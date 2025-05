Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3e0050f0-b4c8-477e-afe1-f054c9889a30","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Rezvani Knight többek közt golyóálló üveggel és gázmaszkokkal is rendelhető.","shortLead":"A Rezvani Knight többek közt golyóálló üveggel és gázmaszkokkal is rendelhető.","id":"20250516_batman-felismerhetetlen-lamborghini-urus-terepjaro-rezvani-knight","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e0050f0-b4c8-477e-afe1-f054c9889a30.jpg","index":0,"item":"3558170f-8ee9-4960-9498-f2878bcfde2a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250516_batman-felismerhetetlen-lamborghini-urus-terepjaro-rezvani-knight","timestamp":"2025. május. 16. 06:41","title":"Batman is megirigyelné ezt a felismerhetetlen új Lambo terepjárót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9b14d6d-af0e-48b6-8fa3-2a65b90ba962","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az NMHH értesítette a holland társhatóságot, hogy az HBO Max nem megfelelő korhatárbesorolással látta el a Fehér Lótusz című sorozatnak azt a részét, amelyben Jason Isaacs köntöse kioldódik, és nincs alatta semmi.","shortLead":"Az NMHH értesítette a holland társhatóságot, hogy az HBO Max nem megfelelő korhatárbesorolással látta el a Fehér Lótusz...","id":"20250515_Peniszvillantas-miatt-jelentette-fel-a-Feher-Lotuszt-a-magyar-mediahatosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c9b14d6d-af0e-48b6-8fa3-2a65b90ba962.jpg","index":0,"item":"412e314b-1546-4e32-9d35-8464c1d0bdb0","keywords":null,"link":"/kultura/20250515_Peniszvillantas-miatt-jelentette-fel-a-Feher-Lotuszt-a-magyar-mediahatosag","timestamp":"2025. május. 15. 13:21","title":"Feljelentette a Fehér Lótuszt a magyar médiahatóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b46d6ac-7d7e-4bf7-b13c-f860edb7af9e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK egykori elnökének lemondása jóval nagyobb érdeklődést váltott ki, mint a Tisza Párt által a második őszödi beszédként emlegetett leleplezés.","shortLead":"A DK egykori elnökének lemondása jóval nagyobb érdeklődést váltott ki, mint a Tisza Párt által a második őszödi...","id":"20250517_Gyurcsany-Ferenc-Magyar-Peter-oszodi-beszed-google-trends-erdeklodes-internet-kereses","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b46d6ac-7d7e-4bf7-b13c-f860edb7af9e.jpg","index":0,"item":"d899354b-34e4-41ca-a301-9717271f63b4","keywords":null,"link":"/itthon/20250517_Gyurcsany-Ferenc-Magyar-Peter-oszodi-beszed-google-trends-erdeklodes-internet-kereses","timestamp":"2025. május. 17. 08:05","title":"A nap, amikor Gyurcsány Ferenc lenyomta Magyar Pétert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbe0d3c3-d153-455d-8c10-237771c7ab7f","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Az Európai Néppárt pánikjelenségnek, a Fidesz kétségbeesett kísérletének tekinti az átláthatósági törvényt, amellyel a törzsszavazóikat akarják megszólítani – nyilatkozta a párt egyik német EP-képviselője az EUrologusnak. Az Európai Bizottság azt mondja, hogy vizsgálják, de nem kommentálják a tervezetet, csak ha majd a parlament elfogadja.","shortLead":"Az Európai Néppárt pánikjelenségnek, a Fidesz kétségbeesett kísérletének tekinti az átláthatósági törvényt, amellyel...","id":"20250516_atlathatosagi-torveny-jogallamisag-europai-bizottsag-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bbe0d3c3-d153-455d-8c10-237771c7ab7f.jpg","index":0,"item":"de2628ba-eb4a-4c97-b6a9-6deb0aab1567","keywords":null,"link":"/eurologus/20250516_atlathatosagi-torveny-jogallamisag-europai-bizottsag-ebx","timestamp":"2025. május. 16. 19:17","title":"Az Európai Néppárt szerint Orbán pánikol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"589acf92-68fc-4f7d-ba45-a61789095953","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"24 óra alatt több mint 150 terrorista célpontra mértek csapást a Gázai övezet egész területén.","shortLead":"24 óra alatt több mint 150 terrorista célpontra mértek csapást a Gázai övezet egész területén.","id":"20250517_izrael-gaza-tamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/589acf92-68fc-4f7d-ba45-a61789095953.jpg","index":0,"item":"6c3fbf7a-12fe-4e9d-a81a-d1b42ea63d40","keywords":null,"link":"/vilag/20250517_izrael-gaza-tamadas","timestamp":"2025. május. 17. 11:48","title":"Trump hazautazott, Izrael támadásba lendült Gázában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"022884d5-739e-4d17-a8d2-088c7db9904b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnök minden bizonnyal megfeledkezhetett róla, hogy a legutóbb épp magyar ügynökök buktak le Ukrajna területén, ráadásul a példátlanság is sántít némileg, hiszen a nem NATO-tagállam Oroszország bizonyíthatóan hajtott már végre titkosszolgálati akciókat Magyarország ellen.","shortLead":"A miniszterelnök minden bizonnyal megfeledkezhetett róla, hogy a legutóbb épp magyar ügynökök buktak le Ukrajna...","id":"20250516_orban-nato-ukrajna-titkosszolgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/022884d5-739e-4d17-a8d2-088c7db9904b.jpg","index":0,"item":"baabbabb-9c04-4b9a-a1e6-0ba9c9320859","keywords":null,"link":"/itthon/20250516_orban-nato-ukrajna-titkosszolgalat","timestamp":"2025. május. 16. 15:40","title":"Orbán Viktor: példátlan, hogy egy nem NATO-tagállam titkosszolgálati akciókat hajt végre a NATO-tagállam Magyarország ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8693afac-9854-4564-b3cb-3387f35353c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szélsőjobboldali román elnökjelölt közben Orbán Viktor-idézettel és -arcképpel kampányol.","shortLead":"A szélsőjobboldali román elnökjelölt közben Orbán Viktor-idézettel és -arcképpel kampányol.","id":"20250515_Demeter-Szilard-szerint-erdelyi-magyar-nem-szavaz-Simionra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8693afac-9854-4564-b3cb-3387f35353c6.jpg","index":0,"item":"ce900066-8969-43b1-ae23-ba116aada9b9","keywords":null,"link":"/itthon/20250515_Demeter-Szilard-szerint-erdelyi-magyar-nem-szavaz-Simionra","timestamp":"2025. május. 15. 12:19","title":"Demeter Szilárd szerint erdélyi magyar ember nem szavaz Simionra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26709b67-156a-4994-9456-8b2f0786b17f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azért egy kis brüsszelezés is belefért pluszban. ","shortLead":"Azért egy kis brüsszelezés is belefért pluszban. ","id":"20250516_Szentkiralyi-megigerte-hogy-a-kormany-kifizeti-az-uj-budapesti-villamosokat-es-felujitja-a-szentendrei-HEV-et","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26709b67-156a-4994-9456-8b2f0786b17f.jpg","index":0,"item":"cb74fef5-034b-4d22-9a41-de9df2d9f58d","keywords":null,"link":"/itthon/20250516_Szentkiralyi-megigerte-hogy-a-kormany-kifizeti-az-uj-budapesti-villamosokat-es-felujitja-a-szentendrei-HEV-et","timestamp":"2025. május. 16. 12:19","title":"Szentkirályi megígérte, hogy a kormány kifizeti az új budapesti villamosokat és felújítja a szentendrei HÉV-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]