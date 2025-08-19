Bekapcsolva maradt a mikrofon, amikor Georgia Meloni arról beszélt: legszívesebben sose nyilatkozna az olasz sajtónak

Giorgoa Meloni olasz miniszterelnök is ott volt azon a washingtoni csúcstalálkozón, amelyen Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök európai vezetőkkel az orosz–ukrán háború lehetséges lezárásáról tárgyalt. A La Repubblica szerint a látogatáson a politikus többször is elejtett olyan mondatokat, amelyek arra utalnak, hogy az újságírók nem éppen a szíve csücskei.

A találkozó során Trump többször is válaszolt a sajtó képviselőinek kérdéseire, végül meg is dicsérte őket, amiért „fair módon” viselkedtek. Amikor például Alexander Stubb finn államfő rákérdezett nála, hogy minden napja így zajlik-e, Meloni megjegyezte, hogy az amerikai elnök szereti a médiafigyelmet, ő viszont soha nem akar nyilatkozni az olasz sajtónak:

Il Grande Flagello on X (formerly Twitter): “In un fuorionda con Trump, il presidente Meloni rivela “Io non voglio mai parlare con la mia stampa”. Chi lo avrebbe mai detto?! pic.twitter.com/iWNEEI3PEr / X” In un fuorionda con Trump, il presidente Meloni rivela “Io non voglio mai parlare con la mia stampa”. Chi lo avrebbe mai detto?! pic.twitter.com/iWNEEI3PEr

Amikor pedig egy másik sajtótájékoztatón Trump megkérdezte a jelenlévőket, hogy szeretnének válaszolni néhány kérdésre, Meloni az amerikai elnök fülébe súgva azt válaszolta: „Azt hiszem, jobb, ha nem tesszük, túl sokan vagyunk, és túl sokáig tartana”.

Egy éve annak, hogy a bíróság 5000 euró (közel kétmillió forint) kártérítés megfizetésére kötelezett egy olasz újságíró, aki Meloni magasságán élcelődött, és korábban is volt példa arra, hogy a miniszterelnök beperelte a sajtó egyik képviselőjét. Roberto Savianónak például azért kellett fizetnie, mert 2021-ben bírálta a menekültellenes politikáját.

A Riporterek Határok Nélkül (RSF) nemzetközi non-profit szervezet tavalyi Sajtószabadság-indexében Olaszország öt helyet rontott, a 46. helyre csúszott vissza, idén pedig három hellyel került hátrébb, vagyis most a 49. Indoklásuk szerint sajtószabadságot „továbbra is fenyegetik a maffiaszervezetek, valamint különféle kis, szélőséges csoportok”, illetve „politikusok a törvényeket, jogszabályokat használva a akadályozzák az újságírók munkáját”.