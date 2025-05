Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"96e41987-2c1c-4c9e-a962-b674f7814ebf","c_author":"Domány András","category":"360","description":"Vasárnap tartják a lengyel elnökválasztás első fordulóját. Ha továbbra is olyan államfő lesz, aki szemben áll az alkotmányos kormánnyal és megbénítja a törvényhozást, az akár Donald Tusk miniszterelnök bukásához vezethet.","shortLead":"Vasárnap tartják a lengyel elnökválasztás első fordulóját. Ha továbbra is olyan államfő lesz, aki szemben áll...","id":"20250514_lengyelorszag-elnokvalasztas-elozetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96e41987-2c1c-4c9e-a962-b674f7814ebf.jpg","index":0,"item":"ea8761a7-7faa-494a-a20f-ec95c3766fd1","keywords":null,"link":"/360/20250514_lengyelorszag-elnokvalasztas-elozetes","timestamp":"2025. május. 14. 17:10","title":"Sorsdöntő elnökválasztásra készül Lengyelország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20aeba14-11fa-4fd1-84ec-f0859c9a5f81","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgy véli, a vállalatokat, szervezeteket sújtó törvényjavaslat egy nagy lépés a magyarországi autokrácia bebetonozása felé.","shortLead":"Úgy véli, a vállalatokat, szervezeteket sújtó törvényjavaslat egy nagy lépés a magyarországi autokrácia bebetonozása...","id":"20250515_ep-jogallamisagi-jelentestevo-fidesz-torveny-eu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20aeba14-11fa-4fd1-84ec-f0859c9a5f81.jpg","index":0,"item":"ba2062b2-721e-4ae1-83c3-20168777f80d","keywords":null,"link":"/itthon/20250515_ep-jogallamisagi-jelentestevo-fidesz-torveny-eu","timestamp":"2025. május. 15. 09:49","title":"„A Fidesz átláthatósági törvénye hadüzenet az Európai Uniónak” – állítja az EP jogállamisági jelentéstevője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"234d49b9-e36a-498f-8adb-b15a0006a8b0","c_author":"hvg360","category":"360","description":"George Simion a félelmek szerint beállhat a szabotőrök sorába.","shortLead":"George Simion a félelmek szerint beállhat a szabotőrök sorába.","id":"20250516_politico-simion-orban-hasonlosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/234d49b9-e36a-498f-8adb-b15a0006a8b0.jpg","index":0,"item":"aea54994-8b10-41a3-81fe-fc120ec10090","keywords":null,"link":"/360/20250516_politico-simion-orban-hasonlosag","timestamp":"2025. május. 16. 07:30","title":"Politico: Az új román elnökesélyes miatt aggódik az EU, nehogy túlságosan hasonlítson Orbánra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"537a0fd8-7dc7-44fa-ba40-12f32e68447a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az Orbán-kormány minden eddiginél durvább támadást indított a tőle független szervezetek ellen, ezért az öt szerkesztőség közösen áll ki a magyar lakosság elé. ","shortLead":"Az Orbán-kormány minden eddiginél durvább támadást indított a tőle független szervezetek ellen, ezért az öt...","id":"20250514_Itt-tudja-nezni-a-HVG-a-Telex-a-444-a-24hu-es-a-Partizan-kozos-kiallasa-a-sajtoszabadsagert-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/537a0fd8-7dc7-44fa-ba40-12f32e68447a.jpg","index":0,"item":"390dfee7-1dd8-4791-9149-670eb16cc0d8","keywords":null,"link":"/itthon/20250514_Itt-tudja-nezni-a-HVG-a-Telex-a-444-a-24hu-es-a-Partizan-kozos-kiallasa-a-sajtoszabadsagert-ebx","timestamp":"2025. május. 14. 18:05","title":"Itt tudja nézni a HVG, a Telex, a 444, a 24.hu és a Partizán közös kiállását a sajtószabadságért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afcc4459-265f-4c8e-9d76-d72808d26e6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A civileket és a sajtót ellehetetlenítő kormányzati tervezet ellen tiltakoztak Budapesten és több vidéki városban is. ","shortLead":"A civileket és a sajtót ellehetetlenítő kormányzati tervezet ellen tiltakoztak Budapesten és több vidéki városban is. ","id":"20250516_Molinoval-akcioztak-a-civilek-a-Varalagutnal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/afcc4459-265f-4c8e-9d76-d72808d26e6a.jpg","index":0,"item":"38d1297a-bcfb-4023-89ef-69a9eabdee4f","keywords":null,"link":"/itthon/20250516_Molinoval-akcioztak-a-civilek-a-Varalagutnal","timestamp":"2025. május. 