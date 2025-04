Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"65bb1177-bf50-404c-8875-5bf945f68471","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Brit kutatók szerint a víz már 100 millió évvel az ősrobbanás után is létrejött a világegyetemben.","shortLead":"Brit kutatók szerint a víz már 100 millió évvel az ősrobbanás után is létrejött a világegyetemben.","id":"20250426_osrobbanas-vilagegyetem-kutatas-viz-keletkezese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65bb1177-bf50-404c-8875-5bf945f68471.jpg","index":0,"item":"64e5635c-c3df-4798-83af-e42cd003178a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250426_osrobbanas-vilagegyetem-kutatas-viz-keletkezese","timestamp":"2025. április. 26. 18:20","title":"Sokkal hamarabb keletkezhetett víz az univerzumban, mint eddig hittük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a50c8116-2b02-461b-b4ee-ee7db3c4e46f","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Egyes elemzők kétlik, hogy az USA-val kialakított jó viszony révén elkerülheti a vámokat. A NATO európai erőinek volt főparancsnoka szerint a hadszíntéren egyáltalán nem olyan rettenetes az ukrán erők helyzete, mint ahogyan azt sokan gondolják. Ukrajna kapcsán Trump kimutatta a foga fehérjét. Nemzetközi lapszemle.","shortLead":"Egyes elemzők kétlik, hogy az USA-val kialakított jó viszony révén elkerülheti a vámokat. A NATO európai erőinek volt...","id":"20250426_Nemzetkozi-sajtoszemle-Az-amerikai-vamok-politikai-gondot-okoznak-Orbannak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a50c8116-2b02-461b-b4ee-ee7db3c4e46f.jpg","index":0,"item":"49bb36b3-6e93-400a-ba0f-e11bcc207770","keywords":null,"link":"/360/20250426_Nemzetkozi-sajtoszemle-Az-amerikai-vamok-politikai-gondot-okoznak-Orbannak","timestamp":"2025. április. 26. 09:30","title":"Nemzetközi sajtószemle: Az amerikai vámok politikai gondot okoznak Orbánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"276364ad-7461-491e-9006-b46821d7b4de","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"V8 helyett ugyan be kell érnünk 6 hengerrel, de az E-osztály puttonyos csúcsmodelljének Brabus verziója erőhiányban egyáltalán nem szenved.","shortLead":"V8 helyett ugyan be kell érnünk 6 hengerrel, de az E-osztály puttonyos csúcsmodelljének Brabus verziója erőhiányban...","id":"20250425_itt-a-legujabb-700-loeros-mercedes-amg-sportkombi-brabus-tuning","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/276364ad-7461-491e-9006-b46821d7b4de.jpg","index":0,"item":"5a518477-cc10-4031-96a6-96de37996b9a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250425_itt-a-legujabb-700-loeros-mercedes-amg-sportkombi-brabus-tuning","timestamp":"2025. április. 25. 06:41","title":"Itt a legújabb 700 lóerős Mercedes sportkombi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61b4ceac-fe85-496c-8d62-e8c4812e0fba","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"kkv","description":"Orbán Viktor miniszterelnök korábban sosem vett részt az OTP éves közgyűlésén, most, a bank eddigi legsikeresebb éve után azonban igen. A kormányfő beszédében méltatta a cég vezetését, és Magyar Péteren élcelődött.","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök korábban sosem vett részt az OTP éves közgyűlésén, most, a bank eddigi legsikeresebb éve...","id":"20250425_orban-viktor-otp-bank-kozgyules-csanyi-sandor-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/61b4ceac-fe85-496c-8d62-e8c4812e0fba.jpg","index":0,"item":"baa0df59-1dc6-46d1-9087-3417a3cc80cd","keywords":null,"link":"/kkv/20250425_orban-viktor-otp-bank-kozgyules-csanyi-sandor-ebx","timestamp":"2025. április. 25. 11:22","title":"Orbán Viktor életében először elment az OTP közgyűlésére, hogy végül Magyar Péteren viccelődjön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1925b7d1-7802-4ef3-94a4-47154196e512","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"kkv","description":"Csányi Sándor eddig elnök-vezérigazgatóként, ezt követően már csak elnökként vezeti az OTP Bankot, vezérigazgatói székét fia, Csányi Péter kapta meg.","shortLead":"Csányi Sándor eddig elnök-vezérigazgatóként, ezt követően már csak elnökként vezeti az OTP Bankot, vezérigazgatói...","id":"20250425_otp-bank-kozgyules-csanyi-sandor-orban-viktor-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1925b7d1-7802-4ef3-94a4-47154196e512.jpg","index":0,"item":"3f8274d1-3817-49a9-93a5-3b5b17a88af9","keywords":null,"link":"/kkv/20250425_otp-bank-kozgyules-csanyi-sandor-orban-viktor-ebx","timestamp":"2025. április. 25. 11:05","title":"Csányi Sándor fia, Csányi Péter lett az OTP új vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76c38d89-f742-4091-b6d4-6d7c13352a7f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kissé megmosolyogtató a weboldalak általános módszere az életkor ellenőrzésére: a felhasználónak kell nyilatkoznia arról, hogy elmúlt ennyi vagy annyi éves. A Discord viszont egy olyan eljárást tesztel, amit elég nehéz lesz átverni.","shortLead":"Kissé megmosolyogtató a weboldalak általános módszere az életkor ellenőrzésére: a felhasználónak kell nyilatkoznia...","id":"20250426_discord-arcvizsgalat-korhatar-ellenorzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76c38d89-f742-4091-b6d4-6d7c13352a7f.jpg","index":0,"item":"5b7f4686-36d9-4c02-b274-2846a6a40d72","keywords":null,"link":"/tudomany/20250426_discord-arcvizsgalat-korhatar-ellenorzes","timestamp":"2025. április. 26. 16:03","title":"Nehéz lesz becsapni: arcvizsgálatot vet be a Discord az életkor ellenőrzésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d45c556-8051-4238-838c-5fd15ce49ca2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A zebrázás után itt az angolnázás.","shortLead":"A zebrázás után itt az angolnázás.","id":"20250426_Torok-Gabor-A-magyar-politika-legnagyobb-angolnaja-Orban-Viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d45c556-8051-4238-838c-5fd15ce49ca2.jpg","index":0,"item":"0cf3ad51-c452-4c13-ae5c-f55499bcc2c4","keywords":null,"link":"/itthon/20250426_Torok-Gabor-A-magyar-politika-legnagyobb-angolnaja-Orban-Viktor","timestamp":"2025. április. 26. 12:18","title":"Török Gábor: A magyar politika legnagyobb angolnája Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a18c3cc-d297-44fe-8960-50516b4d37fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság azt is kimondta, hogy a Sztárbox nem tekinthető sporttevékenységnek.","shortLead":"A bíróság azt is kimondta, hogy a Sztárbox nem tekinthető sporttevékenységnek.","id":"20250425_RTL-Mediatanacs-per-birosag-sztarbox-Fekete-Pako","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a18c3cc-d297-44fe-8960-50516b4d37fe.jpg","index":0,"item":"c81251fa-3a32-4419-aea3-78656c47c8e7","keywords":null,"link":"/itthon/20250425_RTL-Mediatanacs-per-birosag-sztarbox-Fekete-Pako","timestamp":"2025. április. 25. 11:38","title":"„Téves képet közvetít a magyar állampolgárságról” – pert veszített az RTL a Médiatanáccsal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]