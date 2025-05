Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"33ea04db-3b79-49d8-b354-9e0f62514d0e","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A világelső teniszező még versenyben van a római tenisztornán.","shortLead":"A világelső teniszező még versenyben van a római tenisztornán.","id":"20250514_vatikan-xiv-leo-papa-audiencia-tenisz-jannik-sinner","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/33ea04db-3b79-49d8-b354-9e0f62514d0e.jpg","index":0,"item":"730df2c1-da64-4599-8247-bb338c551057","keywords":null,"link":"/elet/20250514_vatikan-xiv-leo-papa-audiencia-tenisz-jannik-sinner","timestamp":"2025. május. 14. 18:06","title":"XIV. Leó pápa audiencián fogadta Jannik Sinnert, de ütögetni nem mert – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21f68877-52ca-45a8-a82b-48d04c3970be","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A várakozásoknak megfelelően nőtt a gyógyszergyártó bevétele az első negyedévben – derül ki a kedd reggel közölt gyorsjelentésből.","shortLead":"A várakozásoknak megfelelően nőtt a gyógyszergyártó bevétele az első negyedévben – derül ki a kedd reggel közölt...","id":"20250513_richter-gyorsjelentes-q1","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21f68877-52ca-45a8-a82b-48d04c3970be.jpg","index":0,"item":"4998f39c-ba08-4d69-b319-5fb712d0e421","keywords":null,"link":"/kkv/20250513_richter-gyorsjelentes-q1","timestamp":"2025. május. 13. 08:28","title":"Jó híreket közölt a Richter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"420913c7-b584-4c88-b3e3-11f8cf68176d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Tovább bővül a szankciókkal sújtott oroszok listája, nehezebb lesz kikerülni a szankciókat, de a putyinista propagandát is célba veszi az EU.","shortLead":"Tovább bővül a szankciókkal sújtott oroszok listája, nehezebb lesz kikerülni a szankciókat, de a putyinista propagandát...","id":"20250514_eu-oroszorszag-szankciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/420913c7-b584-4c88-b3e3-11f8cf68176d.jpg","index":0,"item":"de6351bf-1cdc-4145-9b3d-f56e57125a01","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250514_eu-oroszorszag-szankciok","timestamp":"2025. május. 14. 14:01","title":"Megvan az egyezség az EU újabb, Oroszország elleni szankcióiról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21df786a-ff6c-4d71-b743-6c1d0a0c42e6","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Gyermekvédelem Brüsszelből: jóváhagyta az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottsága azokat a javaslatokat, amelyek célja a gyermekek szexuális bántalmazásával kapcsolatos európai szabályozás szigorítása. ","shortLead":"Gyermekvédelem Brüsszelből: jóváhagyta az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottsága azokat...","id":"20250513_europai-parlament_gyermekvedelem_szexualis-abuzus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21df786a-ff6c-4d71-b743-6c1d0a0c42e6.jpg","index":0,"item":"3692a165-b4d4-41c7-9cef-bcccb0543b73","keywords":null,"link":"/eurologus/20250513_europai-parlament_gyermekvedelem_szexualis-abuzus","timestamp":"2025. május. 13. 11:39","title":"Szigorúbb EU-s szabályozás jöhet a gyermekek szexuális bántalmazásának büntetéséről ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bf71f3f-ffba-42f3-8c7b-ff9492e9ae09","c_author":"Onozó Róbert - Varga Ferenc (Cannes) ","category":"kultura","description":"Leonardo DiCaprio érzelmes beszéddel méltatta az életműdíjas Robert De Nirót, aki Donald Trump vámjaitól félti a filmvilágot. A politika rányomta bélyegét a 78. cannes-i fesztivál nyitóünnepségére, de a nyitófilm szerencsére könnyed és vidám volt. Visszatér helyszíni podcasttudósításunk a világ legrangosabb filmes eseményéről.","shortLead":"Leonardo DiCaprio érzelmes beszéddel méltatta az életműdíjas Robert De Nirót, aki Donald Trump vámjaitól félti...","id":"20250514_cannes-i-filmfesztival-robert-de-niro-leonardo-dicaprio-juliette-binoche","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8bf71f3f-ffba-42f3-8c7b-ff9492e9ae09.jpg","index":0,"item":"8e375a01-2c08-42d5-aaaa-ca8138f39328","keywords":null,"link":"/kultura/20250514_cannes-i-filmfesztival-robert-de-niro-leonardo-dicaprio-juliette-binoche","timestamp":"2025. május. 