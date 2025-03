Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6bab97e3-8f9a-46e2-b3c7-32bd1b282e54","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Magyarország abszolút sereghajtó az Unióban a demokrácia állapotát tekintve, a leggyengébb láncszem. Ezt tartalmazza a berlini székhellyel működő Európai Társaság a Szabadságjogokért (Civil Liberties Union for Europe – Liberties) legfrissebb éves jelentése. Az ország tavaly még inkább visszalépett, például a sajtószabadság és a független bíráskodás területén.","shortLead":"Magyarország abszolút sereghajtó az Unióban a demokrácia állapotát tekintve, a leggyengébb láncszem. Ezt tartalmazza...","id":"20250318_Europai-TASZ-A-magyar-jogallam-kulon-kategoria-az-EU-ban-a-legaljan-Civil-Liberties-Union-for-Europe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6bab97e3-8f9a-46e2-b3c7-32bd1b282e54.jpg","index":0,"item":"072a886f-e079-49a5-9ea3-8e3dc3a0216d","keywords":null,"link":"/360/20250318_Europai-TASZ-A-magyar-jogallam-kulon-kategoria-az-EU-ban-a-legaljan-Civil-Liberties-Union-for-Europe","timestamp":"2025. március. 18. 07:05","title":"Európai TASZ: A magyar jogállam külön kategória az EU-ban – a legalján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46b150ce-2907-4a53-b146-acc777bebedb","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Amit most az amerikai elnök csinál, az Emily Tamkint borzasztóan emlékezteti arra, ahogy Orbán Viktor elbánt a Soros György alapította egyetemmel, a CEU-val.","shortLead":"Amit most az amerikai elnök csinál, az Emily Tamkint borzasztóan emlékezteti arra, ahogy Orbán Viktor elbánt a Soros...","id":"20250318_Soros-eletrajziroja-Emily-Tamkin-Trump-Columbia-Egyetem-Orban-CEU","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46b150ce-2907-4a53-b146-acc777bebedb.jpg","index":0,"item":"8f8caf5e-ca9a-4980-800c-732bc67b704e","keywords":null,"link":"/360/20250318_Soros-eletrajziroja-Emily-Tamkin-Trump-Columbia-Egyetem-Orban-CEU","timestamp":"2025. március. 18. 15:30","title":"Soros életrajzírója: Trump keresztes hadjárata a Columbia Egyetem ellen a CEU-t elüldöző orbáni forgatókönyvet másolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc1ede5f-ece2-49c5-b14f-07f552cae4d4","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Ennyi idő alatt 4 milliárd forintnyi osztalékot tudott kivenni a cégeiből.","shortLead":"Ennyi idő alatt 4 milliárd forintnyi osztalékot tudott kivenni a cégeiből.","id":"20250318_Meszaros-Lorinc-occse-5-ev-alatt-40-milliard-forintnyi-kozbeszerzest-nyert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc1ede5f-ece2-49c5-b14f-07f552cae4d4.jpg","index":0,"item":"11119e7c-4757-4925-a000-69c25b83bb3d","keywords":null,"link":"/kkv/20250318_Meszaros-Lorinc-occse-5-ev-alatt-40-milliard-forintnyi-kozbeszerzest-nyert","timestamp":"2025. március. 18. 08:14","title":"Közpénzeső Felcsúton: Mészáros Lőrinc öccse 5 év alatt 40 milliárd forintnyi közbeszerzést nyert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b11e072-4960-449d-b21f-6dd46d26ae99","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Bényi vezette az Önök kérték című kívánságműsort.","shortLead":"Bényi vezette az Önök kérték című kívánságműsort.","id":"20250318_benyi-ildiko-bucsuztato-hernadvecse","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b11e072-4960-449d-b21f-6dd46d26ae99.jpg","index":0,"item":"523e91de-2088-4ff5-88f1-70e58434bb53","keywords":null,"link":"/kultura/20250318_benyi-ildiko-bucsuztato-hernadvecse","timestamp":"2025. március. 18. 