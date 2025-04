Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"710a527e-930c-4040-90b7-5f1ee77001ad","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Harmadszor is megszerezte a felmentést az amerikai szankciók alól az orosz Gazprom Neft és a Gazprom többségi tulajdonában lévő szerb olajtársaság, a Naftna Industrija Srbije (NIS) – jelentette be Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök az Instagram közösségi oldalon szombaton.","shortLead":"Harmadszor is megszerezte a felmentést az amerikai szankciók alól az orosz Gazprom Neft és a Gazprom többségi...","id":"20250426_Megint-megkegyelmezett-a-szerbiai-Gazprom-cegnek-az-USA","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/710a527e-930c-4040-90b7-5f1ee77001ad.jpg","index":0,"item":"c2286cbf-da80-4a42-8e75-ff69bc71724a","keywords":null,"link":"/kkv/20250426_Megint-megkegyelmezett-a-szerbiai-Gazprom-cegnek-az-USA","timestamp":"2025. április. 26. 18:06","title":"Megint megkegyelmezett a szerbiai Gazprom-cégnek az USA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b21e694e-14bc-4067-ad9a-5838dceca26a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Beérném én lassan annyival is, hogy a pénzemet most már lopja más – számolt be politikával kapcsolatos érzéseiről Krúbi.","shortLead":"Beérném én lassan annyival is, hogy a pénzemet most már lopja más – számolt be politikával kapcsolatos érzéseiről Krúbi.","id":"20250427_krubi-dobd-fel-magad-uj-sorok-szoveg-orban-viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b21e694e-14bc-4067-ad9a-5838dceca26a.jpg","index":0,"item":"079c2fb4-bd53-432b-b875-37db5434c0a1","keywords":null,"link":"/kultura/20250427_krubi-dobd-fel-magad-uj-sorok-szoveg-orban-viktor","timestamp":"2025. április. 27. 10:54","title":"„Hogy Viktornak legyen egy szar napja” – új sorokkal bővült Krúbi slágere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0559a3e-925e-4fbb-9887-473f472474cb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Legyen szó lakásvásárlásról, egy karrier kezdetéről vagy egy új háztartási eszköz beszerzéséről, szinte mindenki életében előfordul, hogy hitelre van szüksége, így érdemes tisztában lennni a lakossági hitelek tulajdonságaival.","shortLead":"Legyen szó lakásvásárlásról, egy karrier kezdetéről vagy egy új háztartási eszköz beszerzéséről, szinte mindenki...","id":"20250428_Hitelezes-podcast--Kasszakulcs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0559a3e-925e-4fbb-9887-473f472474cb.jpg","index":0,"item":"6f880e8b-7104-42da-9a6f-ce71f0e32259","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250428_Hitelezes-podcast--Kasszakulcs","timestamp":"2025. április. 28. 06:00","title":"Mit érdemes tudni a lakossági hitelekről? - Kasszakulcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f4bb734-a562-46d2-876a-8a4171750d2c","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Energia- és vízfogyasztásunkat két dolog befolyásolja: a konyhai eszközeink és a szokásaink. Ha konyhai eszközeinken esetleg nem is tudunk változtatni, a szokásaink megváltoztatása rajtunk múlik. Részlet a Helyi, idény, vegetáriánus zero waste konyha című könyvből.","shortLead":"Energia- és vízfogyasztásunkat két dolog befolyásolja: a konyhai eszközeink és a szokásaink. Ha konyhai eszközeinken...","id":"20250427_Hogyan-sporolhatunk-energiat-a-konyhaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f4bb734-a562-46d2-876a-8a4171750d2c.jpg","index":0,"item":"6d5ab3d0-282e-41d3-806e-28988b8bead3","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250427_Hogyan-sporolhatunk-energiat-a-konyhaban","timestamp":"2025. április. 27. 19:15","title":"Hogyan spórolhatunk energiát és vizet a konyhában?