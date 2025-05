Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b70db14f-37f7-46f6-8e90-acafe9916e0a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felszólalt egy Izraelben élő holokauszttúlélő is, akinek unokája a jelenleg Izraelben zajló háborúban vesztette életét.","shortLead":"Felszólalt egy Izraelben élő holokauszttúlélő is, akinek unokája a jelenleg Izraelben zajló háborúban vesztette életét.","id":"20250511_Elet-Menete","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b70db14f-37f7-46f6-8e90-acafe9916e0a.jpg","index":0,"item":"fe1dd0c1-4047-4396-978c-78f3809ef34c","keywords":null,"link":"/itthon/20250511_Elet-Menete","timestamp":"2025. május. 11. 19:08","title":"A holokauszt és az október 7-i terrortámadás áldozataira emlékeztek az Élet Menetén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"314582d2-5968-4908-b68b-e400532f8e5a","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Zakatol a kampány.","shortLead":"Zakatol a kampány.","id":"20250512_drogeria-arresstop-tajekoztato-kep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/314582d2-5968-4908-b68b-e400532f8e5a.jpg","index":0,"item":"a532a067-a104-45cb-b46f-042dff99f9c3","keywords":null,"link":"/kkv/20250512_drogeria-arresstop-tajekoztato-kep","timestamp":"2025. május. 12. 11:27","title":"Közzétette a kormány, milyen tájékoztatót kell a drogériáknak kitenniük az árrésstopról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f6cf888-8dff-4cab-965c-9fc495feab1f","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"A világ különböző pontjain élő három nő sorsa kapcsolódik össze A hajfonat című filmben, amelyet saját, világsikerű bestsellere alapján forgatott a francia rendező, Laetitia Colombani. ","shortLead":"A világ különböző pontjain élő három nő sorsa kapcsolódik össze A hajfonat című filmben, amelyet saját, világsikerű...","id":"20250511_hvg-egybefonva-konyv-film-noi-sorsok-hajkereskedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f6cf888-8dff-4cab-965c-9fc495feab1f.jpg","index":0,"item":"009c2099-b844-469f-acbc-039727883729","keywords":null,"link":"/360/20250511_hvg-egybefonva-konyv-film-noi-sorsok-hajkereskedelem","timestamp":"2025. május. 11. 16:30","title":"A rák magánya és a láthatatlan női munka – A hajfonat hősei folyamatos harcban állnak az idővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a90001cc-f977-4664-9024-0eae038f236a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hétfőre egyeztetésre hívta a kormányhivatal az érintetteket.","shortLead":"Hétfőre egyeztetésre hívta a kormányhivatal az érintetteket.","id":"20250511_Eddig-igeret-maradt-a-kormanyzati-segitseg-a-szaj--es-koromfajas-virus-utan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a90001cc-f977-4664-9024-0eae038f236a.jpg","index":0,"item":"da7a6728-7dda-495b-abdc-44b787fc69af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250511_Eddig-igeret-maradt-a-kormanyzati-segitseg-a-szaj--es-koromfajas-virus-utan","timestamp":"2025. május. 11. 21:28","title":"Eddig ígéret maradt a kormányzati segítség a száj- és körömfájás vírus után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4c459c5-6406-466e-93d8-1ee842d2a1a2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Voltak biztató jelek, de a második meccset is elveszítette Majoross Gergely csapata.","shortLead":"Voltak biztató jelek, de a második meccset is elveszítette Majoross Gergely csapata.","id":"20250511_jegkorong-hoki-vilagbajnoksag-magyar-valogatott-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4c459c5-6406-466e-93d8-1ee842d2a1a2.jpg","index":0,"item":"7003fb0e-4a8e-406e-a71b-087837d2da8d","keywords":null,"link":"/sport/20250511_jegkorong-hoki-vilagbajnoksag-magyar-valogatott-usa","timestamp":"2025. május. 11. 20:08","title":"„A papírformát nem tudtuk borítani” – hatgólos vereség az amerikai hokisoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"695e7db7-1c6f-4c31-83e1-644dd10aca0a","c_author":"Tornyos Kata","category":"360","description":"Óceánon innen és túl egyaránt erőteljesen hat a propaganda, ami még egy nagyhatalomban is megosztottságot szül. Nehéz átfogó képet alkotni arról, milyen ma az Egyesült Államokban élni, a HVG ennek ellenére igyekezett feltérképezni a helyzetet: megszólaltattunk egyetemistát, könyvelőt, világbankost és ablaktisztítót is. Bár továbbra is a lehetőségek országaként tekintenek az USA-ra, akadtak, akik attól tartanak, hogy épp azok a jelenségek szivárognak vissza a mindennapjaikba, amelyek elől egykor elmenekültek Magyarországról. ","shortLead":"Óceánon innen és túl egyaránt erőteljesen hat a propaganda, ami még egy nagyhatalomban is megosztottságot szül. Nehéz...","id":"20250512_kulfoldon-elo-magyarok-USA-amerika-Donald-Trump-megelhetes-vizum-egeszsegugy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/695e7db7-1c6f-4c31-83e1-644dd10aca0a.jpg","index":0,"item":"762ed84b-5f60-4175-8e33-c4bc94fc2a08","keywords":null,"link":"/360/20250512_kulfoldon-elo-magyarok-USA-amerika-Donald-Trump-megelhetes-vizum-egeszsegugy","timestamp":"2025. május. 12. 10:00","title":"Itt most az kezdődik, ami elől eljöttem – így élnek a magyarok Trump Amerikájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15b57667-32c9-421c-b447-84c21691b363","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Konzervatív bíborosok egy csoportja sorakozott fel Erdő Péter mögött a konklávé első napján, de hamar egyértelművé vált, hogy nem lesz meg a többségük. A második napra már a későbbi XIV. Leó, azaz Robert Francis Prevost vált a pápaválasztás esélyesévé.","shortLead":"Konzervatív bíborosok egy csoportja sorakozott fel Erdő Péter mögött a konklávé első napján, de hamar egyértelművé...","id":"20250512_erdo-peter-konklave-papa-vatikan-robert-francis-prevost-xiv-leo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15b57667-32c9-421c-b447-84c21691b363.jpg","index":0,"item":"e58cbc77-96c4-4dae-85c6-ee400a028f1c","keywords":null,"link":"/elet/20250512_erdo-peter-konklave-papa-vatikan-robert-francis-prevost-xiv-leo","timestamp":"2025. május. 12. 05:40","title":"Az első körben még Erdő Péter kapta az egyik legtöbb szavazatot a pápaválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e53297a5-fc66-4136-bbca-aee41d58e228","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A gazda, és a férfi, akit megkért, hogy felügyelje az állatot, börtönbe kerülhet.","shortLead":"A gazda, és a férfi, akit megkért, hogy felügyelje az állatot, börtönbe kerülhet.","id":"20250512_eletveszelyes-kutyatamadas-negyeves-kislany-vademeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e53297a5-fc66-4136-bbca-aee41d58e228.jpg","index":0,"item":"111cc1c2-53fc-4d09-81e6-75ab77f3c5e7","keywords":null,"link":"/itthon/20250512_eletveszelyes-kutyatamadas-negyeves-kislany-vademeles","timestamp":"2025. május. 12. 09:51","title":"Életveszélyes sérüléseket okozott egy kutya egy négyéves kislánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]