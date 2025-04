Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"eca5b5bd-ef88-4083-933e-cd6a2cba0eae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állat sokáig rángatta a férfi karját, amit végül a kórházban amputálni kellett. Az esetről videofelvétel is készült.","shortLead":"Az állat sokáig rángatta a férfi karját, amit végül a kórházban amputálni kellett. Az esetről videofelvétel is készült.","id":"20250404_Egy-cirkuszi-tigris-majdnem-letepte-egy-ferfi-karjat-Egyiptomban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eca5b5bd-ef88-4083-933e-cd6a2cba0eae.jpg","index":0,"item":"295dddfa-a461-4b57-b661-875361d17c52","keywords":null,"link":"/elet/20250404_Egy-cirkuszi-tigris-majdnem-letepte-egy-ferfi-karjat-Egyiptomban","timestamp":"2025. április. 04. 15:55","title":"Egy cirkuszi tigris előadás közben majdnem letépte egy férfi karját Egyiptomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7247334-fe1c-487d-a167-669c129386da","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az esetről egyelőre keveset tudni, de a körülmények alapján erős a gyanú.","shortLead":"Az esetről egyelőre keveset tudni, de a körülmények alapján erős a gyanú.","id":"20250404_nemetorszag-borton-hitvesi-latogatas-gyilkossag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7247334-fe1c-487d-a167-669c129386da.jpg","index":0,"item":"8b98a051-cab4-407f-8a82-50bf13592b54","keywords":null,"link":"/vilag/20250404_nemetorszag-borton-hitvesi-latogatas-gyilkossag","timestamp":"2025. április. 04. 12:59","title":"Hitvesi látogatás során végezhetett feleségével egy elítélt németországi börtönében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Világszerte foglalkozik a sajtó Magyarország kilépésével a Nemzetközi Büntetőbíróságból. A címben idézett értékelés Geoffrey Robertson brit jogásztól származik, aki annak idején tagja volt a Sierra Leone ügyében felállított ENSZ-bíróságnak. Orbán még inkább ráerősít arra, hogy igazából kívülálló Európában – írja a New York times. Felvetődik, hogy a magyar kormányfő nem akar-e távozni az Unióból is, de ez jelenleg belpolitikailag kivitelezhetetlen, mert Orbán karrierjének a végét jelentené – elemez a Deutsche Welle. A Welt szerzője viszont Orbán pártjára kel. Témák és vélemények a világlapokból.","shortLead":"Világszerte foglalkozik a sajtó Magyarország kilépésével a Nemzetközi Büntetőbíróságból. A címben idézett értékelés...","id":"20250404_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"6cb6fa1b-0d18-45cf-8f70-348341a8433e","keywords":null,"link":"/360/20250404_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. április. 04. 11:31","title":"„Orbánnak köszönhetően Magyarország menedék lesz a világ összes háborús bűnösének”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb6be247-7b13-4e63-84cb-6223d3ffc55c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"„Amikor egy zenész együttműködik a demokrácia hirdetőivel, abból propaganda lesz. És ha Elton John ül a zongoránál, az nem csak oroszellenes propagandát jelent” – áll az orosz ügyészség közleményében.","shortLead":"„Amikor egy zenész együttműködik a demokrácia hirdetőivel, abból propaganda lesz. És ha Elton John ül a zongoránál...","id":"20250403_oroszorszag-tiltas-elton-john-aids-alapitvany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bb6be247-7b13-4e63-84cb-6223d3ffc55c.jpg","index":0,"item":"76910655-8877-4602-98a5-867b13d29f45","keywords":null,"link":"/kultura/20250403_oroszorszag-tiltas-elton-john-aids-alapitvany","timestamp":"2025. április. 03. 