16. 08:54","title":"Molinóval akcióztak a civilek a Váralagútnál, tiltakoztak a kormány törvénytervezete ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d499bee9-cfc6-4765-bb7f-7ea5485aa4f8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Úgy volt, hogy hamarosan az Office-appok támogatása is leáll a Windows 10-es gépeken, ám a Microsoft meggondolta magát.","shortLead":"Úgy volt, hogy hamarosan az Office-appok támogatása is leáll a Windows 10-es gépeken, ám a Microsoft meggondolta magát.","id":"20250514_microsoft-windows-10-tamogatas-vege-office-appok-frissitese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d499bee9-cfc6-4765-bb7f-7ea5485aa4f8.jpg","index":0,"item":"9c909666-be5f-4346-a872-b372033ecc88","keywords":null,"link":"/tudomany/20250514_microsoft-windows-10-tamogatas-vege-office-appok-frissitese","timestamp":"2025. május. 14. 18:03","title":"Megszűnik a Windows 10, de van valami, amiben visszavonulót fújt a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38d32c28-0dbb-4d59-9613-231ce099eb4c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A versenyképességgel nehezen összefüggésbe hozható módosításokat is tartalmaz az a törvényjavaslat, amelyet Tuzson Bence nyújtott be. Az Orbán Viktor külföldi útjaira vonatkozó adatigényléseket például már biztonságpolitikai szempontokra hivatkozva is megtagadhatná Szijjártó Péter, míg Navracsics Tibor pályázatok nélkül is osztogathatja az önkormányzatoktól elvont iparűzési adót.","shortLead":"A versenyképességgel nehezen összefüggésbe hozható módosításokat is tartalmaz az a törvényjavaslat, amelyet Tuzson...","id":"20250514_torvenymodositas-versenykepesseg-teruletfejlesztes-eeszt-szijjarto-peter-navracsics-tibor-kornyezetvedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38d32c28-0dbb-4d59-9613-231ce099eb4c.jpg","index":0,"item":"4dd08c9e-9903-45ff-a2da-4c8fcfa2eed4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250514_torvenymodositas-versenykepesseg-teruletfejlesztes-eeszt-szijjarto-peter-navracsics-tibor-kornyezetvedelem","timestamp":"2025. május. 14. 13:08","title":"Szijjártó könnyebben titkolózhat, Navracsics könnyebben osztogathat a versenyképességi salátatörvény szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b4555d0-44bb-4d89-9872-ad0458b05c31","c_author":"BioTechUSA-cégcsoport ","category":"brandcontent","description":"Közzétette éves jelentését a tisztán hazai tulajdonú BioTechUSA-cégcsoport: a gazdasági nehézségek ellenére a vállalat stabil eredményeket mutatott fel 2024-ben, bár a növekedési ütem némileg lassult a korábbi évekhez képest. Európa egyik legnagyobb étrend-kiegészítő gyártójának és forgalmazójának árbevétele 3,5 százalékkal, 93,7 milliárd forintra emelkedett, miközben az EBITDA-ja 2 százalékkal 10,68 milliárd forintra nőtt.","shortLead":"Közzétette éves jelentését a tisztán hazai tulajdonú BioTechUSA-cégcsoport: a gazdasági nehézségek ellenére a vállalat...","id":"20250423_BiotechUSA-FC-Barcelona-gazdasagi-eredmenyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b4555d0-44bb-4d89-9872-ad0458b05c31.jpg","index":0,"item":"c2714ca0-eaf1-48ac-8e70-753bac2be2b8","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250423_BiotechUSA-FC-Barcelona-gazdasagi-eredmenyek","timestamp":"2025. május. 14. 19:30","title":"Közel 2000 embernek ad munkát, és töretlenül növekszik a hazai vállalat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]