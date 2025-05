Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"2f3ccc45-e488-4ba5-8a8e-e0a813a8a655","c_author":"Köves Gábor","category":"kultura","description":"Hollywood már rég a busz alá dobta, de jött Coppola unokája és megtörtént a csoda: Pamela Anderson lelki lemeztelenedése a filmvásznon. Az utolsó táncosnőben az egykori Baywatch-sztár mindent megmutat, amit eddig nem láthattunk belőle. ","shortLead":"Hollywood már rég a busz alá dobta, de jött Coppola unokája és megtörtént a csoda: Pamela Anderson lelki...","id":"20250509_Pamela-Anderson-utolso-tancosno-Gia-Coppola-kritika-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f3ccc45-e488-4ba5-8a8e-e0a813a8a655.jpg","index":0,"item":"7a78f0fb-cba7-411c-9a8d-e2b897274dbd","keywords":null,"link":"/kultura/20250509_Pamela-Anderson-utolso-tancosno-Gia-Coppola-kritika-ebx","timestamp":"2025. május. 09. 06:01","title":"Pamela Anderson most máshogy meztelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1362b45e-d8e7-4bc5-af81-1a52c2688e32","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nem márciusban jött a nyuszi, hanem áprilisban, ezért torpant meg a kiskereskedelmi forgalom Nagy Mártonék szerint. Ők már látják az online pénztárgépek adatait, ami alapján 5-6 százalékos bővülésre számítanak a negyedik hónapban.","shortLead":"Nem márciusban jött a nyuszi, hanem áprilisban, ezért torpant meg a kiskereskedelmi forgalom Nagy Mártonék szerint. Ők...","id":"20250507_kiskereskedelmi-adatok-statisztika-marcius-ngm-kommentarja-husvethatas-gazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1362b45e-d8e7-4bc5-af81-1a52c2688e32.jpg","index":0,"item":"4e1b6c89-c971-49e3-ab88-d8ec13ca81a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250507_kiskereskedelmi-adatok-statisztika-marcius-ngm-kommentarja-husvethatas-gazdasag","timestamp":"2025. május. 07. 12:09","title":"Az NGM szerint a húsvéthatás miatt gyengélkedik a kiskereskedelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2294f5c-e0c7-47aa-a65e-399be56f6e0a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Olyan részletekre kérdeznek rá, amik ritkán kerülnek elő az órákon.","shortLead":"Olyan részletekre kérdeznek rá, amik ritkán kerülnek elő az órákon.","id":"20250507_tortenelem-erettsegi-2025-szaktanari-velemeny-elso-feladatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a2294f5c-e0c7-47aa-a65e-399be56f6e0a.jpg","index":0,"item":"0b9110d9-b334-47ff-8b98-3c3713411cd8","keywords":null,"link":"/itthon/20250507_tortenelem-erettsegi-2025-szaktanari-velemeny-elso-feladatok","timestamp":"2025. május. 07. 10:24","title":"A rövid feladatok megoldásához alapos és biztos tudás szükséges – ez a szaktanár véleménye a történelemérettségi első feléről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50aaa09e-f17f-433d-a0d6-50f31f71288b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyurcsány Ferenc csütörtökön bejelentette visszavonulását, ezzel a rövid videós összeállítással búcsúzunk a magyar politika meghatározó alakjától.","shortLead":"Gyurcsány Ferenc csütörtökön bejelentette visszavonulását, ezzel a rövid videós összeállítással búcsúzunk a magyar...","id":"20250508_Gyurcsany-Ferenc-legjobb-pillanatai-negy-percben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50aaa09e-f17f-433d-a0d6-50f31f71288b.jpg","index":0,"item":"e16e2132-2fdc-4a3b-8d9e-66bbf72dd855","keywords":null,"link":"/itthon/20250508_Gyurcsany-Ferenc-legjobb-pillanatai-negy-percben","timestamp":"2025. május. 08. 