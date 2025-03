Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c8f3bf61-4e34-4e0d-82c6-d1d8443e0208","c_author":"Proktis-M","category":"brandchannel","description":"Az aranyér nem válogat: a hiedelemmel szemben nem csak az időseket érinti, ráadásul mindkét nem esetében gyakran előfordul. Mivel azonban kényes helyen van, nehezen beszélünk róla vagy kérünk tanácsot, így az azzal kapcsolatos hasznos és alapvető információk sem jutnak el hozzánk könnyen. ","shortLead":"Az aranyér nem válogat: a hiedelemmel szemben nem csak az időseket érinti, ráadásul mindkét nem esetében gyakran...","id":"20250228_ronthat-aranyere-allapotan-proktis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c8f3bf61-4e34-4e0d-82c6-d1d8443e0208.jpg","index":0,"item":"fb5fc3a7-817f-4cdf-bf95-ef858e3986ed","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250228_ronthat-aranyere-allapotan-proktis","timestamp":"2025. március. 23. 13:30","title":"Sokat ronthat aranyere állapotán, ha ezt nem csinálja jól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"a0e2b63f-e8d5-4c40-b3e8-aaa57a007b03","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"5e1ce385-7d6a-49f1-ac59-b84159da80ab","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az áfa-visszatérítéstől is kevesen várnak érdemi javulást az időskorúak helyzetében.","shortLead":"Az áfa-visszatérítéstől is kevesen várnak érdemi javulást az időskorúak helyzetében.","id":"20250324_nyugdij-felmeres-afa-visszaterites-publicus-kozvelemeny-kutatas-fidesz-tisza-part","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e1ce385-7d6a-49f1-ac59-b84159da80ab.jpg","index":0,"item":"15f6b57e-c36a-4611-b383-d9bdcead384f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250324_nyugdij-felmeres-afa-visszaterites-publicus-kozvelemeny-kutatas-fidesz-tisza-part","timestamp":"2025. március. 24. 07:29","title":"Még a fideszesek többsége szerint is nehézkes a nyugdíjasok megélhetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38d49b4c-f2d5-4b19-bde2-042b8002e160","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Tavaly március 22-én tette közzé a Kensington-palota a sokkoló videót, amelyben nárciszokkal a háttérben Katalin a kamerába mondta, hogy rákos. A walesi hercegné ikon státuszának a megerősödését jól jelzi, hogy hónapokkal később úgy lett jelölt az év embere címre a Time magazinnál, hogy lényegében eltűnt a nyilvánosság elől. Bár a visszatérése az otthonosság érzését nyújthatja a briteknek, az őt ismerők szerint Katalin már nem az az ember, aki a betegsége előtt volt. ","shortLead":"Tavaly március 22-én tette közzé a Kensington-palota a sokkoló videót, amelyben nárciszokkal a háttérben Katalin...","id":"20250322_katalin-hercegne-rak-video-visszateres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38d49b4c-f2d5-4b19-bde2-042b8002e160.jpg","index":0,"item":"5cbb22c2-2306-4e55-bdb7-2305d4d9487e","keywords":null,"link":"/elet/20250322_katalin-hercegne-rak-video-visszateres","timestamp":"2025. március. 22. 19:07","title":"Egy éve nagyon sokan elszégyellték magukat, amikor Katalin hercegné bejelentette, hogy rákos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egy erzsébetvárosi kocsmánál matricázott.","shortLead":"Egy erzsébetvárosi kocsmánál matricázott.","id":"20250323_Megtamadtak-a-Momentum-aktivistajat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8.jpg","index":0,"item":"88038511-23dc-4021-8134-62509b5ff9fd","keywords":null,"link":"/itthon/20250323_Megtamadtak-a-Momentum-aktivistajat","timestamp":"2025. március. 23. 09:51","title":"Megtámadták a Momentum aktivistáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4324342-bd71-4df8-853b-01ca35b43616","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A pornótartalmak gyártói is felfigyeltek a Spotify videós programjára, melyben pénzt is lehet keresni – a cég azonban lecsapott rájuk, bár a jelek szerint nem lesz egyszerű a probléma teljes felszámolása.","shortLead":"A pornótartalmak gyártói is felfigyeltek a Spotify videós programjára, melyben pénzt is lehet keresni – a cég azonban...","id":"20250324_spotify-porno-fiokok-tartalmak-partnerprogram","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4324342-bd71-4df8-853b-01ca35b43616.jpg","index":0,"item":"6415a6c6-0078-45e9-a0c5-f1b7de2d51ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20250324_spotify-porno-fiokok-tartalmak-partnerprogram","timestamp":"2025. március. 24. 10:03","title":"Ellepte a pornó a Spotifyt – némelyik a toplistákra is felkerült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d96f3a7-c6e7-4789-b336-531d69066321","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A mai világban megszokott fülesektől eltérő kialakítással bír a Huawei új fülhallgatója, és ebből fakadóan szokatlanul stabilan marad a helyén mozgás közben is. Teszten a barátságos árú Huawei FreeArc, ami a futók, biciklizők és más sportot űzők figyelmét is felkeltheti.","shortLead":"A mai világban megszokott fülesektől eltérő kialakítással bír a Huawei új fülhallgatója, és ebből fakadóan szokatlanul...","id":"20250324_huawei-freearc-nyitott-fulhallgato-open-fit-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6d96f3a7-c6e7-4789-b336-531d69066321.jpg","index":0,"item":"11d708ca-0a53-4b99-90fc-05c56b689eb7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250324_huawei-freearc-nyitott-fulhallgato-open-fit-teszt-velemeny","timestamp":"2025. március. 24. 07:37","title":"Ez a fülhallgató rázós helyzetben sem fog kiesni – teszten a Huawei FreeArc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3002917-4036-425d-bada-454d204f71f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt szerint az akciónak köze van a gyömrői horrormenhely ügyéhez.","shortLead":"A párt szerint az akciónak köze van a gyömrői horrormenhely ügyéhez.","id":"20250323_kutyaurulek-mi-hazank-gyomro-kisberk-horrormenhely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b3002917-4036-425d-bada-454d204f71f4.jpg","index":0,"item":"9cda30b5-0fa7-4e8b-b275-0a677e849da6","keywords":null,"link":"/itthon/20250323_kutyaurulek-mi-hazank-gyomro-kisberk-horrormenhely","timestamp":"2025. március. 23. 14:34","title":"Vízzel kevert kutyaürüléket öntöttek a Mi Hazánk egyik képviselőjének autójába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"525efaa6-c0b7-44a5-a999-82d9cd695c0f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Rendkívül ritka kór sújtott egy férfit, akinek megpróbáltatásairól egy esettanulmány is készült. Végül azonban jóra fordultak a dolgok.","shortLead":"Rendkívül ritka kór sújtott egy férfit, akinek megpróbáltatásairól egy esettanulmány is készült. Végül azonban jóra...","id":"20250324_szuntelen-csuklas-ket-ev-esettanulmany-ritka-allergia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/525efaa6-c0b7-44a5-a999-82d9cd695c0f.jpg","index":0,"item":"1dd868c4-040d-4511-a7f6-247b7fed16a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250324_szuntelen-csuklas-ket-ev-esettanulmany-ritka-allergia","timestamp":"2025. március. 24. 08:03","title":"Két éve szinte állandóan csuklott egy férfi – kiderült, hogy egy ritka allergia az oka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]