[{"available":true,"c_guid":"77b9ec6e-ba42-47dc-87c1-55b275248ad9","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A szentatya elmondta, hogy szívében hordozza „a szeretett ukrán nép szenvedését”, Gázában pedig tűzszünetet és az izraeli túszok szabadon bocsátását szorgalmazta.","shortLead":"A szentatya elmondta, hogy szívében hordozza „a szeretett ukrán nép szenvedését”, Gázában pedig tűzszünetet és...","id":"20250511_Leo-papa-elso-vasarnapi-miseje-soha-tobbe-haborut","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77b9ec6e-ba42-47dc-87c1-55b275248ad9.jpg","index":0,"item":"de734f51-eae7-41b5-98eb-ff762c344729","keywords":null,"link":"/vilag/20250511_Leo-papa-elso-vasarnapi-miseje-soha-tobbe-haborut","timestamp":"2025. május. 11. 14:46","title":"Leó pápa első vasárnapi miséjén: soha többé háborút!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1adc7cbd-2db8-4fce-b896-0d048f888c46","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A varsói Marywilska bevásárlóközpont éppen egy éve égett porig, Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerint az elkövetők részét azóta elfogták, és biztosra vehető, hogy a gyújtogatást az oroszok rendelték meg.","shortLead":"A varsói Marywilska bevásárlóközpont éppen egy éve égett porig, Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerint az elkövetők...","id":"20250512_donald-tusk-lengyelorszag-varso-bevasarlokozpont-tuz-gyujtogatas-oroszorszag-titkosszolgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1adc7cbd-2db8-4fce-b896-0d048f888c46.jpg","index":0,"item":"b7eef319-bac8-4c23-9dba-17ab60812682","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250512_donald-tusk-lengyelorszag-varso-bevasarlokozpont-tuz-gyujtogatas-oroszorszag-titkosszolgalat","timestamp":"2025. május. 12. 06:17","title":"Donald Tusk: Az orosz titkosszolgálat áll a varsói pláza felgyújtása mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce000969-f45a-40f0-b43d-01d1e51fceab","c_author":"Tornyos Kata","category":"elet","description":"A Franke házaspár a csúcson havonta 35 millió forintnak megfelelő összeget keresett azzal, hogy megosztotta hat gyerekük mindennapjait az interneten – beleértve a legkínosabb pillanatokat is, hiszen ezek hozták a legtöbb kattintást. A történet vége azonban 30 év börtön lett, amit gyermekbántalmazás miatt szabtak ki. Az ügyről idén dokumentumsorozatot mutattak be.","shortLead":"A Franke házaspár a csúcson havonta 35 millió forintnak megfelelő összeget keresett azzal, hogy megosztotta hat...","id":"20250511_ruby-franke-mormon-anya-ordoguzo-gyerekbantalmazo-disney-sorozat-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ce000969-f45a-40f0-b43d-01d1e51fceab.jpg","index":0,"item":"ea5df65c-9b83-481d-a564-64afb2085acf","keywords":null,"link":"/elet/20250511_ruby-franke-mormon-anya-ordoguzo-gyerekbantalmazo-disney-sorozat-ebx","timestamp":"2025. május. 11. 12:00","title":"Hogyan lesz egy példás életű mormon anyából ördögűző gyerekbántalmazó?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da3b7697-948e-4a6d-b2c2-8b1b07c317b2","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Leapmotor két modellt dob nálunk piacra.","shortLead":"A Leapmotor két modellt dob nálunk piacra.","id":"20250512_kinai-automarka-leapmotor-emil-frey","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da3b7697-948e-4a6d-b2c2-8b1b07c317b2.jpg","index":0,"item":"56d355ad-1b0e-4d8f-83b0-d2bb483c41d0","keywords":null,"link":"/cegauto/20250512_kinai-automarka-leapmotor-emil-frey","timestamp":"2025. május. 12. 14:15","title":"Újabb kínai autómárka jön Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b70db14f-37f7-46f6-8e90-acafe9916e0a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felszólalt egy Izraelben élő holokauszttúlélő is, akinek unokája a jelenleg Izraelben zajló háborúban vesztette életét.","shortLead":"Felszólalt egy Izraelben élő holokauszttúlélő is, akinek unokája a jelenleg Izraelben zajló háborúban vesztette életét.","id":"20250511_Elet-Menete","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b70db14f-37f7-46f6-8e90-acafe9916e0a.jpg","index":0,"item":"fe1dd0c1-4047-4396-978c-78f3809ef34c","keywords":null,"link":"/itthon/20250511_Elet-Menete","timestamp":"2025. május. 11. 19:08","title":"A holokauszt és az október 7-i terrortámadás áldozataira emlékeztek az Élet Menetén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c830aa1d-62a9-432d-b730-bff757473a46","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az ukránok által elfogott magyar kémek olyan információkat gyűjthettek, amelyek Magyarországnak nem túl hasznosak, Oroszországnak viszont annál inkább – véli Rácz András Oroszország-szakértő, aki szerint a magyar kormány szándékosan, a kárpátaljai magyarok érdekeivel is ellentétesen eszkalálja a konfliktust.","shortLead":"Az ukránok által elfogott magyar kémek olyan információkat gyűjthettek, amelyek Magyarországnak nem túl hasznosak...","id":"20250512_racz-andras-ukrajna-magyarorszag-kembotrany-oroszorszag-karpatalja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c830aa1d-62a9-432d-b730-bff757473a46.jpg","index":0,"item":"3d7d0d60-6e88-4a51-abb4-311a31032240","keywords":null,"link":"/itthon/20250512_racz-andras-ukrajna-magyarorszag-kembotrany-oroszorszag-karpatalja","timestamp":"2025. május. 12. 08:11","title":"Rácz András a kémbotrányról: Kárpátalja légvédelméről az oroszoknak kell információ, nem Magyarországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d88853e-cd40-400a-952c-4d9ee94667f1","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A tisztán elektromos hajtású Baltasar Revolt R sokkal könnyebb a Mazda MX-5-nél.","shortLead":"A tisztán elektromos hajtású Baltasar Revolt R sokkal könnyebb a Mazda MX-5-nél.","id":"20250512_5-perc-alatt-feltoltheto-pillekonnyu-es-meregdraga-a-legujabb-villanyauto-baltasar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d88853e-cd40-400a-952c-4d9ee94667f1.jpg","index":0,"item":"6fe06d4b-c37d-4bd2-84fc-03cd906bb2b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20250512_5-perc-alatt-feltoltheto-pillekonnyu-es-meregdraga-a-legujabb-villanyauto-baltasar","timestamp":"2025. május. 12. 07:21","title":"5 perc alatt feltölthető, pillekönnyű és méregdrága a legújabb villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c29c180d-9cec-40cc-8aa1-0552296b7939","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Immár nemcsak kombi, hanem szedán változatban is kapható az újgenerációs Audi A6.","shortLead":"Immár nemcsak kombi, hanem szedán változatban is kapható az újgenerációs Audi A6.","id":"20250512_magyarorszagon-a-teljesen-uj-audi-a6-szedan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c29c180d-9cec-40cc-8aa1-0552296b7939.jpg","index":0,"item":"b378b553-ce27-4eb0-bd9b-bbd30e70e8e6","keywords":null,"link":"/cegauto/20250512_magyarorszagon-a-teljesen-uj-audi-a6-szedan","timestamp":"2025. május. 12. 06:41","title":"Magyarországon a teljesen új Audi A6 szedán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]