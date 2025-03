Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"994d6764-f7d1-4286-81f2-1b216c664676","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Fed nem változtatott az irányadó kamatokon, az amerikai jegybank szerint sok a bizonytalanság, Trump intézkedései miatt kisebb gazdasági növekedés és nagyobb infláció várható.","shortLead":"A Fed nem változtatott az irányadó kamatokon, az amerikai jegybank szerint sok a bizonytalanság, Trump intézkedései...","id":"20250320_Trump-kiakadt-miutan-a-jegybank-mast-josol-mint-aranykort","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/994d6764-f7d1-4286-81f2-1b216c664676.jpg","index":0,"item":"50852ed2-d0b8-437d-ae4d-6e07860dc3c7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250320_Trump-kiakadt-miutan-a-jegybank-mast-josol-mint-aranykort","timestamp":"2025. március. 20. 11:04","title":"Trump kiakadt, miután a jegybank mást jósol, mint aranykort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d7cc472-65bf-4a0d-877c-b402a09b1b54","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"„Három és fél év alatt sikerült elfelejteni minden idők legnagyobb magyar színésznőjét” – írja a Nemzet Színésze.","shortLead":"„Három és fél év alatt sikerült elfelejteni minden idők legnagyobb magyar színésznőjét” – írja a Nemzet Színésze.","id":"20250320_Cserhalmi-Gyorgy-uzent-a-Kossuth-dij-bizottsag-helyett-rettenetesen-szegyellem-magam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d7cc472-65bf-4a0d-877c-b402a09b1b54.jpg","index":0,"item":"41e9a21a-1aaa-4094-9589-11de1d3fe939","keywords":null,"link":"/kultura/20250320_Cserhalmi-Gyorgy-uzent-a-Kossuth-dij-bizottsag-helyett-rettenetesen-szegyellem-magam","timestamp":"2025. március. 20. 15:33","title":"Cserhalmi György üzent: a Kossuth-díj-bizottság helyett rettenetesen szégyellem magam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a5e97ed-5ee1-4e18-ab61-620667b64142","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Nyolc konténerépítményt emésztettek fel a lángok. ","shortLead":"Nyolc konténerépítményt emésztettek fel a lángok. ","id":"20250320_Tuzvesz-volt-egy-szlovakiai-romatelepen-a-legidosebb-gyerekaldozat-is-csak-negyeves","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a5e97ed-5ee1-4e18-ab61-620667b64142.jpg","index":0,"item":"33568322-5469-44d3-9a03-6f22ffe77b6c","keywords":null,"link":"/vilag/20250320_Tuzvesz-volt-egy-szlovakiai-romatelepen-a-legidosebb-gyerekaldozat-is-csak-negyeves","timestamp":"2025. március. 20. 14:44","title":"Tűzvész volt egy szlovákiai romatelepen, a legidősebb gyerekáldozat is csak négyéves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec814452-65f8-4c76-a2c7-df9b81d28685","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A munkavállalók 81%-a közepesen nagyobb stresszt él meg a mindennapokban, sokan hétvégén sem tudnak kikapcsolódni.","shortLead":"A munkavállalók 81%-a közepesen nagyobb stresszt él meg a mindennapokban, sokan hétvégén sem tudnak kikapcsolódni.","id":"20250320_A-magyarok-tobbsege-az-idohiany-es-a-tul-sok-feladat-miatt-stresszel-a-legjobban-a-munkahelyeken","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec814452-65f8-4c76-a2c7-df9b81d28685.jpg","index":0,"item":"1e814d2d-ff2b-47cf-9995-97ca9ef9d547","keywords":null,"link":"/itthon/20250320_A-magyarok-tobbsege-az-idohiany-es-a-tul-sok-feladat-miatt-stresszel-a-legjobban-a-munkahelyeken","timestamp":"2025. március. 20. 