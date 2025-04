Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"414e3411-5c66-4235-98c2-8d60b9bc42f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Továbbra sincs meg a 26 éves öccse. ","shortLead":"Továbbra sincs meg a 26 éves öccse. ","id":"20250418_Egy-roman-no-szerint-nem-segitettek-neki-a-magyar-hatosagok-eltunt-testverenek-kereseseben-amig-ugyvedet-nem-fogadott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/414e3411-5c66-4235-98c2-8d60b9bc42f4.jpg","index":0,"item":"ef134bda-42d5-4b77-8d86-c5688d42e2a2","keywords":null,"link":"/itthon/20250418_Egy-roman-no-szerint-nem-segitettek-neki-a-magyar-hatosagok-eltunt-testverenek-kereseseben-amig-ugyvedet-nem-fogadott","timestamp":"2025. április. 18. 20:36","title":"Egy román nő azt állítja, ügyvéd nélkül nem segítettek neki a magyar hatóságok az eltűnt testvére keresésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d10ecb51-31dc-450a-9885-7a9e38c7bd56","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Valóságos óceáni oázis alakulhatott ki a dinoszauruszokat kipusztító aszteroidának hála, mutat rá egy nemzetközi kutatás eredménye.","shortLead":"Valóságos óceáni oázis alakulhatott ki a dinoszauruszokat kipusztító aszteroidának hála, mutat rá egy nemzetközi...","id":"20250419_dinoszauruszok-kihalas-aszteroida-mexikoi-obol-chicxulub-krater-becsapodas-utani-elovilag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d10ecb51-31dc-450a-9885-7a9e38c7bd56.jpg","index":0,"item":"7228bcb4-c393-4ee4-b186-386d95beef61","keywords":null,"link":"/tudomany/20250419_dinoszauruszok-kihalas-aszteroida-mexikoi-obol-chicxulub-krater-becsapodas-utani-elovilag","timestamp":"2025. április. 19. 08:03","title":"Csak most derült ki valami jó a szörnyű pusztítást okozó, dinoszauruszokat elsöprő aszteroidáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34fef52b-d8fd-4ff6-9ff1-3331eeeed3a4","c_author":"Puszta Dóra","category":"360","description":"A március 3-ai kiírás óta kétszer is módosult az ezerfősnél kisebb településeken működő, „italüzlet, bár” kategóriába sorolt egységek versenyképességének erősítését ígérő kocsmapályázat. HVG-Ténytár.","shortLead":"A március 3-ai kiírás óta kétszer is módosult az ezerfősnél kisebb településeken működő, „italüzlet, bár” kategóriába...","id":"20250419_hvg-kocsmatamogatas-kistelepulesek-tenytar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/34fef52b-d8fd-4ff6-9ff1-3331eeeed3a4.jpg","index":0,"item":"2f24177a-a0f8-4c7f-be81-6230f5eb26ae","keywords":null,"link":"/360/20250419_hvg-kocsmatamogatas-kistelepulesek-tenytar","timestamp":"2025. április. 19. 09:30","title":"Nincs italbolt, nincs támogatás: a kistelepülések nagy része labdába sem rúghat a kocsmapályázaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20692fab-5fe0-40ae-b384-ebed886018b0","c_author":"Fetter Dóra","category":"360","description":"Meier Krisztina „nyúlsuttogó”, az Első Nyúlmentő Alapítvány elnöke nem mindennapi munkát végez: nyulakat ment, szállásol el, valamint békít ki. Mikor és miért kerülnek utcára a húsvétkor még ma is tömegesen felvásárolt nyulak, mire számítson az a felelős gazda, aki nyúltartásra adja a fejét, és mikor kell közbelépni, ha elhagyatottnak látszó kisnyúllal találkozunk a természetben?","shortLead":"Meier Krisztina „nyúlsuttogó”, az Első Nyúlmentő Alapítvány elnöke nem mindennapi munkát végez: nyulakat ment...","id":"20250419_nyulsuttogo-meier-krisztina-husvet-ajandek-allatvedelem-kornyezet-budapest-panzio-allatorvos-hazi-kedvenc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20692fab-5fe0-40ae-b384-ebed886018b0.jpg","index":0,"item":"2d0e60e0-b931-4155-a1ed-140c3f4f78ed","keywords":null,"link":"/360/20250419_nyulsuttogo-meier-krisztina-husvet-ajandek-allatvedelem-kornyezet-budapest-panzio-allatorvos-hazi-kedvenc","timestamp":"2025. április. 