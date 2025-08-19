2167 milliárd forintot már külföldi bankszámlán tartanak a magyarok

Fél év alatt 3855 milliárd forintot tettek félre a magyar háztartások – derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss előzetes adataiból, amelyeket az Mfor nézett át. A háztartások pénzügyi vagyona az adatok szerint az első félév végén elérte a 115 805 milliárd forintot, ami történelmi csúcs. Itt nyilván a kevés, nagyon gazdag család viszi a prímet.

Bankbetétben több mint 16,7 ezer milliárd forintjuk van a háztartásoknak, ami átlagosan bő 4 milliós egyenleget jelentene, de nyilván ez az adat is a kiemelkedően vagyonos réteg miatt ilyen magas.

Jelenleg 2167 milliárd forint fölött van már a magyar háztartások külföldi bankokban tartott megtakarítása, vagyis a magyarok bankbetéteinek hetede-nyolcada már külföldi bankszámlán található. Valószínűleg itt megint a vagyonosok azok, akik külföldi bankokban is sok pénzt tartanak.

Az idén 47,6 milliárd forint friss megtakarítást vittek ki külföldi bankokba a magyar háztartások, tavaly csaknem 200 milliárd, 2023-ban 175 milliárd forint új pénz landolt külföldi számlákon. A rekord év 2022 volt, akkor csaknem 430 milliárd forintot helyeztek el a magyar háztartások külföldi pénzintézetekben.

Banki kötvényben 700 milliárd forintot meghaladó állomány gyűlt össze a félév végére, ez 12 és féléves rekord. Külföldi kötvényekben is egyre több magyar tartja a megtakarítását, már 1073 milliárd forint van ilyen hitelpapírokban, 35 százalékkal több, mint egy évvel ezelőtt.

Mindez csak az érme egyik oldala, közben a magyarok több mint negyede egyáltalán nem tud félretenni, háromnegyede pedig aggódik a nyugdíja miatt.