[{"available":true,"c_guid":"10550538-0fec-423d-8a9a-316ef83017c7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Hannah Dugant az igazságszolgáltatás akadályozásával vádolják.","shortLead":"Hannah Dugant az igazságszolgáltatás akadályozásával vádolják.","id":"20250425_egyesult-allamok-wisconsin-fbi-illegalis-bevandorlo-szokes-birono","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/10550538-0fec-423d-8a9a-316ef83017c7.jpg","index":0,"item":"497c5e78-8ad7-488e-afad-d3b47a7f40d3","keywords":null,"link":"/vilag/20250425_egyesult-allamok-wisconsin-fbi-illegalis-bevandorlo-szokes-birono","timestamp":"2025. április. 25. 20:42","title":"Őrizetbe vettek egy amerikai bírónőt, aki az FBI szerint segített elszökni a bíróságról egy illegális bevándorlónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fb1437c-0fb0-46f5-8bd6-5b8675b4f855","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az év vége felé jelenhet meg a Xiaomi 16, a kínai gyártó újabb okostelefonja, és ha igazak a vele kapcsolatos híresztelések, akkor elképesztően nagy kapacitású akkumulátor kerülhet bele, ami azt (is) jelenti, hogy akár két napon keresztül videostreamelhetünk egy feltöltéssel.","shortLead":"Az év vége felé jelenhet meg a Xiaomi 16, a kínai gyártó újabb okostelefonja, és ha igazak a vele kapcsolatos...","id":"20250426_xiaomi-16-7000-mah-akkumulator-hosszu-uzemido","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8fb1437c-0fb0-46f5-8bd6-5b8675b4f855.jpg","index":0,"item":"d378bff9-fd2e-4570-9b75-ab7697e352b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250426_xiaomi-16-7000-mah-akkumulator-hosszu-uzemido","timestamp":"2025. április. 26. 12:03","title":"Ilyen még nem volt: 7000 mAh-s akkumulátorral jöhet a Xiaomi következő okostelefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"977048d4-4cd5-4f84-a809-56be797c71b2","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A mérvadó nyugati lapok nagyjából egyetértenek abban, hogy Trump rettenetes egyezséget akar lenyomni Zelenszkij torkán, amivel nem is tehetné boldogabbá Putyint. Pedig az orosz medve már megsebesült, az USA azonban ahelyett, hogy kihasználná a gyengeségét, inkább felgyógyítja és megerősíti, hogy holnap újra támadhasson. A kérdés az, mit kellene tennie Ukrajnának és Európának ebben a helyzetben. Nemzetközi lapszemle.","shortLead":"A mérvadó nyugati lapok nagyjából egyetértenek abban, hogy Trump rettenetes egyezséget akar lenyomni Zelenszkij torkán...","id":"20250427_Jo-e-Ukrajnanak-ha-elfogadja-Trump-borzaszto-bekeajanlatat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/977048d4-4cd5-4f84-a809-56be797c71b2.jpg","index":0,"item":"38ba3780-ec3e-4122-b3fd-3e90cf284805","keywords":null,"link":"/360/20250427_Jo-e-Ukrajnanak-ha-elfogadja-Trump-borzaszto-bekeajanlatat","timestamp":"2025. április. 27. 13:55","title":"Jó-e Ukrajnának, ha elfogadja Trump borzasztó békeajánlatát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a12d23da-14a2-4c49-af28-937de8585c29","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Sulyok Tamás köztársasági elnök nem hagyta szó nélkül, hogy a HVG publicistája, Tóta W. Árpád szatyor fingnak nevezte. És persze nem lehet úgy beszélni mostanában az államfőről, hogy ne kerülne szóba a logója. Tény, jár is a megkülönböztető jelzés egy olyan kemény dolgozó influenszernek, mint Sulyok Tamás. Aki nem hiszi, nem kell utánajárnia, ugyanis Ceglédi Zoltán szépen csokorba szedte a legjobb elnöki posztokat: vannak idézetek, lábképek, borsófőzelék is, sőt, még azt is megörökítették, ahogyan Sulyok Tamás kipróbálja a suttyantós-pukkantósat. ","shortLead":"Sulyok Tamás köztársasági elnök nem hagyta szó nélkül, hogy a HVG publicistája, Tóta W. Árpád szatyor fingnak nevezte...","id":"20250426_duma-aktual-sulyok-tamas-koztarsasagi-elnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a12d23da-14a2-4c49-af28-937de8585c29.jpg","index":0,"item":"bdfdf5ab-e7f8-4d36-aa59-44c5b3c6b80e","keywords":null,"link":"/360/20250426_duma-aktual-sulyok-tamas-koztarsasagi-elnok","timestamp":"2025. április. 