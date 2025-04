Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e2baf022-fc55-45c6-87de-0a1dd47fb89a","c_author":"Fülöp István","category":"360","description":"Dollármilliárdokban mérhető hasznot hajthat a bankoknak a mesterséges intelligencia használata, a forradalmi hangulatban azonban több százezer munkahely válhat feleslegessé. Az automata döntéshozatal pedig komoly veszélyeket hordoz, ha senki nem ellenőrzi.","shortLead":"Dollármilliárdokban mérhető hasznot hajthat a bankoknak a mesterséges intelligencia használata, a forradalmi...","id":"20250418_ai5-kodolt-kockazatok-penzugyi-szektor-bankok-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2baf022-fc55-45c6-87de-0a1dd47fb89a.jpg","index":0,"item":"7359f358-f22b-4684-9e06-95430fd60aad","keywords":null,"link":"/360/20250418_ai5-kodolt-kockazatok-penzugyi-szektor-bankok-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. április. 18. 08:00","title":"Torz döntéshozatal és tömeges leépítés lehet abból, ha most nem megfelelően újítanak a bankok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7670d76-a719-4f0f-9b9f-746f6c6f7a13","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Kurali Zoltánt az Államadósság Kezelő Központtól igazolta le Varga Mihály.","shortLead":"Kurali Zoltánt az Államadósság Kezelő Központtól igazolta le Varga Mihály.","id":"20250418_mnb-kurali-zoltan-alelnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7670d76-a719-4f0f-9b9f-746f6c6f7a13.jpg","index":0,"item":"98613ea3-784b-40c9-933f-a3140c4d1846","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250418_mnb-kurali-zoltan-alelnok","timestamp":"2025. április. 18. 14:40","title":"Kinevezték a Magyar Nemzeti Bank új alelnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5bf508f-146a-4a78-b9fa-81d7e88474a2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Bánatszalonna című bizarr, nagypéntekre időzített klipben mások nyomorával próbál jól lakni Elek Ferenc.","shortLead":"A Bánatszalonna című bizarr, nagypéntekre időzített klipben mások nyomorával próbál jól lakni Elek Ferenc.","id":"20250418_David-Lynchet-idezi-a-Bohemian-Betyars-uj-klipje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5bf508f-146a-4a78-b9fa-81d7e88474a2.jpg","index":0,"item":"842f393d-ba26-4bdf-8a8c-2ffe6ff28713","keywords":null,"link":"/kultura/20250418_David-Lynchet-idezi-a-Bohemian-Betyars-uj-klipje","timestamp":"2025. április. 18. 10:00","title":"David Lynchet idézi a Bohemian Betyars új klipje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"021d8ad2-5a4e-4a15-ad15-f45a3f5c8310","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A K2-18b nevű exobolygó légkörében olyan kémiai anyagot találtak a Cambridge-i Egyetem tudósai, amit a Földön csak az óceánban lévő mikroorganizmusok termelnek meg.","shortLead":"A K2-18b nevű exobolygó légkörében olyan kémiai anyagot találtak a Cambridge-i Egyetem tudósai, amit a Földön csak...","id":"20250417_k2-18b-exobolygo-idegen-elet-foldon-kivuli-elet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/021d8ad2-5a4e-4a15-ad15-f45a3f5c8310.jpg","index":0,"item":"8e0c71cd-9036-4b60-b153-e30695a94896","keywords":null,"link":"/tudomany/20250417_k2-18b-exobolygo-idegen-elet-foldon-kivuli-elet","timestamp":"2025. április. 17. 10:59","title":"Az élet nyomaira bukkanhattak egy idegen bolygón, 124 fényévre a Földtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"297176bc-569b-4442-b36d-09d5945a74cb","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"A babka talán a kalácsok királynője: szép, puha és finom, megállja a helyét desszertként, péksüteményként, sőt reggeli fogásként is. Íme a kalács gluténmentes változatának receptje a Fenséges mentes sütemények című könyvből.","shortLead":"A babka talán a kalácsok királynője: szép, puha és finom, megállja a helyét desszertként, péksüteményként, sőt reggeli...","id":"20250418_Kalacs-helyett-babka-Ime-a-dios-csoda-glutenmentes-receptje-husvetra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/297176bc-569b-4442-b36d-09d5945a74cb.jpg","index":0,"item":"80b00f7f-2bee-4707-a409-eebc338d8508","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250418_Kalacs-helyett-babka-Ime-a-dios-csoda-glutenmentes-receptje-husvetra","timestamp":"2025. április. 18. 19:15","title":"Kalács helyett babka? Íme a diós csoda gluténmentes receptje húsvétra!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2f667b6-02b0-4333-950e-806dce7867ed","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A napelemesek már tavaly azt mondták a most elkaszált kormányrendeletről, hogy veszélyezteti a beruházói és befektetői bizalmat.","shortLead":"A napelemesek már tavaly azt mondták a most elkaszált kormányrendeletről, hogy veszélyezteti a beruházói és befektetői...","id":"20250417_alaptorveny-seres-szaldoelszamolas-napelemes-rendszerek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a2f667b6-02b0-4333-950e-806dce7867ed.jpg","index":0,"item":"7c174ba9-bf50-4e73-a9c3-43217b935015","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250417_alaptorveny-seres-szaldoelszamolas-napelemes-rendszerek","timestamp":"2025. április. 17. 12:07","title":"Döntött az Alkotmánybíróság: Alaptörvény-sértően fosztották meg a szaldóelszámolástól a háztartási napelemeseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8d2c096-7016-423a-b818-4738b5da4c99","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az NMHH szerint a reggeli műsorban elhangzottak a cukorbetegséggel élők emberi méltóságát sértették.","shortLead":"Az NMHH szerint a reggeli műsorban elhangzottak a cukorbetegséggel élők emberi méltóságát sértették.","id":"20250417_Cukorbetegeket-serto-vicc-miatt-buntettek-meg-Balazsekat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c8d2c096-7016-423a-b818-4738b5da4c99.jpg","index":0,"item":"3e921a77-097b-468e-8b57-582b9af80b4d","keywords":null,"link":"/elet/20250417_Cukorbetegeket-serto-vicc-miatt-buntettek-meg-Balazsekat","timestamp":"2025. április. 17. 11:48","title":"Cukorbetegeket sértő poénkodás miatt büntették meg Balázsékat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f99939e4-428a-4669-b78b-1304bb50993d","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Történelmi tettre készül Raphinha, a Barcelona brazil csillaga.","shortLead":"Történelmi tettre készül Raphinha, a Barcelona brazil csillaga.","id":"20250417_raphinha-barcelona-teljesitmeny-statisztika-aranylabda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f99939e4-428a-4669-b78b-1304bb50993d.jpg","index":0,"item":"f85edb02-ab8a-4193-a84f-1d969909f127","keywords":null,"link":"/sport/20250417_raphinha-barcelona-teljesitmeny-statisztika-aranylabda","timestamp":"2025. április. 17. 17:21","title":"Egy éve még rajta nevettek az emberek, mostanra a legnagyobbakkal említik egy lapon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]