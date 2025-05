Berángatnak egy olyan politikai térbe, ahol semmi keresnivalónk nincs

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"53e55827-9960-4f41-85dc-7f85c49a345d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök a szaúdi fővárosban találkozott a szír delegációval. A kapcsolatok normalizálása és az ország stabilizálása jegyében az USA feloldja a szankciókat, és üzletet készít elő. Az öböl-menti országok örülnek, Izrael ellenkezik.","shortLead":"Az amerikai elnök a szaúdi fővárosban találkozott a szír delegációval. A kapcsolatok normalizálása és az ország...","id":"20250514_Trump-bekul-Sziriaval-az-USA-visszavonja-a-szankciokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53e55827-9960-4f41-85dc-7f85c49a345d.jpg","index":0,"item":"35f731bf-6792-4155-8ab4-807bff06be69","keywords":null,"link":"/vilag/20250514_Trump-bekul-Sziriaval-az-USA-visszavonja-a-szankciokat","timestamp":"2025. május. 14. 15:27","title":"Trump békül Szíriával, az USA visszavonja a szankciókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20aeba14-11fa-4fd1-84ec-f0859c9a5f81","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgy véli, a vállalatokat, szervezeteket sújtó törvényjavaslat egy nagy lépés a magyarországi autokrácia bebetonozása felé.","shortLead":"Úgy véli, a vállalatokat, szervezeteket sújtó törvényjavaslat egy nagy lépés a magyarországi autokrácia bebetonozása...","id":"20250515_ep-jogallamisagi-jelentestevo-fidesz-torveny-eu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20aeba14-11fa-4fd1-84ec-f0859c9a5f81.jpg","index":0,"item":"ba2062b2-721e-4ae1-83c3-20168777f80d","keywords":null,"link":"/itthon/20250515_ep-jogallamisagi-jelentestevo-fidesz-torveny-eu","timestamp":"2025. május. 15. 09:49","title":"„A Fidesz átláthatósági törvénye hadüzenet az Európai Uniónak” – állítja az EP jogállamisági jelentéstevője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec8b209d-bdc9-415d-b205-ea85b6d4a141","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok csúcstechnológiás haditechnikai eszközöket és szolgáltatásokat ad el Rijádnak. ","shortLead":"Az Egyesült Államok csúcstechnológiás haditechnikai eszközöket és szolgáltatásokat ad el Rijádnak. ","id":"20250513_Trump-Szaud-Arabia-Feher-Haz-megallapodas-USA","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec8b209d-bdc9-415d-b205-ea85b6d4a141.jpg","index":0,"item":"4e44100c-6855-4cb6-91e5-ced62425f5a8","keywords":null,"link":"/vilag/20250513_Trump-Szaud-Arabia-Feher-Haz-megallapodas-USA","timestamp":"2025. május. 13. 17:39","title":"Trump 142 milliárd dolláros fegyverüzletet kötött Szaúd-Arábiával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"401d20d7-0b62-4582-bef8-781d96b4e5ba","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A 300 ezer forintos kárt is meg kell térítenie.","shortLead":"A 300 ezer forintos kárt is meg kell térítenie.","id":"20250513_bortonbuntetes-hodmezovasarhely-fidesz-iroda-betort-ablak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/401d20d7-0b62-4582-bef8-781d96b4e5ba.jpg","index":0,"item":"b2d74c34-064c-4fab-87a5-8c8ea4870030","keywords":null,"link":"/itthon/20250513_bortonbuntetes-hodmezovasarhely-fidesz-iroda-betort-ablak","timestamp":"2025. május. 13. 