14. 15:50","title":"Tarantino lelkes kiabálásával nyitott a cannes-i filmfesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae7dc95-2433-4127-a9c5-dfd7e7f3beeb","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Kellemetlenségeket okozhat a mobil, ha túl sokat árul el a gazdájáról. Ennek egyik bizonyítéka az a kutakodás, amit az USA-ba beutazók most gyakrabban tapasztalhatnak. Szakértők tanácsokat osztogatnak. Biztos tipp nincsen, de életszerűen hatékony ötletek akadnak.","shortLead":"Kellemetlenségeket okozhat a mobil, ha túl sokat árul el a gazdájáról. Ennek egyik bizonyítéka az a kutakodás, amit...","id":"20250513_hvg-usa-hatarellenorzes-telefon-szamitogep-kozossegi-oldalak-amerikaba-belepes-tanacsok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ae7dc95-2433-4127-a9c5-dfd7e7f3beeb.jpg","index":0,"item":"603514a2-b743-4962-8ad6-4311a287f2e8","keywords":null,"link":"/360/20250513_hvg-usa-hatarellenorzes-telefon-szamitogep-kozossegi-oldalak-amerikaba-belepes-tanacsok","timestamp":"2025. május. 13. 09:30","title":"Megtagadhatják-e a belépést, ha rosszat írtam Trumpról? Egyáltalán elvehetik-e a telefonomat, amikor be akarok lépni az USA-ba?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0622f15d-ce36-41bf-9d29-c76063bdccad","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"Sajnos még manapság is sokszor előfordul, hogy ha valamilyen testi panaszt vagy tünetet veszünk észre magunkon, hajlamosak vagyunk azt bagatellizálni egészen addig, amíg az már jelentősen rontja az életminőségünket. Különösen igaz ez a férfiakra, akiknél a prosztataproblémák eleinte kellemetlen, később pedig kezelés híján nagyon súlyos tüneteket és jelentős fájdalmat okozhatnak. Az alábbiakban két házaspár történetét meséljük el, akik ugyanazt a problémát eltérő módon kezelték és oldották meg.","shortLead":"Sajnos még manapság is sokszor előfordul, hogy ha valamilyen testi panaszt vagy tünetet veszünk észre magunkon...","id":"20250327_figyeljunk-a-testunk-jelzeseire-prosztata-proxelan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0622f15d-ce36-41bf-9d29-c76063bdccad.jpg","index":0,"item":"12bf91b9-1275-4841-9949-5bd77c6073f9","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250327_figyeljunk-a-testunk-jelzeseire-prosztata-proxelan","timestamp":"2025. május. 13. 19:30","title":"Egy probléma, két történet: ezért fontos, hogy figyeljünk a testünk jelzéseire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"915b242c-ffb1-4467-8f4f-23f087f43ae2","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"b3d50c69-5781-42ed-80f4-20abb5e48266","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fogyással kapcsolatban sokak fejében él az a kép, hogy csak éhezéssel, „csodaszerekkel” és maratoni hosszúságú edzésekkel érhető el. Íme egy példa arra, hogy lehet másként is.","shortLead":"A fogyással kapcsolatban sokak fejében él az a kép, hogy csak éhezéssel, „csodaszerekkel” és maratoni hosszúságú...","id":"20250513_taplalkozasi-tanacsadas-fogyas-idoszakos-bojt-meregtelenites-edzes-kihivas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b3d50c69-5781-42ed-80f4-20abb5e48266.jpg","index":0,"item":"9547caa4-2ce9-4543-89cc-7f780b68dbec","keywords":null,"link":"/elet/20250513_taplalkozasi-tanacsadas-fogyas-idoszakos-bojt-meregtelenites-edzes-kihivas","timestamp":"2025. május. 13. 05:01","title":"Így fogyott le 25 kilót négy hónap alatt egy táplálkozási szakértő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]