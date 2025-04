Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az Universitatea Cluj szurkolói üveggel és bottal estek neki a három magyarul beszélő fiúnak.","shortLead":"Az Universitatea Cluj szurkolói üveggel és bottal estek neki a három magyarul beszélő fiúnak.","id":"20250402_romania-kolozsvar-universitatea-cfr-cluj-fociultrak-magyar-fiatalok-verekedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93.jpg","index":0,"item":"e333e935-0a13-46e0-8aee-602820f9b3db","keywords":null,"link":"/elet/20250402_romania-kolozsvar-universitatea-cfr-cluj-fociultrak-magyar-fiatalok-verekedes","timestamp":"2025. április. 02. 13:45","title":"Román fociultrák vertek meg magyar fiatalokat Kolozsváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"424784c1-488d-4955-ae0c-43a6537811cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az izraeli sajtó szerint a miniszterelnököt és feleségét katonai tiszteletadással fogadták.","shortLead":"Az izraeli sajtó szerint a miniszterelnököt és feleségét katonai tiszteletadással fogadták.","id":"20250403_benjamin-netanjahu-izraeli-miniszterelnok-budapest-hivatalos-latogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/424784c1-488d-4955-ae0c-43a6537811cb.jpg","index":0,"item":"56cc8478-bee5-495c-a514-10e69ecc2e07","keywords":null,"link":"/itthon/20250403_benjamin-netanjahu-izraeli-miniszterelnok-budapest-hivatalos-latogatas","timestamp":"2025. április. 03. 06:37","title":"Megérkezett Budapestre Netanjahu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b00ce23b-8468-4af3-9403-e38f49844727","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Batman és Jim Morrison megformálója, a Top Gun sztárja 65 éves volt.","shortLead":"Batman és Jim Morrison megformálója, a Top Gun sztárja 65 éves volt.","id":"20250402_val-kilmer-halal-gegerak-batman-doors-top-gun","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b00ce23b-8468-4af3-9403-e38f49844727.jpg","index":0,"item":"c43489ff-7814-40aa-9f1c-7c8342970e7e","keywords":null,"link":"/elet/20250402_val-kilmer-halal-gegerak-batman-doors-top-gun","timestamp":"2025. április. 02. 06:36","title":"Meghalt Val Kilmer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb4ada31-028c-4d34-b1d9-c414ca5143a7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Telefonon jelentették be, hogy a lakásban drogot termesztenek. A rendőrök tízmilliós mennyiségben találtak ott marihuánát.","shortLead":"Telefonon jelentették be, hogy a lakásban drogot termesztenek. A rendőrök tízmilliós mennyiségben találtak ott...","id":"20250402_marihuana-ujpesti-diler-bejelentes-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eb4ada31-028c-4d34-b1d9-c414ca5143a7.jpg","index":0,"item":"d48fc4e7-92da-48ba-97b4-50573e65a7dc","keywords":null,"link":"/itthon/20250402_marihuana-ujpesti-diler-bejelentes-rendorseg","timestamp":"2025. április. 02. 14:07","title":"Hat kiló fűvel bukott le egy újpesti termelő, akit valaki feldobott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a50c8116-2b02-461b-b4ee-ee7db3c4e46f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Féléves csúcsára erősödött a forint a dollárral szemben (pontosabban a dollár gyengült a forinttal szemben is), miközben az olajárak megzuhantak a vámháborús bizonytalanságok közepette.","shortLead":"Féléves csúcsára erősödött a forint a dollárral szemben (pontosabban a dollár gyengült a forinttal szemben is...","id":"20250403_trump-vambejelentes-dollar-olaj-arfolyam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a50c8116-2b02-461b-b4ee-ee7db3c4e46f.jpg","index":0,"item":"03b74b9d-0b80-46c6-99c4-fadaa5f6953a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250403_trump-vambejelentes-dollar-olaj-arfolyam","timestamp":"2025. április. 03. 13:47","title":"Szakad a dollár, esik az olaj Trump vámbejelentése után – a magyar autósok nyithatják a tanksapkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01c24132-98ff-4fdb-af44-eb986b15da8f","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Részt vesz és a tiltakozást fejezi ki a csütörtöki szenátusi ülésen a márciusban megalakult hallgatói érdekvédelmi csoport.","shortLead":"Részt vesz és a tiltakozást fejezi ki a csütörtöki szenátusi ülésen a márciusban megalakult hallgatói érdekvédelmi...","id":"20250402_Legyen-drama-is-Az-atgondolatlan-szakbeszuntetesek-ellen-lepnek-fel-a-karolis-bolcseszhallgatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01c24132-98ff-4fdb-af44-eb986b15da8f.jpg","index":0,"item":"f81b3469-16fa-4cb7-baf1-c919c36449ea","keywords":null,"link":"/kultura/20250402_Legyen-drama-is-Az-atgondolatlan-szakbeszuntetesek-ellen-lepnek-fel-a-karolis-bolcseszhallgatok","timestamp":"2025. április. 02. 16:37","title":"Legyen dráma (is)! – Az átgondolatlan szakbeszüntetések ellen lépnek fel a károlis bölcsészhallgatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bc76b65-4555-449d-8553-08fdf87fb1a2","c_author":"Lenthár Balázs","category":"360","description":"Az orosz–ukrán háború egyik fő műveleti központja nem Kijevben volt, még csak nem is Ukrajnában, hanem egy németországi amerikai katonai támaszponton, a hesseni Wiesbadenben.","shortLead":"Az orosz–ukrán háború egyik fő műveleti központja nem Kijevben volt, még csak nem is Ukrajnában, hanem egy németországi...","id":"20250402_ukrajna-amerikaiak-haboru-egyuttmukodes-wiesbaden-zelenszkij-zaluzsnij-szirszkij-new-york-times","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3bc76b65-4555-449d-8553-08fdf87fb1a2.jpg","index":0,"item":"251ea059-4726-4dfe-b548-d9caec322845","keywords":null,"link":"/360/20250402_ukrajna-amerikaiak-haboru-egyuttmukodes-wiesbaden-zelenszkij-zaluzsnij-szirszkij-new-york-times","timestamp":"2025. április. 02. 15:00","title":"Az ukránok meg akarták nyerni a háborút, mi meg azt szerettük volna, ha nem veszítik el – feltárták az amerikai–ukrán együttműködés részleteit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4ba2b3c-24d3-4e44-bb0b-f8b27aa65367","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A darnózseli és dunakiliti telepen összesen 3500 szarvasmarhát tartanak.","shortLead":"A darnózseli és dunakiliti telepen összesen 3500 szarvasmarhát tartanak.","id":"20250402_nebih-szaj-es-koromfajas-darnozseli-dunakiliti","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4ba2b3c-24d3-4e44-bb0b-f8b27aa65367.jpg","index":0,"item":"3cd59d5c-45f2-4449-aff6-ca27a0b1ee83","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250402_nebih-szaj-es-koromfajas-darnozseli-dunakiliti","timestamp":"2025. április. 02. 10:58","title":"Megerősítette a Nébih: újabb két marhatelepen jelent meg a száj- és körömfájás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]