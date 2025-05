Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2dc1d1d5-e0f6-48da-982e-f0a36cf4209e","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A szélsőjobboldali George Simion kampánycsendre hivatkozva minden közösségi oldalát eltüntette a vasárnapi román elnökválasztás előtt.","shortLead":"A szélsőjobboldali George Simion kampánycsendre hivatkozva minden közösségi oldalát eltüntette a vasárnapi román...","id":"20250517_george-simion-romania-elnokvalasztas-facebook-tiktok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2dc1d1d5-e0f6-48da-982e-f0a36cf4209e.jpg","index":0,"item":"ece54ac0-b8c0-4ae3-8d40-8f64b0b98de7","keywords":null,"link":"/vilag/20250517_george-simion-romania-elnokvalasztas-facebook-tiktok","timestamp":"2025. május. 17. 19:00","title":"Facebook- és TikTok oldalát is felfüggesztette George Simion a román elnökválasztás hajrájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16029f82-1aaa-4f6d-8616-c0344169a9da","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nincs szó arról, hogy az Egyesült Királyság ismét felvételizne az unióba, de a közeledés jelentős. És részben Vlagyimir Putyinnak és Donald Trumpnak köszönhető.","shortLead":"Nincs szó arról, hogy az Egyesült Királyság ismét felvételizne az unióba, de a közeledés jelentős. És részben Vlagyimir...","id":"20250519_Europai-Unio-Nagy-Britannia-vedelmi-es-kereskedelmi-megallapodasok-utazas-szendioxid-ado","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/16029f82-1aaa-4f6d-8616-c0344169a9da.jpg","index":0,"item":"adb557d7-7c91-490c-bb92-caa462c4003c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250519_Europai-Unio-Nagy-Britannia-vedelmi-es-kereskedelmi-megallapodasok-utazas-szendioxid-ado","timestamp":"2025. május. 19. 15:43","title":"Öt évvel a Brexit után fontos védelmi és kereskedelmi megállapodásokat kötött Nagy-Britannia és az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ea76cf7-3f44-44b0-a8d8-f999ef8b6fcf","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"A jegybanki igazgatóság asszisztálása, a tulajdonosi jogokat gyakorló pénzügyi tárca hanyagsága és a képviselők hozzájárulása is kellett ahhoz, hogy több százmilliárd forint közpénz folyjon el az MNB-nél.","shortLead":"A jegybanki igazgatóság asszisztálása, a tulajdonosi jogokat gyakorló pénzügyi tárca hanyagsága és a képviselők...","id":"20250519_hvg-mnb-alapitvanyok-felugyelobizottsag-varga-mihaly-kezen-kozon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ea76cf7-3f44-44b0-a8d8-f999ef8b6fcf.jpg","index":0,"item":"eab30e9c-c237-4daf-af89-c6c33f7b0df4","keywords":null,"link":"/360/20250519_hvg-mnb-alapitvanyok-felugyelobizottsag-varga-mihaly-kezen-kozon","timestamp":"2025. május. 19. 06:35","title":"Az MNB-alapítványok eltűnt százmilliárdjai: amíg elnök nem lett, Varga Mihály sem zavartatta magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98f0c905-9c30-4d5b-8545-050744263424","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A címvédő és négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull versenyzője magabiztos győzelmet aratott a vasárnapi Forma-1-es Emilia Romagna Nagydíjon, Imolában.","shortLead":"A címvédő és négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull versenyzője magabiztos győzelmet aratott a vasárnapi...","id":"20250518_max-verstappen-forma-1-imola-nagydij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/98f0c905-9c30-4d5b-8545-050744263424.jpg","index":0,"item":"6a66c7ad-c12e-420b-a561-92ee416883ee","keywords":null,"link":"/cegauto/20250518_max-verstappen-forma-1-imola-nagydij","timestamp":"2025. május. 18. 