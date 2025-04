Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"64599d03-78a4-4e95-ad0b-4b34735deb05","c_author":"Lakos Gábor","category":"kultura","description":"Képeink a III. Krúbi és a csirkék bosszúja című koncertről. ","shortLead":"Képeink a III. Krúbi és a csirkék bosszúja című koncertről. ","id":"20250428_krubi-koncert-kepek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/64599d03-78a4-4e95-ad0b-4b34735deb05.jpg","index":0,"item":"8e884ead-99a4-41e5-85d4-022fdac10c39","keywords":null,"link":"/kultura/20250428_krubi-koncert-kepek","timestamp":"2025. április. 28. 11:56","title":"Így álltak bosszút Krúbin a csirkék a Budapest Parkban – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a41a081-0aed-427d-b0fe-34aeabae091a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézmény gazdasági okokra hivatkozva szünteti meg tizennyolc bölcsész képzését.","shortLead":"Az intézmény gazdasági okokra hivatkozva szünteti meg tizennyolc bölcsész képzését.","id":"20250428_szobeli-felmondas-bolcseszoktatok-karoli-gaspar-reformatus-egyetem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a41a081-0aed-427d-b0fe-34aeabae091a.jpg","index":0,"item":"89a8650f-189c-4359-902d-628510dff4fb","keywords":null,"link":"/itthon/20250428_szobeli-felmondas-bolcseszoktatok-karoli-gaspar-reformatus-egyetem","timestamp":"2025. április. 28. 14:16","title":"Szóban már felmondtak több bölcsészoktatónak a Károli Gáspár Református Egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a08674a-f1e8-46db-826b-98dedf0aa1ce","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Stellantis konszern francia márkája megújította apró villanyautóját, az alig 8 lóerős Amit.","shortLead":"A Stellantis konszern francia márkája megújította apró villanyautóját, az alig 8 lóerős Amit.","id":"20250430_apro-cuki-es-akar-jogsi-nelkul-is-vezetheto-a-legujabb-citroen-ami","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a08674a-f1e8-46db-826b-98dedf0aa1ce.jpg","index":0,"item":"4d9493fd-419d-48d0-9def-04c873850dbc","keywords":null,"link":"/cegauto/20250430_apro-cuki-es-akar-jogsi-nelkul-is-vezetheto-a-legujabb-citroen-ami","timestamp":"2025. április. 30. 07:59","title":"Apró, cuki, olcsó és akár jogsi nélkül is vezethető a legújabb Citroën","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Trump vámháborújában Közép-Európának új növekedési motor kell. Európa naiv, ha azt hiszi, hogy Trump észhez tér, így biztonságosabb a legrosszabbra készülni, mint a legjobban reménykedni. Mark Carney és Kanada megverték Trumpot – ennyit arról, hogy északi szomszédja lesz az USA 51. állama. Amit Trump békeegyezségként elővezetett, az nem más, mint megállapodás Ukrajna kifosztására. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Trump vámháborújában Közép-Európának új növekedési motor kell. Európa naiv, ha azt hiszi, hogy Trump észhez tér...","id":"20250430_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"d4791a06-245a-441c-a560-1f3321928ca3","keywords":null,"link":"/360/20250430_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. április. 30. 10:14","title":"Trump a jólét \"aranykorát\" ígérte, de ehhez kevés az orbáni modell követése – mérlegen az elnök első 100 napja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8639c2b1-1a62-499d-b9e7-d4c9e8193649","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hisz a demokráciában, ezért is áll ki Magyar Péter mellett – állítja. ","shortLead":"Hisz a demokráciában, ezért is áll ki Magyar Péter mellett – állítja. ","id":"20250428_Cicciolina-hazakoltozik-amint-Magyar-Peter-megnyeri-a-valasztast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8639c2b1-1a62-499d-b9e7-d4c9e8193649.jpg","index":0,"item":"6e0eb8c4-f3bb-42bf-b74d-84ce36fa3dcc","keywords":null,"link":"/elet/20250428_Cicciolina-hazakoltozik-amint-Magyar-Peter-megnyeri-a-valasztast","timestamp":"2025. április. 28. 10:42","title":"Cicciolina hazaköltözik, ha Magyar Péter megnyeri a választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14309dcb-e828-4fc7-a5c8-ab4bcf0f5a4a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszter vitatja, hogy a korlátozás elértéktelenítené az ingatlanokat, de azt elismeri, hogy az árakat csökkentené. Azt viszont biztos, hogy maradna a helyiek elővásárlási joga, a feltételhez kötés és a betelepülési adó bevezetése.","shortLead":"A miniszter vitatja, hogy a korlátozás elértéktelenítené az ingatlanokat, de azt elismeri, hogy az árakat csökkentené...","id":"20250429_Navracsics-Tibor-onellentmondasba-keveredett-elertektelenitene-e-az-ingatlanokat-a-vasarlasi-korlatozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14309dcb-e828-4fc7-a5c8-ab4bcf0f5a4a.jpg","index":0,"item":"93f1fe94-a7a4-4c81-bb07-47724be314a9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250429_Navracsics-Tibor-onellentmondasba-keveredett-elertektelenitene-e-az-ingatlanokat-a-vasarlasi-korlatozas","timestamp":"2025. április. 29. 15:04","title":"Navracsics Tibor: A kormány kész kivenni a településvédelmi törvény tervezetéből az ingatlanszerzés korlátozhatóságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"048b1d34-f22c-4c35-8e26-ab628fb726b1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Sánchez közölte, hogy hogy a fizetési rendszerek rendesen működnek, ahogy az internetes banki szolgáltatások is.","shortLead":"Sánchez közölte, hogy hogy a fizetési rendszerek rendesen működnek, ahogy az internetes banki szolgáltatások is.","id":"20250428_spanyol-miniszterelnok-sanchez-aramszunet-oka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/048b1d34-f22c-4c35-8e26-ab628fb726b1.jpg","index":0,"item":"a0169af5-e97f-4ac9-8ae2-d43b0d1f9914","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250428_spanyol-miniszterelnok-sanchez-aramszunet-oka","timestamp":"2025. április. 28. 20:33","title":"Spanyol miniszterelnök: egyelőre nincs meggyőző információ az áramszünet okáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2274ccfb-97ca-49f3-b3dc-d80d8603669a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy Kína és Franciaország által közösen kifejlesztett csillagászati műhold 13 milliárd évvel ezelőtti gammasugár-kitörést (GRB) észlelt, betekintést nyújtva az univerzum kezdeti korszakába.","shortLead":"Egy Kína és Franciaország által közösen kifejlesztett csillagászati műhold 13 milliárd évvel ezelőtti...","id":"20250428_svom-francia-kinai-muhold-gammakitores-eszleles-csillagrobbanas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2274ccfb-97ca-49f3-b3dc-d80d8603669a.jpg","index":0,"item":"1a7d9734-01ed-4826-b40f-3ff18aaa083e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250428_svom-francia-kinai-muhold-gammakitores-eszleles-csillagrobbanas","timestamp":"2025. április. 28. 22:03","title":"Másodpercek alatt elszabadult valami a világűrben: óriási gammasugár-kitörést észlelt egy műhold","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]