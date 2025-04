Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"07d14a3f-a3d8-4655-9bda-16e712a55440","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az ukrán fél inkább a feltétel nélküli tűzszünetet részesítené előnyben az előzetes tárgyalásokkal szemben. ","shortLead":"Az ukrán fél inkább a feltétel nélküli tűzszünetet részesítené előnyben az előzetes tárgyalásokkal szemben. ","id":"20250426_kreml-moszkva-kijev-orosz-ukran-haboru-rendezes-dmitrij-peszkov-vlagyimir-putyin-donald-trump-steve-witkoff","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07d14a3f-a3d8-4655-9bda-16e712a55440.jpg","index":0,"item":"91962126-05d4-4e45-87e6-eda109e0d50f","keywords":null,"link":"/vilag/20250426_kreml-moszkva-kijev-orosz-ukran-haboru-rendezes-dmitrij-peszkov-vlagyimir-putyin-donald-trump-steve-witkoff","timestamp":"2025. április. 26. 21:26","title":"Kreml: Moszkva kész előfeltételek nélkül tárgyalni Kijevvel a háború rendezéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"354ee771-3cb2-432e-95bf-42548c78f578","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Gondolja át az étrendjét és az életmódját, valamint azt, hogy min tud változtatni! Szerkesztett részlet a Bél című könyvből.","shortLead":"Gondolja át az étrendjét és az életmódját, valamint azt, hogy min tud változtatni! Szerkesztett részlet a Bél című...","id":"20250426_Adjon-eselyt-az-emesztorendszerenek-Igy-tehet-a-belei-egeszsegeert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/354ee771-3cb2-432e-95bf-42548c78f578.jpg","index":0,"item":"17d6ee35-831f-4fdd-8df5-55ed9a48dc55","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250426_Adjon-eselyt-az-emesztorendszerenek-Igy-tehet-a-belei-egeszsegeert","timestamp":"2025. április. 26. 19:15","title":"Adjon esélyt az emésztőrendszerének: Így tehet a belei egészségéért!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"776e3edb-cc9a-47c9-9db9-0ad010e6e1dd","c_author":"Lyreco Central Europe","category":"brandcontent","description":"Az irodaszerek változékony piacán 1 híján 100 éves múltra visszatekintő Lyreco termékkínálatának és logisztikájának fejlesztésén túl a tanácsadói hálózat finomhangolásával igyekszik megőrizni vezető szerepét. Mikulas Herskovic-csal, a Lyreco Central Europe ügyvezető igazgatójával beszélgettünk fenntarthatóságról, a munkahelyi jóllét biztosításáról, a stabil ügyfélkapcsolatok kialakításáról, valamint arról, mi lesz a vállalat fókuszában a következő években Magyarországon.","shortLead":"Az irodaszerek változékony piacán 1 híján 100 éves múltra visszatekintő Lyreco termékkínálatának és logisztikájának...","id":"20250320_irodaszer-fenntarthato-megoldasok-munkahelyi-jollet-lyreco","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/776e3edb-cc9a-47c9-9db9-0ad010e6e1dd.jpg","index":0,"item":"70ab956e-fecf-4c6f-97e0-14909f12bdee","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250320_irodaszer-fenntarthato-megoldasok-munkahelyi-jollet-lyreco","timestamp":"2025. április. 27. 19:30","title":"Az irodaszereken túl – fenntartható megoldásokkal a munkahelyi jóllétért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b21e694e-14bc-4067-ad9a-5838dceca26a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Beérném én lassan annyival is, hogy a pénzemet most már lopja más – számolt be politikával kapcsolatos érzéseiről Krúbi.","shortLead":"Beérném én lassan annyival is, hogy a pénzemet most már lopja más – számolt be politikával kapcsolatos érzéseiről Krúbi.","id":"20250427_krubi-dobd-fel-magad-uj-sorok-szoveg-orban-viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b21e694e-14bc-4067-ad9a-5838dceca26a.jpg","index":0,"item":"079c2fb4-bd53-432b-b875-37db5434c0a1","keywords":null,"link":"/kultura/20250427_krubi-dobd-fel-magad-uj-sorok-szoveg-orban-viktor","timestamp":"2025. április. 