17:47","title":"Börtönbe küldik a hódmezővásárhelyi Fidesz-iroda ablakait betörő férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70052f4a-d8ac-4a96-8d8b-d8199742fe39","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A. G. Sulzberger a Notre-Dame Kellogg Institute for International Studies rendezvényén tartott előadást, és a szöveget most teljes egészében nyilvánosságra hozták. Magyarország többször is előkerül benne, a sajtó megregulázásának ötpontos receptjét a magyar kormány tevékenysége alapján ismerteti. Orbán Balázst, Orbán Viktor politikai igazgatóját elrettentő példaként idézi.","shortLead":"A. G. Sulzberger a Notre-Dame Kellogg Institute for International Studies rendezvényén tartott előadást, és a szöveget...","id":"20250514_demokracia-sajtoszabadsag-Orban-kormany-New-York-Times-kiado-Sulzberger","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/70052f4a-d8ac-4a96-8d8b-d8199742fe39.jpg","index":0,"item":"cbc143e3-b063-42f2-b0c0-62ab63d05402","keywords":null,"link":"/360/20250514_demokracia-sajtoszabadsag-Orban-kormany-New-York-Times-kiado-Sulzberger","timestamp":"2025. május. 14. 12:04","title":"„Szabad embereknek szabad sajtóra van szükségük” – a magyar kormány alattomos médiapolitikájáról is ír a The New York Times kiadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7632528-4cb3-480b-b124-3847668f453b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgy látszik, ez már elmúlt, hiszen az éjjel azonban benyújtották azt a törvényjavaslatot, amelynek pontosan ez a célja.","shortLead":"Úgy látszik, ez már elmúlt, hiszen az éjjel azonban benyújtották azt a törvényjavaslatot, amelynek pontosan ez a célja.","id":"20250514_Orban-korabban-meg-azt-mondta-hogy-sohasem-hallgattatna-el-azokat-akikkel-nem-ert-egyet-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b7632528-4cb3-480b-b124-3847668f453b.jpg","index":0,"item":"80df8119-d179-4cfc-bfbd-802e4c307313","keywords":null,"link":"/itthon/20250514_Orban-korabban-meg-azt-mondta-hogy-sohasem-hallgattatna-el-azokat-akikkel-nem-ert-egyet-ebx","timestamp":"2025. május. 14. 09:25","title":"Emlékszik még arra, amikor Orbán azt mondta, hogy „mi sohasem vetemednénk arra, hogy elhallgattassuk azokat, akik nem értenek egyet velünk\"?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"066b0d2f-6afb-4bc3-9d85-2f6af0296970","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Elon Musk cége, az xAI jelenleg az Nvidia 200 000 processzorát használja a mesterséges intelligenciával kapcsolatos feladatok elvégzésére, hamarosan azonban 1 millió chip dübörög majd benne.","shortLead":"Elon Musk cége, az xAI jelenleg az Nvidia 200 000 processzorát használja a mesterséges intelligenciával kapcsolatos...","id":"20250515_mesterseges-intelligencia-szuperszamitogep-xai-colossus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/066b0d2f-6afb-4bc3-9d85-2f6af0296970.jpg","index":0,"item":"570b4323-bc14-477a-b819-83222e6a32a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250515_mesterseges-intelligencia-szuperszamitogep-xai-colossus","timestamp":"2025. május. 15. 12:03","title":"Ötször erősebb lehet Elon Musk MI-szuperszámítógépe, az xAI Colossus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ab737c8-4398-4472-97f7-94875e01b1ec","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A jó öreg Volkswagen Bogár többe kerül, mint egy vadonatúj 8-as Golf.","shortLead":"A jó öreg Volkswagen Bogár többe kerül, mint egy vadonatúj 8-as Golf.","id":"20250515_felbukkant-egy-regi-vw-bogar-amit-eddig-meg-nem-is-hasznaltak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ab737c8-4398-4472-97f7-94875e01b1ec.jpg","index":0,"item":"7d694ebd-29bf-4ea8-8a7e-d90fb8eb8f3d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250515_felbukkant-egy-regi-vw-bogar-amit-eddig-meg-nem-is-hasznaltak","timestamp":"2025. május. 15. 06:41","title":"Felbukkant egy régi VW Bogár, amit eddig még nem is használtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]