11:25","title":"A magyarok többsége az időhiány és a túl sok feladat miatt stresszel a legjobban a munkahelyeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f370b500-5785-43f1-a419-ccd544c223e9","c_author":"Deutsche Welle","category":"elet","description":"Tíz termék, három ország: hogyan viszonyulnak a román és az osztrák boltok árai a magyar árakhoz az árrésstop korában? A Deutsche Welle megnézte, mennyibe kerül most ugyanaz a bevásárlás Ausztriában, Romániában és Magyarországon. ","shortLead":"Tíz termék, három ország: hogyan viszonyulnak a román és az osztrák boltok árai a magyar árakhoz az árrésstop korában...","id":"20250322_arresstop-bevasarlas-ausztria-romania-magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f370b500-5785-43f1-a419-ccd544c223e9.jpg","index":0,"item":"a5fc44d0-695f-453d-8ece-9870b085ef3a","keywords":null,"link":"/elet/20250322_arresstop-bevasarlas-ausztria-romania-magyarorszag","timestamp":"2025. március. 22. 08:27","title":"Árrésstop mellett is érdemes külföldön bevásárolni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0586e1d1-44ab-4bb6-b3d9-23206c5a0824","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A férfi tudta, hogy be szoktak jelentkezni az M1-en a vérellátóból, most pont akkor volt vért adni, amikor ez megtörtént és akcióba lépett.","shortLead":"A férfi tudta, hogy be szoktak jelentkezni az M1-en a vérellátóból, most pont akkor volt vért adni, amikor...","id":"20250321_szivarvanyos-orban-polo-ferfi-m1-hirado","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0586e1d1-44ab-4bb6-b3d9-23206c5a0824.jpg","index":0,"item":"316e1efe-7048-4156-bf17-34538a031d35","keywords":null,"link":"/itthon/20250321_szivarvanyos-orban-polo-ferfi-m1-hirado","timestamp":"2025. március. 21. 20:59","title":"Megszólalt a szivárványos-orbános pólós férfi, aki meghekkelte az M1 híradót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Ha Trump tényleg békét akar Ukrajnában és Gázában, gyakoroljon nyomást Putyinra és Netanjahura. A Pride betiltásával Orbán a jobbos kultúrharcosoknak üzent Moszkvától Washingtonig. Új szelek fújnak Szerbiában, lehetséges a demokratikus megújulás. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Ha Trump tényleg békét akar Ukrajnában és Gázában, gyakoroljon nyomást Putyinra és Netanjahura. A Pride betiltásával...","id":"20250320_Nemzetkozi-lapszemle-Financial-Times-Boka-Janos-interju-EU-Ukrajna-Oroszorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"cf24cab5-1762-4d3f-a0b6-e0ea3b3ffc35","keywords":null,"link":"/360/20250320_Nemzetkozi-lapszemle-Financial-Times-Boka-Janos-interju-EU-Ukrajna-Oroszorszag","timestamp":"2025. március. 20. 11:32","title":"Ukrajna legyen ütközőövezet Oroszország és Európa között – Bóka János EU-ügyi miniszter a Financial Timesnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ac8fec-8121-4c4a-8492-2888aa9ae8a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyar Péter szaktanácsadója szerint az eredményesebb ellenállási stratégia, „ha tudatosítjuk a célt: az orbáni rendszer megszüntetésének leghatékonyabb eszköze a teljes leváltás és az egész állami struktúra átalakítása, minden más félmegoldás”.","shortLead":"Magyar Péter szaktanácsadója szerint az eredményesebb ellenállási stratégia, „ha tudatosítjuk a célt: az orbáni...","id":"20250320_Bodis-Kriszta-reagalt-arra-hogy-miert-nem-biralta-hatarozottabban-a-Tisza-Part-a-Pride-betiltasat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/10ac8fec-8121-4c4a-8492-2888aa9ae8a9.jpg","index":0,"item":"72b82742-afdb-4632-b07c-3bd790ecd46c","keywords":null,"link":"/itthon/20250320_Bodis-Kriszta-reagalt-arra-hogy-miert-nem-biralta-hatarozottabban-a-Tisza-Part-a-Pride-betiltasat","timestamp":"2025. március. 20. 10:14","title":"\"A hatalom próbálgatja az eszközeit\" - reagált Bódis Kriszta arra, hogy a Tisza miért nem bírálta határozottabban a Pride betiltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]