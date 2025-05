Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"dc85cfec-9824-445a-81ae-c505d2916e02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országgyűlési képviselő indítványozza, hogy a kedden tárgyalt törvénymódosítás, amely ezentúl megtiltja a jegybanki alapítványok létrehozását, visszamenőleg is érvényes legyen.","shortLead":"Az országgyűlési képviselő indítványozza, hogy a kedden tárgyalt törvénymódosítás, amely ezentúl megtiltja a jegybanki...","id":"20250513_Tordai-Bence-villamgyors-modositasi-javaslatot-nyujtott-be-hogy-a-Matolcsy-alapitvanyokra-is-vonatkozzon-a-ma-targyalt-torvenymodositas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dc85cfec-9824-445a-81ae-c505d2916e02.jpg","index":0,"item":"66947735-a5fd-4495-b451-03c6d80229fe","keywords":null,"link":"/itthon/20250513_Tordai-Bence-villamgyors-modositasi-javaslatot-nyujtott-be-hogy-a-Matolcsy-alapitvanyokra-is-vonatkozzon-a-ma-targyalt-torvenymodositas","timestamp":"2025. május. 13. 10:18","title":"Tordai Bence gyors módosítót nyújtott be, mert „a Fidesz szabad elvonulást hagyna a Matolcsy-alapítványnak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a28742b0-4e1d-477e-a4f6-4fa5cbd17265","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Százas tempónál elég pár másodpercig nem az utat nézni, máris hasonló lehet az eredmény. ","shortLead":"Százas tempónál elég pár másodpercig nem az utat nézni, máris hasonló lehet az eredmény. ","id":"20250512_Kiegyenesitette-kanyart-figyelmetlen-autos-M86","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a28742b0-4e1d-477e-a4f6-4fa5cbd17265.jpg","index":0,"item":"faefb08e-6131-4164-a540-a00e90fa8509","keywords":null,"link":"/cegauto/20250512_Kiegyenesitette-kanyart-figyelmetlen-autos-M86","timestamp":"2025. május. 12. 12:45","title":"Kiegyenesítette a kanyart egy figyelmetlen autós az M86-oson, a szalagkorlát fogta meg – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d7df3fe-d739-40d0-aa0b-6d1f39f612b2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A legtöbben a római Colosseumot keresték fel.","shortLead":"A legtöbben a római Colosseumot keresték fel.","id":"20250513_olaszorszag-turizmus-latnivalok-lakossag-colosseum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d7df3fe-d739-40d0-aa0b-6d1f39f612b2.jpg","index":0,"item":"ee64fb02-87b5-4448-a43a-e5ebac9d0cce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250513_olaszorszag-turizmus-latnivalok-lakossag-colosseum","timestamp":"2025. május. 13. 07:24","title":"Egymillióval több fizetőturistát fogadtak tavaly az olaszországi látnivalók, mint amekkora az ország lakossága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c53ee8b6-487a-42e0-83c1-1eaa0607b7ef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fali guggolás, valamint más izometrikus gyakorlatok rendszeresítése konkrétan csodát tehet a vérnyomással, derül ki egy friss kutatásból.","shortLead":"A fali guggolás, valamint más izometrikus gyakorlatok rendszeresítése konkrétan csodát tehet a vérnyomással, derül ki...","id":"20250513_izometrikus-gyakorlatok-hatasa-sziv-es-errendszeri-problemak-vernyomas-csokkentese-mozgas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c53ee8b6-487a-42e0-83c1-1eaa0607b7ef.jpg","index":0,"item":"0c350253-3d0b-481c-ab8e-bfcf86f1363a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250513_izometrikus-gyakorlatok-hatasa-sziv-es-errendszeri-problemak-vernyomas-csokkentese-mozgas","timestamp":"2025. május. 13. 08:03","title":"Egy kevesek által ismert módszerrel saját maga csökkentheti a vérnyomását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3a98c7f-143e-4ded-ac3e-8ffc7b651eed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megtámadott kutyák közül az egyik végzetes sérüléseket szenvedett.","shortLead":"A megtámadott kutyák közül az egyik végzetes sérüléseket szenvedett.","id":"20250512_kutyatamadas-xi-kerulet-szabadsag-hid","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3a98c7f-143e-4ded-ac3e-8ffc7b651eed.jpg","index":0,"item":"88af15ff-0388-4ba1-b7c8-1161f51c3b1c","keywords":null,"link":"/itthon/20250512_kutyatamadas-xi-kerulet-szabadsag-hid","timestamp":"2025. május. 12. 19:34","title":"Kutyákat és két embert is megsebesítettek a Szabadság hídnál elszabadult kutyák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845e3c8e-67cb-4e9a-b327-d64bded53639","c_author":"BrandLab","category":"brandcontent","description":"Idén május 13–16. között rendezik meg az Ipar Napjai Nemzetközi ipari szakkiállítás mellett az Automotive Hungary Nemzetközi járműipari beszállítói szakkiállítást a Hungexpo-n. A pavilon csaknem 80 százaléka már foglalt, így mindenki, aki kilátogat az eseményre számos újdonságra és érdekességre számíthat. Baranyai Gergő kiállításigazgatóval beszélgettünk.","shortLead":"Idén május 13–16. között rendezik meg az Ipar Napjai Nemzetközi ipari szakkiállítás mellett az Automotive Hungary...","id":"20250414_Automotive-hungary-ipar-napjai-kiallitas-hungexpo-baranyai-gergo-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/845e3c8e-67cb-4e9a-b327-d64bded53639.jpg","index":0,"item":"8eaadd89-916d-4ebc-8e6b-b8d792ee3357","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250414_Automotive-hungary-ipar-napjai-kiallitas-hungexpo-baranyai-gergo-interju","timestamp":"2025. május. 14. 07:30","title":"Kíváncsi, hol tart az autóipar? Májusban választ kaphat rá!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df9fbb84-60cf-43d0-b3de-28bf1267d961","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az Élysée-palota szerint Franciaország ellenségei számára kényelmetlen az európai egység.","shortLead":"Az Élysée-palota szerint Franciaország ellenségei számára kényelmetlen az európai egység.","id":"20250512_macron-papirzsebkendo-kokain-dezinformacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df9fbb84-60cf-43d0-b3de-28bf1267d961.jpg","index":0,"item":"2e7d4409-9d6c-4c1d-a003-f35dfe2a0b6a","keywords":null,"link":"/elet/20250512_macron-papirzsebkendo-kokain-dezinformacio","timestamp":"2025. május. 12. 13:13","title":"Kokainos zacskónak állították be az álhírek Macron papír zsebkendőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ae89b7e-6a1f-4de2-b869-442026e79cb1","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A történész szerint Erdélybe még nem szivárgott át Orbán Viktor varázstalanítása, nem tudják elképzelni, hogy a magyar miniszterelnök hibázhat.","shortLead":"A történész szerint Erdélybe még nem szivárgott át Orbán Viktor varázstalanítása, nem tudják elképzelni, hogy a magyar...","id":"20250512_stefano-bottoni-orban-viktor-romania-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ae89b7e-6a1f-4de2-b869-442026e79cb1.jpg","index":0,"item":"b4c22de5-2d70-4365-8d00-d1f9953294bc","keywords":null,"link":"/itthon/20250512_stefano-bottoni-orban-viktor-romania-ebx","timestamp":"2025. május. 12. 11:42","title":"Stefano Bottoni Orbán tihanyi beszédéről: Az erdélyi hátország elárulva érzi magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]