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bde347a2-ccfd-4872-831c-172fc40117c1","c_author":"Földes Márton","category":"360","description":"A cég történetében először a Boeing nyerte az amerikai légierő újgenerációs vadászgépprogramját, miután az előző adminisztráció a drágasága miatt már majdnem elkaszálta az egészet. Mit lehet tudni a hatodik generációs gépeket fejlesztő, hányattatott sorsú amerikai programról és miért alakult így a sorsa? A futurisztikus gép még sokáig Trump emlékét fogja őrizni, de a pilóta nélküli robotrepülők már a küszöbön vannak.","shortLead":"A cég történetében először a Boeing nyerte az amerikai légierő újgenerációs vadászgépprogramját, miután az előző...","id":"20250426_hvg-nev-kotelez-f-47-vadaszgep-hatodik-generacio-legi-dominancia-Trump-legiero-NGAD-J-36-Boeing-Lockheed_Martin-FCAS-CCA-robotrepulok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bde347a2-ccfd-4872-831c-172fc40117c1.jpg","index":0,"item":"fae569cb-0a6c-4c59-aacf-e6519ad4eb13","keywords":null,"link":"/360/20250426_hvg-nev-kotelez-f-47-vadaszgep-hatodik-generacio-legi-dominancia-Trump-legiero-NGAD-J-36-Boeing-Lockheed_Martin-FCAS-CCA-robotrepulok","timestamp":"2025. április. 26. 14:30","title":"Trumpról elnevezett futurisztikus vadászgéppel biztosítaná légi dominanciáját Amerika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a164001f-dc9a-47c2-b954-99dd998c359c","c_author":"Balizs Benedek ","category":"sport","description":"Arne Slot megtörte a holland átkot, Szoboszlai Dominik történelmet írt, a Liverpool beérte a Manchester Unitedet. A 20. bajnoki cím krónikája.","shortLead":"Arne Slot megtörte a holland átkot, Szoboszlai Dominik történelmet írt, a Liverpool beérte a Manchester Unitedet. A 20...","id":"20250427_liverpool-tortenelmi-bajnoki-cim-szoboszlai-dominik-arne-slot-mohamed-szalah-huszadik-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a164001f-dc9a-47c2-b954-99dd998c359c.jpg","index":0,"item":"4f506e64-997a-45d5-9472-14f9f201851b","keywords":null,"link":"/sport/20250427_liverpool-tortenelmi-bajnoki-cim-szoboszlai-dominik-arne-slot-mohamed-szalah-huszadik-ebx","timestamp":"2025. április. 27. 20:25","title":"Mi a titka a Liverpool történelmi bajnoki címének?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c6e6e8a-04ce-4dea-9ebd-d781161f8cec","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Pedig a magyar csapat története során először zárta a csoportkört az első két hely valamelyikén.","shortLead":"Pedig a magyar csapat története során először zárta a csoportkört az első két hely valamelyikén.","id":"20250426_Dramai-korulmenyek-kozott-maradt-le-a-Fradi-noi-kezicsapata-a-Bajnokok-Ligaja-negyes-dontojerol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c6e6e8a-04ce-4dea-9ebd-d781161f8cec.jpg","index":0,"item":"c7325da2-03f5-424f-86bd-854cf7f272e5","keywords":null,"link":"/sport/20250426_Dramai-korulmenyek-kozott-maradt-le-a-Fradi-noi-kezicsapata-a-Bajnokok-Ligaja-negyes-dontojerol","timestamp":"2025. április. 26. 19:21","title":"Drámai körülmények között maradt le a Fradi női kézicsapata a Bajnokok Ligája négyes döntőjéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fe2aab0-3954-4748-8e1b-f73424489d55","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Kijev szerint az „operatív helyzet összetett”.","shortLead":"Kijev szerint az „operatív helyzet összetett”.","id":"20250426_Az-ukranok-szerint-Putyin-hazudott-nem-foglaltak-vissza-az-oroszok-a-kurszki-regiot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7fe2aab0-3954-4748-8e1b-f73424489d55.jpg","index":0,"item":"7cfbefcc-625f-457b-9d24-f6caed716bb6","keywords":null,"link":"/vilag/20250426_Az-ukranok-szerint-Putyin-hazudott-nem-foglaltak-vissza-az-oroszok-a-kurszki-regiot","timestamp":"2025. április. 26. 16:55","title":"Az ukránok szerint Putyin hazudott, nem foglalták vissza az oroszok a kurszki régiót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]