15:36","title":"Jövő hétfőn búcsúztatják Bényi Ildikót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f9a30fc-7488-4c6f-bac8-41bc7a7d835a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kormány intézkedése hétfőn lépett életbe, és elvileg május 31-ig tart.","shortLead":"A kormány intézkedése hétfőn lépett életbe, és elvileg május 31-ig tart.","id":"20250317_arresstop-lidl-tesco-korlatozas-mennyisegi-limit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f9a30fc-7488-4c6f-bac8-41bc7a7d835a.jpg","index":0,"item":"4ec94e32-72fc-49ee-a9e9-5e259948bba9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250317_arresstop-lidl-tesco-korlatozas-mennyisegi-limit","timestamp":"2025. március. 17. 16:56","title":"A Lidl korlátozást, a Tesco mennyiségi limitet vezetett be az árrésstop miatt - Frissítés: A Spar is csatlakozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55beecbd-9215-4517-9fe6-d72c12a1a415","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Katy Brand által írt film Minden jót, Leo Grande című színpadi változatát Góczán Judit dramaturg jegyzi.","shortLead":"A Katy Brand által írt film Minden jót, Leo Grande című színpadi változatát Góczán Judit dramaturg jegyzi.","id":"20250318_hvg-Bastya-Szinhaz-elso-bemutato-Udvaros-Dorottya-Medveczky-Balazs-Keresztes-Tamas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55beecbd-9215-4517-9fe6-d72c12a1a415.jpg","index":0,"item":"ae25245e-6a82-4060-aac1-f7d4ed91d3be","keywords":null,"link":"/360/20250318_hvg-Bastya-Szinhaz-elso-bemutato-Udvaros-Dorottya-Medveczky-Balazs-Keresztes-Tamas","timestamp":"2025. március. 18. 10:00","title":"Minden, amit egy idősebb nő tudni akar a szexről – revelatív játékra hív a Bástya Színház első bemutatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2e506ae-d51c-4719-8090-3d23b156e27c","c_author":"Serdült Viktória","category":"360","description":"A kormány célja a megfélemlítés és az, hogy már előzetesen elrettentsen mindenkit a Pride-on való részvételtől. A retorziókkal nem is a szervezőkre céloznak elsősorban, hanem a résztvevők számát csökkentenék – magyarázza Hegyi Szabolcs. Szerinte valójában minél többen vesznek részt az eseményen, annál kisebb a kockázata, hogy bárki ellen is eljárást indítsanak.","shortLead":"A kormány célja a megfélemlítés és az, hogy már előzetesen elrettentsen mindenkit a Pride-on való részvételtől...","id":"20250319_Gyulekezesi-torveny-Pride-betiltas-Hegyi-Szabolcs-Tarsasag-a-Szabadsagjogokert-TASZ","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2e506ae-d51c-4719-8090-3d23b156e27c.jpg","index":0,"item":"ec91e13a-0294-4979-b676-fc0157672c05","keywords":null,"link":"/360/20250319_Gyulekezesi-torveny-Pride-betiltas-Hegyi-Szabolcs-Tarsasag-a-Szabadsagjogokert-TASZ","timestamp":"2025. március. 19. 15:07","title":"A TASZ szakértője szerint nem a gyerekeket védi, hanem a szülők és a gyerekek jogait is sérti a gyülekezési törvény módosítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f8c17c4-cfaa-41c7-abf6-f06797af103a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A Jókai-emlékévben több filmes pályázatot is kiírnak, az elbíráló szakmai zsűrit a Nemzeti Filmintézet állítja össze.","shortLead":"A Jókai-emlékévben több filmes pályázatot is kiírnak, az elbíráló szakmai zsűrit a Nemzeti Filmintézet állítja össze.","id":"20250318_Jokai-tevefilm-Jokai-emlekev-Hanko-Balazs-Schmidt-Maria","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f8c17c4-cfaa-41c7-abf6-f06797af103a.jpg","index":0,"item":"5f3cf0a6-7e33-44b9-87c8-504170795488","keywords":null,"link":"/elet/20250318_Jokai-tevefilm-Jokai-emlekev-Hanko-Balazs-Schmidt-Maria","timestamp":"2025. március. 18. 10:43","title":"Jókai-filmpályázatot jelentett be Schmidt Mária, dokusorozat is készül az íróról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]