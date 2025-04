Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a64fa5dd-3555-4318-873d-e41f53b3440f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy szabadalmi kérelem részletei alapján renderelték azt a képet, ami megmutatja, milyen lehet a Samsung következő nagy dobása, a feltekerhető kijelzős telefon.","shortLead":"Egy szabadalmi kérelem részletei alapján renderelték azt a képet, ami megmutatja, milyen lehet a Samsung következő nagy...","id":"20250427_renderelt-kep-samsung-feltekerheto-kijelzos-telefon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a64fa5dd-3555-4318-873d-e41f53b3440f.jpg","index":0,"item":"21e6168c-e41d-441c-b886-347598b85f22","keywords":null,"link":"/tudomany/20250427_renderelt-kep-samsung-feltekerheto-kijelzos-telefon","timestamp":"2025. április. 27. 16:03","title":"Ilyen lehet a Samsung tekerhető kijelzős telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4c44dfe-f421-4d13-8bce-ce77d88025b8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kettős győzelemmel ráadásul.","shortLead":"Kettős győzelemmel ráadásul.","id":"20250426_A-Fradi-nem-de-a-Gyor-bejutott-a-noi-kezilabda-BL-budapesti-negyes-dontojebe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4c44dfe-f421-4d13-8bce-ce77d88025b8.jpg","index":0,"item":"04d40f67-1fc4-452f-8a7c-d38b99e3849a","keywords":null,"link":"/sport/20250426_A-Fradi-nem-de-a-Gyor-bejutott-a-noi-kezilabda-BL-budapesti-negyes-dontojebe","timestamp":"2025. április. 26. 21:18","title":"A Fradi nem, de a Győr bejutott a női kézilabda-BL budapesti négyes döntőjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c50f8be-8222-4e44-9e21-ac529e726b0f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Mindeközben a Kiskörén 30,7 milliméternyi eső esett 24 óra alatt.","shortLead":"Mindeközben a Kiskörén 30,7 milliméternyi eső esett 24 óra alatt.","id":"20250426_Teljesen-ketteszakadt-penteken-az-orszag-17-Celsius-fokos-elteres-volt-az-orszag-kelet-es-nyugati-resze-kozott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c50f8be-8222-4e44-9e21-ac529e726b0f.jpg","index":0,"item":"772ba9f4-cbce-4739-9a99-a0fec7fa346b","keywords":null,"link":"/itthon/20250426_Teljesen-ketteszakadt-penteken-az-orszag-17-Celsius-fokos-elteres-volt-az-orszag-kelet-es-nyugati-resze-kozott","timestamp":"2025. április. 26. 10:48","title":"Teljesen kettészakadt pénteken az ország: 17 Celsius-fokos eltérés volt az ország keleti és nyugati része között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a80ff9c8-457b-467e-a3e4-fa65fa1d539d","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Folytatódik a tapogatózás, lehet-e esély amerikai-ukrán-orosz egyezségre; Csányi Sándor távozik az OTP vezérigazgatói posztjáról; már azért is pénzt kell tenni az MNB alapítványába, hogy az eddigi százmilliárdok után lehessen menni. Ez a HVG heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Folytatódik a tapogatózás, lehet-e esély amerikai-ukrán-orosz egyezségre; Csányi Sándor távozik az OTP vezérigazgatói...","id":"20250427_Es-akkor-Trump-Putyin-Ukrajna-mnb-alapitvany-arak-jarvany-mohu-adossag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a80ff9c8-457b-467e-a3e4-fa65fa1d539d.jpg","index":0,"item":"6b083f49-f50d-4667-a0cf-62576336de7f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250427_Es-akkor-Trump-Putyin-Ukrajna-mnb-alapitvany-arak-jarvany-mohu-adossag","timestamp":"2025. április. 27. 07:00","title":"És akkor Trump megmondta, Putyin mekkora szívességet tett Ukrajnának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07d14a3f-a3d8-4655-9bda-16e712a55440","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az ukrán fél inkább a feltétel nélküli tűzszünetet részesítené előnyben az előzetes tárgyalásokkal szemben. ","shortLead":"Az ukrán fél inkább a feltétel nélküli tűzszünetet részesítené előnyben az előzetes tárgyalásokkal szemben. ","id":"20250426_kreml-moszkva-kijev-orosz-ukran-haboru-rendezes-dmitrij-peszkov-vlagyimir-putyin-donald-trump-steve-witkoff","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07d14a3f-a3d8-4655-9bda-16e712a55440.jpg","index":0,"item":"91962126-05d4-4e45-87e6-eda109e0d50f","keywords":null,"link":"/vilag/20250426_kreml-moszkva-kijev-orosz-ukran-haboru-rendezes-dmitrij-peszkov-vlagyimir-putyin-donald-trump-steve-witkoff","timestamp":"2025. április. 26. 21:26","title":"Kreml: Moszkva kész előfeltételek nélkül tárgyalni Kijevvel a háború rendezéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Jokerszám sorsolásán két telitalálat is született.","shortLead":"A Jokerszám sorsolásán két telitalálat is született.","id":"20250426_Megvannak-az-otos-lotto-nyeroszamai-ket-ember-most-nagyon-orulhet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c.jpg","index":0,"item":"af31bf83-bf3a-4899-a633-2b36072ae050","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250426_Megvannak-az-otos-lotto-nyeroszamai-ket-ember-most-nagyon-orulhet","timestamp":"2025. április. 26. 20:09","title":"Megvannak az ötös lottó nyerőszámai, két ember most nagyon örülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d2a21cd-5720-40f4-8bf1-f1fb6261ac2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vádlott rabszolgaként dolgoztatta és válogatott módokon súlyosan bántalmazta a legyengült férfit, akinek végül sikerült elszöknie. ","shortLead":"A vádlott rabszolgaként dolgoztatta és válogatott módokon súlyosan bántalmazta a legyengült férfit, akinek végül...","id":"20250427_tolna-megye-rabszolga-emberkereskedelem-kenyszermunka-vadameles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0d2a21cd-5720-40f4-8bf1-f1fb6261ac2f.jpg","index":0,"item":"127e3fcc-6b84-42ca-8ae9-3a61e09a9697","keywords":null,"link":"/itthon/20250427_tolna-megye-rabszolga-emberkereskedelem-kenyszermunka-vadameles","timestamp":"2025. április. 27. 14:08","title":"Befogadott egy szekszárdi hajléktalant, aztán hetekig kíméletlenül kínozta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a074a20-12a2-4726-b794-f844bc5e6fda","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Range Rover Electric egy bőven 100 kWh feletti kapacitású akkumulátorból nyeri az energiát.","shortLead":"A Range Rover Electric egy bőven 100 kWh feletti kapacitású akkumulátorból nyeri az energiát.","id":"20250428_v8-helyett-hatalmas-aksival-tamad-az-elektromos-range-rover-electric","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5a074a20-12a2-4726-b794-f844bc5e6fda.jpg","index":0,"item":"c133201d-f70c-4962-9206-4c49dbf70fe1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250428_v8-helyett-hatalmas-aksival-tamad-az-elektromos-range-rover-electric","timestamp":"2025. április. 28. 07:21","title":"V8 helyett hatalmas aksival támad az elektromos új Range Rover","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]