14:44","title":"Oroszországban betiltották az Elton John AIDS Alapítványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d08396d3-6b97-42b7-9fb1-1fa967bc2e19","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Minden szempontból nagy a változás: míg 2015-ben 54 különböző autómárka volt jelen a magyar piacon, tavaly már kilencven.","shortLead":"Minden szempontból nagy a változás: míg 2015-ben 54 különböző autómárka volt jelen a magyar piacon, tavaly már...","id":"20250404_Igy-cserelodtek-le-a-legnepszerubb-automarkak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d08396d3-6b97-42b7-9fb1-1fa967bc2e19.jpg","index":0,"item":"75e9fa72-30b8-4354-9200-d71b9bcbeed8","keywords":null,"link":"/cegauto/20250404_Igy-cserelodtek-le-a-legnepszerubb-automarkak","timestamp":"2025. április. 04. 08:11","title":"Hol van már az Opel? – Így cserélődtek le a legnépszerűbb autómárkák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64489b57-70c8-4a27-9549-c5ebb8777ba9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A palesztin zászlós, Flash Mobnak indult rendezvényen, a képek alapján majdhogynem több volt a rendőr, mint a tüntető.","shortLead":"A palesztin zászlós, Flash Mobnak indult rendezvényen, a képek alapján majdhogynem több volt a rendőr, mint a tüntető.","id":"20250403_netanjahu-tuntetes-palesztinparti-szell-kalman-ter-anarchistak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/64489b57-70c8-4a27-9549-c5ebb8777ba9.jpg","index":0,"item":"2d8941f2-7cd7-436d-9f28-5dc782998c2d","keywords":null,"link":"/itthon/20250403_netanjahu-tuntetes-palesztinparti-szell-kalman-ter-anarchistak","timestamp":"2025. április. 03. 20:11","title":"Anarchista diákok tüntettek Netanjahu ellen a Széll Kálmán téren + képek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"693cc62d-5c66-4eca-bb80-d322b8177b9e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Bíróság főtanácsnoka szerint Magyarország megsértette az uniós jogot, de Arató András szerint az állam nem fogja betartani, ha a rádió szempontjából pozitív ítélet születik. ","shortLead":"A Bíróság főtanácsnoka szerint Magyarország megsértette az uniós jogot, de Arató András szerint az állam nem fogja...","id":"20250403_klubradio-europai-birosag-arato-andras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/693cc62d-5c66-4eca-bb80-d322b8177b9e.jpg","index":0,"item":"2ae9f7da-e952-4ef3-9437-cebe4be9795a","keywords":null,"link":"/itthon/20250403_klubradio-europai-birosag-arato-andras","timestamp":"2025. április. 03. 11:58","title":"Jól alakul az eljárás az Európai Bíróságon, de a Klubrádió nem számol azzal, hogy valaha visszakapja a frekvenciáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec7dedcc-f347-4ca5-9970-6e39f61d4428","c_author":"Dulai Péter","category":"360","description":"Még meg sem született, amikor az anyja férjét kivégezték a brutális veresegyházi gyilkosságért, a bürokrácia miatt sokáig mégis ezzel a vezetéknévvel kellett élnie. A trauma kihatott az ő életére is, de valójában az alkohol volt az, ami már születése előtt jelen volt, és mindig ott kísértett a családjában. A ma már külföldön élő, saját vállalkozását vezető Zsuzsanna a HVG-nek mesélte el a gyerekei életét is meghatározó történetet.","shortLead":"Még meg sem született, amikor az anyja férjét kivégezték a brutális veresegyházi gyilkosságért, a bürokrácia miatt...","id":"20250403_gyilkos-kivegeztek-varro-ferenc-lany-nev-viseles-alkoholizmus-csalad-zsuzsanna-vallomas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec7dedcc-f347-4ca5-9970-6e39f61d4428.jpg","index":0,"item":"e6a2f134-1ac9-448c-b821-25ada0ce759c","keywords":null,"link":"/360/20250403_gyilkos-kivegeztek-varro-ferenc-lany-nev-viseles-alkoholizmus-csalad-zsuzsanna-vallomas","timestamp":"2025. április. 03. 19:52","title":"Kivégezték az anyám férjét, és a nevét kellett viselnem 12 évig – Zsuzsanna története","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]