26. 18:30","title":"A Sándor-palotában dolgozik az ország egyik legsokoldalúbb influenszere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05fbda87-26a2-4086-82bf-07405229d394","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egész napos élményt ígérnek.","shortLead":"Egész napos élményt ígérnek.","id":"20250426_Rendorautok-es-tuzoltokocsik-vonultak-at-Budapesten","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05fbda87-26a2-4086-82bf-07405229d394.jpg","index":0,"item":"99680a98-c8e2-4968-9ad5-b423a8687615","keywords":null,"link":"/elet/20250426_Rendorautok-es-tuzoltokocsik-vonultak-at-Budapesten","timestamp":"2025. április. 26. 10:56","title":"Rendőrautók és tűzoltókocsik vonultak át Budapesten szombat reggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bfc045f-0e7c-4609-a4e3-ed3e3bf34224","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy egyéves gyermek édesanyját is letartóztatta, majd kitoloncolta az amerikai bevándorlási hivatal.","shortLead":"Egy egyéves gyermek édesanyját is letartóztatta, majd kitoloncolta az amerikai bevándorlási hivatal.","id":"20250427_Egy-keteves-amerikai-kisgyermeket-es-testvereit-is-kitoloncolnanak-az-Egyesult-Allamokbol-egy-ugyved-szerint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0bfc045f-0e7c-4609-a4e3-ed3e3bf34224.jpg","index":0,"item":"b8335c6c-e88d-4460-9f92-517b45834611","keywords":null,"link":"/vilag/20250427_Egy-keteves-amerikai-kisgyermeket-es-testvereit-is-kitoloncolnanak-az-Egyesult-Allamokbol-egy-ugyved-szerint","timestamp":"2025. április. 27. 11:31","title":"Egy kétéves amerikai kislányt és egy négyéves rákos kisfiút is kitoloncolhattak az Egyesült Államokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20326089-af0e-4d6b-aa9d-dc57d89a4d6a","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Nemcsak az élete és a pápasága lényegült át üzenetté az évek során, hanem most a haldoklása és a halála is. Ferenc nem tudott, és nem is akart leállni, a szolgálatot egészen az utolsó pillanatig komolyan vette. A halála előtt pedig egy már-már forradalmi dolgot mutatott meg az életről.","shortLead":"Nemcsak az élete és a pápasága lényegült át üzenetté az évek során, hanem most a haldoklása és a halála is. Ferenc nem...","id":"20250425_ferenc-papa-elete-es-halala","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20326089-af0e-4d6b-aa9d-dc57d89a4d6a.jpg","index":0,"item":"ef827581-b406-4a49-a89f-6f5ab2b74d85","keywords":null,"link":"/elet/20250425_ferenc-papa-elete-es-halala","timestamp":"2025. április. 25. 20:13","title":"Ferenc pápa utolsó, felszabadító gesztusa: a nyilvános haldoklás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20a217b4-225b-465a-bac2-e4b62ee85d15","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"„Az incidens jellege arra utal, hogy Oroszország teszteli légvédelmi rendszereink felkészültségét” – állítja a lengyel fegyveres erők műveleti parancsnoksága.","shortLead":"„Az incidens jellege arra utal, hogy Oroszország teszteli légvédelmi rendszereink felkészültségét” – állítja a lengyel...","id":"20250426_Egy-orosz-katonai-helikopter-megsertette-Lengyelorszag-legteret","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20a217b4-225b-465a-bac2-e4b62ee85d15.jpg","index":0,"item":"8ef8ffed-fbcd-4c28-99ed-0cf546b892a6","keywords":null,"link":"/vilag/20250426_Egy-orosz-katonai-helikopter-megsertette-Lengyelorszag-legteret","timestamp":"2025. április. 26. 18:36","title":"Egy orosz katonai helikopter megsértette Lengyelország légterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]