27. 10:54","title":"„Hogy Viktornak legyen egy szar napja” – új sorokkal bővült Krúbi slágere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6728f69f-b472-48cf-bf09-43cf996cc36c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A grönlandi kormányfő hétfőn találkozik majd a dán parlament és az üzleti élet képviselőivel, valamint fogadja őt X. Frigyes dán király is, akivel közösen utazik vissza Grönlandra.","shortLead":"A grönlandi kormányfő hétfőn találkozik majd a dán parlament és az üzleti élet képviselőivel, valamint fogadja őt X...","id":"20250427_gronland-kormanyfo-dania-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6728f69f-b472-48cf-bf09-43cf996cc36c.jpg","index":0,"item":"e58a0c6e-9e5f-4387-9232-8630a464b59e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250427_gronland-kormanyfo-dania-trump","timestamp":"2025. április. 27. 18:40","title":"Inkább Dániához közeledne a grönlandi kormányfő, semmint a tiszteletlen amerikaiakhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bf0a7ca-b023-474b-8d6b-6b4a1b435e35","c_author":"Proktis-M ","category":"brandchannel","description":"Az aranyér egy kellemetlen, sokszor fájdalommal járó állapot, amely megkeserítheti a leghétköznapibb tevékenységeket is. Ahogy számos kórkép vagy megbetegedés esetében, itt is a megelőzés a legjobb út, de nem árt vigyázni, mert ha túlzásba esünk, akkor többet ártunk, mint használunk.","shortLead":"Az aranyér egy kellemetlen, sokszor fájdalommal járó állapot, amely megkeserítheti a leghétköznapibb tevékenységeket...","id":"20250228_Ferfiak-aranyer-sport-biztonsa-proktis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1bf0a7ca-b023-474b-8d6b-6b4a1b435e35.jpg","index":0,"item":"cc1d9662-df2f-4868-9ecf-183d48b06d7b","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250228_Ferfiak-aranyer-sport-biztonsa-proktis","timestamp":"2025. április. 27. 16:35","title":"Férfiak és az aranyér: így sportoljon biztonságosan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"a0e2b63f-e8d5-4c40-b3e8-aaa57a007b03","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"5677f484-0b59-40af-a092-6191b8dc25f9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Május 8-án lesz a Magyar Fagylalt Napja.","shortLead":"Május 8-án lesz a Magyar Fagylalt Napja.","id":"20250426_Hamarosan-felaron-fagyizhatunk-egy-napig","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5677f484-0b59-40af-a092-6191b8dc25f9.jpg","index":0,"item":"0a8cf22a-c730-4deb-8d86-0dbfc6f38056","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250426_Hamarosan-felaron-fagyizhatunk-egy-napig","timestamp":"2025. április. 26. 18:12","title":"Hamarosan féláron fagyizhatunk egy napig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9040e892-dea0-4bad-8348-e99d66c8338c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nagyjából hárommillió forintnak megfelelő ártól kezdődően érhetők el a csúcstelefonokat még különlegesebbé alakító Caviar cég újabb remekei: a spirituális köntösbe öltöztetett iPhone-ok.","shortLead":"Nagyjából hárommillió forintnak megfelelő ártól kezdődően érhetők el a csúcstelefonokat még különlegesebbé alakító...","id":"20250427_vallas-spiritualis-iphone-caviar-luxustelefon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9040e892-dea0-4bad-8348-e99d66c8338c.jpg","index":0,"item":"4cf0030f-c1a2-419f-bf44-03a3c4acc81f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250427_vallas-spiritualis-iphone-caviar-luxustelefon","timestamp":"2025. április. 27. 20:02","title":"3 millió forintba kerülő „spirituális iPhone-okat” adott ki a dubaji luxustelefon-gyártó Caviar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]