[{"available":true,"c_guid":"6a18c3cc-d297-44fe-8960-50516b4d37fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság azt is kimondta, hogy a Sztárbox nem tekinthető sporttevékenységnek.","shortLead":"A bíróság azt is kimondta, hogy a Sztárbox nem tekinthető sporttevékenységnek.","id":"20250425_RTL-Mediatanacs-per-birosag-sztarbox-Fekete-Pako","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a18c3cc-d297-44fe-8960-50516b4d37fe.jpg","index":0,"item":"c81251fa-3a32-4419-aea3-78656c47c8e7","keywords":null,"link":"/itthon/20250425_RTL-Mediatanacs-per-birosag-sztarbox-Fekete-Pako","timestamp":"2025. április. 25. 11:38","title":"„Téves képet közvetít a magyar állampolgárságról” – pert veszített az RTL a Médiatanáccsal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88773915-ed00-43e9-afe9-f986838540aa","c_author":"Lengyel Tibor","category":"360","description":"Orbán Viktor mára felismerte a Tisza jelentette veszélyt, ezért nyit új kommunikációs csatornákat: a Hont-interjú után elment egy lakossági fórumra, ahol ugyan nem poloskázott, de „balsorsnak” minősítette Magyarékat, és beszélt arról is, meddig lesz Magyarország az EU-ban, valamint rácsodálkozott az internetre is. 