21:32","title":"Gyurcsány Ferenc legjobb pillanatai négy percben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c469123b-3633-4926-8e4b-2e3a6a35cb90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A CÖF tett feljelentést ismeretlen tettes ellen gyanús adatkezelésre hivatkozva.","shortLead":"A CÖF tett feljelentést ismeretlen tettes ellen gyanús adatkezelésre hivatkozva.","id":"20250508_Nyomozas-rendorseg-COF-Magyar-Peter-adatvedelem-nepszavazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c469123b-3633-4926-8e4b-2e3a6a35cb90.jpg","index":0,"item":"9228346b-93d6-4634-90b9-96ef0902630b","keywords":null,"link":"/itthon/20250508_Nyomozas-rendorseg-COF-Magyar-Peter-adatvedelem-nepszavazas","timestamp":"2025. május. 08. 16:02","title":"A CÖF szerint a feljelentésük nyomán rendőrségi nyomozás indult Magyar Péterék népszavazása ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a308dbda-4e2a-46a5-9d0c-363446edea58","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szervezők szerint nagyon jól fogynak a jegyek az idei fesztiválra, utoljára a járvány előtt, 2019-ben adtak el ennyi napijegyet elővételben.","shortLead":"A szervezők szerint nagyon jól fogynak a jegyek az idei fesztiválra, utoljára a járvány előtt, 2019-ben adtak el ennyi...","id":"20250508_A-Sziget-nem-egy-draga-fesztival-nem-emelik-sem-a-jegy-sem-a-sorarakat-az-idei-Szigeten","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a308dbda-4e2a-46a5-9d0c-363446edea58.jpg","index":0,"item":"c1db800b-8ca4-41c9-bd54-1218587ea0ca","keywords":null,"link":"/kultura/20250508_A-Sziget-nem-egy-draga-fesztival-nem-emelik-sem-a-jegy-sem-a-sorarakat-az-idei-Szigeten","timestamp":"2025. május. 08. 21:41","title":"„A Sziget nem egy drága fesztivál” – nem emelik sem a jegy-, sem a sörárakat az idei Szigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b2fafc0-5d3c-49f2-9cec-162301099677","c_author":"Galicza Dorina","category":"elet","description":"133 bíboros vonult be szerdán délután a Sixtus-kápolnába, hogy megválasszák a katolikus egyház új vezetőjét. Hogyan készül Róma a pápaválasztásra, mi a helyzet Erdő Péterrel és mi lett az első szavazás eredménye? – összeszedtünk mindent, amit a konklávéról tudni kell.","shortLead":"133 bíboros vonult be szerdán délután a Sixtus-kápolnába, hogy megválasszák a katolikus egyház új vezetőjét. Hogyan...","id":"20250507_konklave-papavalasztas-biboros-sixtus-kapolna-elo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b2fafc0-5d3c-49f2-9cec-162301099677.jpg","index":0,"item":"1e4899eb-e840-421b-9ab8-d59df1282714","keywords":null,"link":"/elet/20250507_konklave-papavalasztas-biboros-sixtus-kapolna-elo-ebx","timestamp":"2025. május. 07. 10:39","title":"Felszállt a fekete füst, nincs még új pápa – a konklávé első napjának összefoglalója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3f45acc-6bd0-4f93-9680-99726a95d4a6","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az ideiglenes kormányzat vezetőjét Washington nevezné ki, és a közigazgatásba bevonnák a nem radikális helyieket is. Volt már ilyesmi a történelemben, van is, de jól sehol nem működik.","shortLead":"Az ideiglenes kormányzat vezetőjét Washington nevezné ki, és a közigazgatásba bevonnák a nem radikális helyieket is...","id":"20250507_Amerika-veheti-at-Gaza-iranyitasat-amig-stabilizaljak-a-teruletet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c3f45acc-6bd0-4f93-9680-99726a95d4a6.jpg","index":0,"item":"23e2459d-c989-4a0b-bb0d-43a342cccb97","keywords":null,"link":"/vilag/20250507_Amerika-veheti-at-Gaza-iranyitasat-amig-stabilizaljak-a-teruletet","timestamp":"2025. május. 07. 17:56","title":"Amerika veheti át Gáza irányítását, amíg stabilizálják a területet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]