19. 19:30","title":"„Olyan jó látni a nyuszikat szerelembe esni” – egy nyúlsuttogó mindennapjai a nagyvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86319ccd-a87c-4e47-9afa-019a0a7248a1","c_author":"Ballai Vince","category":"gazdasag.zhvg","description":"Sötétben kell indulni, sötétedésig maradni, csendben osonni, hogy a maga teljességében élhessük át a kék vércsék angolai világtalálkozóját. Nagy dumás spanyol fotósok, madárfelismerésben bajnok ornitológus, elképesztő tömegben nyüzsgő-vijjogó ragadozó madarak. Riport Mungo-külsőről, ahol a világ összes kék vércséje megfordul márciusban.","shortLead":"Sötétben kell indulni, sötétedésig maradni, csendben osonni, hogy a maga teljességében élhessük át a kék vércsék...","id":"20250420_kek-vercse-riport-vedett-madar-angola-huambo-bailundo-mungo-falcopolis-okoturizmus-fotoszafari-mme-termeszetvedelem-madarvedelem-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86319ccd-a87c-4e47-9afa-019a0a7248a1.jpg","index":0,"item":"460c3be8-05ff-4123-abd3-130cc34f00a7","keywords":null,"link":"/zhvg/20250420_kek-vercse-riport-vedett-madar-angola-huambo-bailundo-mungo-falcopolis-okoturizmus-fotoszafari-mme-termeszetvedelem-madarvedelem-ebx","timestamp":"2025. április. 20. 17:30","title":"Madarak látóhatártól látóhatárig – kékvércseszemlén voltunk Angolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el a háttérben és hallgassa meg szerzőink legjobb írásait! A héten: bojkott és Magyar. ","shortLead":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el...","id":"20250420_Charles-Boycott-Tisza-Elvitelre-podcast-Nemzet-Hangja-bojkott-kozgazdasagtan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806.jpg","index":0,"item":"647410cf-b010-44c5-b3a2-a4db7ac8f70f","keywords":null,"link":"/itthon/20250420_Charles-Boycott-Tisza-Elvitelre-podcast-Nemzet-Hangja-bojkott-kozgazdasagtan","timestamp":"2025. április. 20. 06:00","title":"Charles Boycott leadja a Tiszára │ Elvitelre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b6b2622-168c-4950-9f2b-414a30209db7","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A Putyin által bejelentett fegyvernyugvás első óráiban több száz lövést adtak le.","shortLead":"A Putyin által bejelentett fegyvernyugvás első óráiban több száz lövést adtak le.","id":"20250420_zelenszkij-tuzszunet-oroszorszag-megsertes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b6b2622-168c-4950-9f2b-414a30209db7.jpg","index":0,"item":"33b2248b-6fa1-45fb-9f8f-31576ab07b79","keywords":null,"link":"/vilag/20250420_zelenszkij-tuzszunet-oroszorszag-megsertes","timestamp":"2025. április. 20. 08:27","title":"Zelenszkij: Az oroszok tűzszünet látszatát keltik, miközben folytatják katonai tevékenységüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d59472c-4a3d-4c8a-9533-58dd8d5b54a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szóban forgó célpontok akár mások is lehetnek, mint akiket korábban azonosítottak. ","shortLead":"A szóban forgó célpontok akár mások is lehetnek, mint akiket korábban azonosítottak. ","id":"20250418_Pegasus-izraeli-kemszoftver-megfigyeles-WhatsApp-Panyi-Szabolcs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d59472c-4a3d-4c8a-9533-58dd8d5b54a8.jpg","index":0,"item":"86682dae-5d26-4ae5-93b1-6d0279d2953a","keywords":null,"link":"/itthon/20250418_Pegasus-izraeli-kemszoftver-megfigyeles-WhatsApp-Panyi-Szabolcs","timestamp":"2025. április. 18. 22:01","title":"Nyolc magyar WhatsApp-felhasználó ellen is bevetették az izraeli Pegasus kémprogramot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]