti kocsmaszintre. ","shortLead":"Van, aki szerint a költségvetésből finanszírozott delírium kormányzati cél, mert az ideális szavazó az elhülyült, csak...","id":"20250316_Karafiath-Orsolya-velemeny-halal-mint-kormanyzati-ajanlat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8dd8c974-8fee-4507-9a09-0bade194afea.jpg","index":0,"item":"435b63c0-23c7-4d9b-aaeb-0bcc5e2b7ca6","keywords":null,"link":"/360/20250316_Karafiath-Orsolya-velemeny-halal-mint-kormanyzati-ajanlat","timestamp":"2025. március. 16. 16:00","title":"Karafiáth Orsolya: A halál mint kormányzati ajánlat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f8a3fdc-840d-4246-adae-0ac3f40ebdf4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A kapust a saját kérésére nem hívta meg a tavaly őszi mérkőzésekre Marco Rossi, ám most visszatért a válogatotthoz.","shortLead":"A kapust a saját kérésére nem hívta meg a tavaly őszi mérkőzésekre Marco Rossi, ám most visszatért a válogatotthoz.","id":"20250317_labdarugas-magyar-valogatott-nemzetek-ligaja-gulacsi-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f8a3fdc-840d-4246-adae-0ac3f40ebdf4.jpg","index":0,"item":"dab5941f-3bf7-44e3-ad5d-48961ee1ffef","keywords":null,"link":"/sport/20250317_labdarugas-magyar-valogatott-nemzetek-ligaja-gulacsi-peter","timestamp":"2025. március. 17. 17:45","title":"Gulácsi a válogatottsága felfüggesztéséről: „Itthon ennek egy kicsit nagyobb feneket kerítettek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6f40ee3-f504-4421-944f-f86b8d07b84e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már a parlament előtt van a Pride betiltására vonatkozó törvényjavaslat.","shortLead":"Már a parlament előtt van a Pride betiltására vonatkozó törvényjavaslat.","id":"20250317_Akar-200-ezer-forintra-is-megbirsagolhatjak-azt-aki-kimegy-a-Pride-ra-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6f40ee3-f504-4421-944f-f86b8d07b84e.jpg","index":0,"item":"c22c263a-8052-43fb-8648-4dfbafc4178e","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_Akar-200-ezer-forintra-is-megbirsagolhatjak-azt-aki-kimegy-a-Pride-ra-ebx","timestamp":"2025. március. 17. 11:14","title":"Akár 200 ezer forintra is megbírságolhatják azt, aki csak kimegy a Pride-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]