17:33","title":"Verstappen magabiztos győzelmet aratott Imolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caf670b6-e24c-4db7-a7f8-4857a5471d4c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Már nem csak a meccsek szünetében találkozhatunk a kormánypropagandával.","shortLead":"Már nem csak a meccsek szünetében találkozhatunk a kormánypropagandával.","id":"20250517_voks-2025-m4-sport","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/caf670b6-e24c-4db7-a7f8-4857a5471d4c.jpg","index":0,"item":"ad461c3d-1929-469f-b954-2ee1f1444176","keywords":null,"link":"/itthon/20250517_voks-2025-m4-sport","timestamp":"2025. május. 17. 17:54","title":"A kormány annyira pörgeti az ukrán EU-tagságról szóló szavazást, hogy már a meccsközvetítés alatt is az villódzik a képernyőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6ac4557-f5a8-4713-b744-aca2b2dc6866","c_author":"Lőrincz Tamás","category":"itthon","description":"A MÁV több olyan bérlakást is kiürített a budapesti Keled úton, amely a hivatalos szakértői vélemény szerint lakhatásra alkalmatlanná vált. A HVG információi szerint költöznie kellett egy háromgyerekes családnak is, de miután nem kaptak semmilyen kompenzációt – pénzt vagy lakhatási alternatívát –, így lényegében az utcára kerültek. A vasúttársaságnál azt közölték, hogy mindenben a törvények szerint jártak el, az érintett lakóknak pedig akkor is ajánlottak valamilyen segítséget, ha jogcím nélkül tartózkodtak az ingatlanban. Ennél valamivel többet ígért a MÁV, amikor a tervezett Mini-Dubaj projekt érdekében kellett kiüríteni rákosrendezői ingatlanokat. A tapasztalatok alapján három gyerekkel még albérletet is nehéz találni Magyarországon.","shortLead":"A MÁV több olyan bérlakást is kiürített a budapesti Keled úton, amely a hivatalos szakértői vélemény szerint lakhatásra...","id":"20250519_Csaladbarat-kormany-Kompenzacio-nelkul-kerult-az-utcara-egy-haromgyerekes-csalad-az-allami-MAV-berlakasabol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6ac4557-f5a8-4713-b744-aca2b2dc6866.jpg","index":0,"item":"cefadb1e-82f5-426f-b687-87ddc1d89c9c","keywords":null,"link":"/itthon/20250519_Csaladbarat-kormany-Kompenzacio-nelkul-kerult-az-utcara-egy-haromgyerekes-csalad-az-allami-MAV-berlakasabol","timestamp":"2025. május. 19. 07:09","title":"Családvédelem a hétköznapokban: az utcára került egy háromgyerekes család a MÁV bérlakásából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A mostani amerikai politika nacionalista, kíméletlen és korrupt, és ez felbátorítja Orbán Viktort. Trump lemond a puha hatalomról, így meggyengül Amerika, és olyan autoriter hatalmak váltják fel a helyét, mint Oroszország és Kína. Az országoknak közösen kell szembeszállniuk Trumppal, mert csak akkor van rá esély, hogy az emberi jogok érvényesülhetnek. Nem valószínű, hogy valaha is bíróság elé kerülnek az olyan despoták, mint Putyin, és ez részben a Nyugat hibája. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"A mostani amerikai politika nacionalista, kíméletlen és korrupt, és ez felbátorítja Orbán Viktort. Trump lemond a puha...","id":"20250519_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"3783ca56-e9d9-4be1-b6a9-c56bc63ae4f1","keywords":null,"link":"/360/20250519_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. május. 19. 10:44","title":"Der Standard-kommentár: Donald Trump az EU végső stressztesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22f28e83-d2b2-4970-a258-562d939f2b0b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az összeg a 2024-es 2,5 milliárdról 2025-ben 6,2 milliárdra nőtt.","shortLead":"Az összeg a 2024-es 2,5 milliárdról 2025-ben 6,2 milliárdra nőtt.","id":"20250519_Szuverenitasvedelmi-Hivatal-koltsegvetes-noveles-Lanczi-Tamas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/22f28e83-d2b2-4970-a258-562d939f2b0b.jpg","index":0,"item":"9b3add4b-ad65-4dc6-a0d9-3a6d8d2bcb2c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250519_Szuverenitasvedelmi-Hivatal-koltsegvetes-noveles-Lanczi-Tamas","timestamp":"2025. május. 19. 09:39","title":"Megduplázta a kormány a listázással megbízott Szuverenitásvédelmi Hivatal költségvetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]