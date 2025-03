Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"19cd6fef-826c-46a6-b67c-4cd91b33e4a5","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Fémpor, fólia és műanyag is égett már nagy mennyiségben a Monifer Kft. telephelyén, több bírságot is kaptak. Szerintük nincs semmi látnivaló.","shortLead":"Fémpor, fólia és műanyag is égett már nagy mennyiségben a Monifer Kft. telephelyén, több bírságot is kaptak. Szerintük...","id":"20250324_heves-megye-akkuhulladek-tuz-birsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19cd6fef-826c-46a6-b67c-4cd91b33e4a5.jpg","index":0,"item":"8ec90db5-f635-4578-a31e-4ffd6a838154","keywords":null,"link":"/kkv/20250324_heves-megye-akkuhulladek-tuz-birsag","timestamp":"2025. március. 24. 10:06","title":"Engedély nélkül tárolt és kigyulladt akkuhulladék miatt büntettek egy Heves megyei céget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"216f71d1-c051-4d69-85ae-53f9a1855454","c_author":"Horn Andrea","category":"cegauto","description":"Június közepéig kell elkészülnie a kivitelezőnek a Hungaroring felújításának második ütemével, amelynek során a főépületet és a főtribünt építették újjá. A változás tényleg rendkívül látványos, lassacskán eltűnik minden, ami retró.","shortLead":"Június közepéig kell elkészülnie a kivitelezőnek a Hungaroring felújításának második ütemével, amelynek során...","id":"20250324_hungaroring-felujitas-celegyenes-boxutca-paddock-fotribun-forma1-magyar-nagydij-gyulay-zsolt-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/216f71d1-c051-4d69-85ae-53f9a1855454.jpg","index":0,"item":"3ee41a62-86bd-4e54-b5d7-50f0ed25254d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250324_hungaroring-felujitas-celegyenes-boxutca-paddock-fotribun-forma1-magyar-nagydij-gyulay-zsolt-ebx","timestamp":"2025. március. 24. 14:26","title":"Dimenziókapu Mogyoródon: így fest most a 79 milliárdból megújuló Hungaroring – képek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dce98759-a38d-4821-b26d-f70f19588a1a","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Nap mint nap nézők tömegei szenvednek unalmas prezentációktól, amelyek többet ártanak, mint használnak. Kaszás György prezentációs tréner és coach A prezentáció művészete című könyvében bemutatja a prezentációretorika eszközeit. Az alábbiakban ebből a kiadványból közlünk egy szerkesztett részletet.","shortLead":"Nap mint nap nézők tömegei szenvednek unalmas prezentációktól, amelyek többet ártanak, mint használnak. Kaszás György...","id":"20250323_kaszas-gyorgy-prezentacio-reszlet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dce98759-a38d-4821-b26d-f70f19588a1a.jpg","index":0,"item":"e5aaa34b-5d9f-41f6-b57d-36ee7d499d08","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250323_kaszas-gyorgy-prezentacio-reszlet","timestamp":"2025. március. 23. 19:15","title":"Miért bukik el a legtöbb prezentáció - és hogyan lehetne megmenteni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96a27bc9-9990-4077-b653-c168f852837d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az Ibériai-félszigeten három hete váltják egymást a nagy kiterjedésű viharok.","shortLead":"Az Ibériai-félszigeten három hete váltják egymást a nagy kiterjedésű viharok.","id":"20250323_Egy-okori-hidat-is-elsodort-az-arado-Tajo-Spanyolorszagban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96a27bc9-9990-4077-b653-c168f852837d.jpg","index":0,"item":"886ce3f2-24e5-4ef4-9fe8-7ab24bb83563","keywords":null,"link":"/vilag/20250323_Egy-okori-hidat-is-elsodort-az-arado-Tajo-Spanyolorszagban","timestamp":"2025. március. 23. 21:45","title":"Egy ókori hidat is elsodort az áradó Tajo Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58b4e3b2-535a-4760-b6ee-f91ac441956a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Fidesz-szavazóknál számottevően csökkent az unió támogatottsága, de az ellenzékiek és bizonytalanok ezt bőven kiegyenlítik. Még a Mi Hazánk szavazóinak több mint fele is EU-párti.","shortLead":"A Fidesz-szavazóknál számottevően csökkent az unió támogatottsága, de az ellenzékiek és bizonytalanok ezt bőven...","id":"20250324_brusszel-eu-tamogatottsag-magyarorszag-fidesz-mi-hazank","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58b4e3b2-535a-4760-b6ee-f91ac441956a.jpg","index":0,"item":"4a9a60db-9cf3-4d11-b57d-bae2db1cb8ec","keywords":null,"link":"/itthon/20250324_brusszel-eu-tamogatottsag-magyarorszag-fidesz-mi-hazank","timestamp":"2025. március. 24. 11:25","title":"Hiába tolja a kormány a brüsszelezést, nőtt az EU támogatottsága Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58fd013a-9356-4f33-8f10-07159fad44b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lapot húzott a miniszterelnök.","shortLead":"Lapot húzott a miniszterelnök.","id":"20250324_Orban-Viktor-zebra-orokbe-fogadas-allatkert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58fd013a-9356-4f33-8f10-07159fad44b1.jpg","index":0,"item":"ef4b1511-d3a3-4725-a6e3-a341bca1c61d","keywords":null,"link":"/itthon/20250324_Orban-Viktor-zebra-orokbe-fogadas-allatkert","timestamp":"2025. március. 24. 15:03","title":"Orbán örökbe fogad egy zebrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a17192d-b0f8-431e-bdec-aa57aabd308b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egy Tesla-szalon előtt demonstrálók közé hajtott a férfi, a rendőrök elfogták.","shortLead":"Egy Tesla-szalon előtt demonstrálók közé hajtott a férfi, a rendőrök elfogták.","id":"20250324_elon-musk-donald-trump-florida-autos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a17192d-b0f8-431e-bdec-aa57aabd308b.jpg","index":0,"item":"9ea08408-155f-4b12-bfae-97aec5eab9ea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250324_elon-musk-donald-trump-florida-autos","timestamp":"2025. március. 24. 15:14","title":"Elon Musk és Donald Trump ellen tiltakozók közé hajtott egy autós Floridában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c048665-a4dc-4b59-94e5-e3d714bdf31b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A mesterséges intelligencia által működtetett internetes keresőt fejlesztő Perplexity AI is beszállt a TikTokért folytatott licitbe, és azt is elárulta, mit tenne a platformmal, ha megvásárolná.","shortLead":"A mesterséges intelligencia által működtetett internetes keresőt fejlesztő Perplexity AI is beszállt a TikTokért...","id":"20250324_perplexity-ai-tik-tok-betiltasa-felvasarlas-egyesult-allamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c048665-a4dc-4b59-94e5-e3d714bdf31b.jpg","index":0,"item":"d4015d7e-6415-4cac-9e6a-7a09648787bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250324_perplexity-ai-tik-tok-betiltasa-felvasarlas-egyesult-allamok","timestamp":"2025. március. 24. 12:03","title":"Mestertervvel állt elő a Perplexity AI, hogy megszerezze a TikTokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]