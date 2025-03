Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2f9a30fc-7488-4c6f-bac8-41bc7a7d835a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kormány intézkedése hétfőn lépett életbe, és elvileg május 31-ig tart.","shortLead":"A kormány intézkedése hétfőn lépett életbe, és elvileg május 31-ig tart.","id":"20250317_arresstop-lidl-tesco-korlatozas-mennyisegi-limit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f9a30fc-7488-4c6f-bac8-41bc7a7d835a.jpg","index":0,"item":"4ec94e32-72fc-49ee-a9e9-5e259948bba9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250317_arresstop-lidl-tesco-korlatozas-mennyisegi-limit","timestamp":"2025. március. 17. 16:56","title":"A Lidl korlátozást, a Tesco mennyiségi limitet vezetett be az árrésstop miatt - Frissítés: A Spar is csatlakozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e243b964-a3ff-4774-ad3c-33469b29c62c","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Egy keresztény vértanú legendáját gondolta újra a művész.","shortLead":"Egy keresztény vértanú legendáját gondolta újra a művész.","id":"20250317_muveszet-festmeny-drmarias-magyar-peter-ursula-von-der-leyen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e243b964-a3ff-4774-ad3c-33469b29c62c.jpg","index":0,"item":"11ab5e32-8cb2-4e63-8e57-08d7e753f23e","keywords":null,"link":"/elet/20250317_muveszet-festmeny-drmarias-magyar-peter-ursula-von-der-leyen","timestamp":"2025. március. 17. 11:05","title":"Ursula von der Leyen menti meg a Szent Sebestyénként lenyilazott Magyar Pétert drMáriás új festményén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b11e072-4960-449d-b21f-6dd46d26ae99","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Bényi vezette az Önök kérték című kívánságműsort.","shortLead":"Bényi vezette az Önök kérték című kívánságműsort.","id":"20250318_benyi-ildiko-bucsuztato-hernadvecse","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b11e072-4960-449d-b21f-6dd46d26ae99.jpg","index":0,"item":"523e91de-2088-4ff5-88f1-70e58434bb53","keywords":null,"link":"/kultura/20250318_benyi-ildiko-bucsuztato-hernadvecse","timestamp":"2025. március. 18. 15:36","title":"Jövő hétfőn búcsúztatják Bényi Ildikót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec5a2e0a-fc14-4351-b3f5-c834a1151928","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az ellenzéki összefogásban résztvevő pártokat a 2022-es választást követően bírságolták meg tiltott kampányfinanszírozás miatt, ennek a jogosságát vitatták.","shortLead":"Az ellenzéki összefogásban résztvevő pártokat a 2022-es választást követően bírságolták meg tiltott...","id":"20250318_lmp-parbeszed-momentum-allami-szamvevoszek-allamkincstar-tiltott-partfinanszirozas-per-birosagi-itelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec5a2e0a-fc14-4351-b3f5-c834a1151928.jpg","index":0,"item":"bedb87ab-be55-4034-9ac6-42899dc4f00f","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_lmp-parbeszed-momentum-allami-szamvevoszek-allamkincstar-tiltott-partfinanszirozas-per-birosagi-itelet","timestamp":"2025. március. 18. 20:25","title":"Pert vesztett az LMP, a Párbeszéd és a Momentum az Államkincstár ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A hitoktatót szexuális erőszak és szexuális visszaélés bűntettével vádolják.","shortLead":"A hitoktatót szexuális erőszak és szexuális visszaélés bűntettével vádolják.","id":"20250318_fegyhazbuntetes-ugyeszseg-molesztalas-hitoktato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8.jpg","index":0,"item":"b9c166d0-8519-474e-b146-f881de0c54a7","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_fegyhazbuntetes-ugyeszseg-molesztalas-hitoktato","timestamp":"2025. március. 18. 10:39","title":"Fegyházbüntetést kért az ügyészség a kislányokat molesztáló hitoktatóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"324025d6-ab8c-4984-a459-913424f9adf3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Orbán BMW-jét előbb választanánk azért. ","shortLead":"Orbán BMW-jét előbb választanánk azért. ","id":"20250317_Bubos-kocsival-jarja-Gyurcsany-az-orszagot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/324025d6-ab8c-4984-a459-913424f9adf3.jpg","index":0,"item":"80b0aa24-a573-4e17-9bd1-294066b8772e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250317_Bubos-kocsival-jarja-Gyurcsany-az-orszagot","timestamp":"2025. március. 17. 15:25","title":"Megnéztük, milyen lakóautóval járja Gyurcsány az országot, és a holland nyugdíjasok jutottak az eszünkbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6a33e9e-9d42-4136-b472-d559bd6031f7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Német-Weingartner Lilla váltja Pintér Istvánt az NGM alá tartozó Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság élén.","shortLead":"Német-Weingartner Lilla váltja Pintér Istvánt az NGM alá tartozó Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság élén.","id":"20250318_NKFH-elnok-pinter-istvan-kirugas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e6a33e9e-9d42-4136-b472-d559bd6031f7.jpg","index":0,"item":"8dfe89f9-39c0-4c7b-bebf-3d8b43ca76fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250318_NKFH-elnok-pinter-istvan-kirugas","timestamp":"2025. március. 18. 09:26","title":"Januárban kinevezték, azóta már ki is rúgták a fogyasztóvédelem első emberét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44fdd9c3-b9d3-4f4b-8118-2af451d346e8","c_author":"HVG","category":"360","description":"Képzeljen el egy sötétben fluoreszkáló, világító bútort, vagy azt, hogy fényesek éjszaka a közeli park fái! Svájci tudósok egészen jól állnak ennek megvalósításával.","shortLead":"Képzeljen el egy sötétben fluoreszkáló, világító bútort, vagy azt, hogy fényesek éjszaka a közeli park fái! Svájci...","id":"20250318_hvg-sotetben-vilagito-fa-butor-gomba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44fdd9c3-b9d3-4f4b-8118-2af451d346e8.jpg","index":0,"item":"8109a773-da59-4b3b-a46b-4b450b6732ae","keywords":null,"link":"/360/20250318_hvg-sotetben-vilagito-fa-butor-gomba","timestamp":"2025. március. 18. 12:00","title":"Sötétben világító fák, otthon világító bútorok jöhetnek – és még értelmük is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]