[{"available":true,"c_guid":"d2e72f82-122c-474c-b554-0d4cb8b7ad5b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Először lehet hatékony gyógyszeres kezelés a drogfogyasztás kezelésére, a legfrissebb vizsgálatok szerint hatékony a mavoglurant nevű kísérleti készítmény.","shortLead":"Először lehet hatékony gyógyszeres kezelés a drogfogyasztás kezelésére, a legfrissebb vizsgálatok szerint hatékony...","id":"20250403_kokainfuggoseg-drog-elleni-gyogyszer-mavoglurant","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d2e72f82-122c-474c-b554-0d4cb8b7ad5b.jpg","index":0,"item":"a26cf6d7-35e2-463a-a644-061c74305c75","keywords":null,"link":"/tudomany/20250403_kokainfuggoseg-drog-elleni-gyogyszer-mavoglurant","timestamp":"2025. április. 03. 17:03","title":"Ígéretes a gyógyszer, ami segíthet a kokainfüggőség leküzdésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a299b698-cece-4f8c-ae21-b8a3fc4d88fe","c_author":"Tiszai Balázs","category":"gazdasag","description":"A Fehér Ház szerint nincs már köztük kereskedés, pedig – szankciók ide vagy oda – az áruk még mindig áramolnak.","shortLead":"A Fehér Ház szerint nincs már köztük kereskedés, pedig – szankciók ide vagy oda – az áruk még mindig áramolnak.","id":"20250403_trump-viszontvam-oroszorszag-kimaradt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a299b698-cece-4f8c-ae21-b8a3fc4d88fe.jpg","index":0,"item":"d2baa7fc-99fc-4e73-9ccb-e2207bb67738","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250403_trump-viszontvam-oroszorszag-kimaradt","timestamp":"2025. április. 03. 12:02","title":"Csak Oroszország maradt le Trump viszontvámos listájáról – pedig itt is volna mit megvámolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4f8de06-3974-44a6-8b72-a0a4843318ce","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A szupervékony menetfényt kapott Ioniq 6 most először N Line változatban is bemutatkozott, és nyáron jön a szupererős N verzió.","shortLead":"A szupervékony menetfényt kapott Ioniq 6 most először N Line változatban is bemutatkozott, és nyáron jön a szupererős N...","id":"20250403_meg-durvabb-lett-a-hyundai-futurisztikus-villanyautoja-itt-a-megujult-ioniq-6","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4f8de06-3974-44a6-8b72-a0a4843318ce.jpg","index":0,"item":"42d1d5b0-10df-41df-b202-16b45f10d979","keywords":null,"link":"/cegauto/20250403_meg-durvabb-lett-a-hyundai-futurisztikus-villanyautoja-itt-a-megujult-ioniq-6","timestamp":"2025. április. 03. 07:59","title":"Még durvább lett a Hyundai futurisztikus villanyautója, itt a megújult Ioniq 6","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1f9d3ce-d1b0-4feb-bf5f-9bed584f2592","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A befektetési szakértő szerint minél tovább tart a Donald Trump döntései okozta bizonytalanság, annál valószínűbb, hogy recesszióba kerül az USA, és vele sok más ország gazdasága is.","shortLead":"A befektetési szakértő szerint minél tovább tart a Donald Trump döntései okozta bizonytalanság, annál valószínűbb...","id":"20250403_zsiday-viktor-recesszio-donald-trump-vam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1f9d3ce-d1b0-4feb-bf5f-9bed584f2592.jpg","index":0,"item":"171016de-aa47-4bd4-ade2-4933b50275bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250403_zsiday-viktor-recesszio-donald-trump-vam","timestamp":"2025. április. 03. 14:24","title":"Zsiday Viktor: Minél tovább vámháborúzik Donald Trump, annál nagyobb lesz a baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6de69a0d-2fa1-495a-83a9-fe6cc9ff93a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány döntését néhány órával az után jelentették be, hogy Budapestre érkezett Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök, akit őrizetbe kellett volna venni. 