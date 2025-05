Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"334e73d5-d6df-4d17-8445-bd7adf9b53e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha elfogadják a megfélemlítési törvényt, akkor lehet, hogy felhagy a videózással, és külföldre költözik.","shortLead":"Ha elfogadják a megfélemlítési törvényt, akkor lehet, hogy felhagy a videózással, és külföldre költözik.","id":"20250521_Pottyondy-Edina-Csak-az-maradt-hogy-takarodjanak-de-ez-tul-nagy-ambicio-egy-pici-lanynak-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/334e73d5-d6df-4d17-8445-bd7adf9b53e9.jpg","index":0,"item":"3ff28cdf-5651-43b3-872c-8f6238562e4d","keywords":null,"link":"/itthon/20250521_Pottyondy-Edina-Csak-az-maradt-hogy-takarodjanak-de-ez-tul-nagy-ambicio-egy-pici-lanynak-ebx","timestamp":"2025. május. 21. 08:58","title":"Pottyondy Edina: Csak az maradt, hogy takarodjanak, de ez túl nagy ambíció egy pici lánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf81fd84-d606-4d47-a9aa-62a50e0f1776","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emberi Jogok Európai Bíróságának esetjoga szerint is meg kell illesse őt az a védelem, ami a közérdekű ügyekben törvénytelen gyakorlatokat leleplező személyeknek jár.","shortLead":"Az Emberi Jogok Európai Bíróságának esetjoga szerint is meg kell illesse őt az a védelem, ami a közérdekű ügyekben...","id":"20250521_Birosaghoz-fordul-Batonyi-Peter-a-Lazar-miniszteriumbol-kirugott-kormanyzati-szabalytalansagokat-feltaro-szakember","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf81fd84-d606-4d47-a9aa-62a50e0f1776.jpg","index":0,"item":"e31c939b-86e2-44d5-a954-1b211ea10d79","keywords":null,"link":"/itthon/20250521_Birosaghoz-fordul-Batonyi-Peter-a-Lazar-miniszteriumbol-kirugott-kormanyzati-szabalytalansagokat-feltaro-szakember","timestamp":"2025. május. 21. 12:36","title":"Bírósághoz fordul Bátonyi Péter, a Lázár-minisztériumból kirúgott, kormányzati szabálytalanságokat feltáró szakember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"214aba48-9066-4098-a6db-303c8a4993ad","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A céges díjakról és a pénzforgalmi költségekről akar tárgyalni a jegybankelnök a bankokkal.","shortLead":"A céges díjakról és a pénzforgalmi költségekről akar tárgyalni a jegybankelnök a bankokkal.","id":"20250522_bankok-varga-mihaly-hitel-dijak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/214aba48-9066-4098-a6db-303c8a4993ad.jpg","index":0,"item":"c8616562-6e75-499e-85bc-b06b49d372be","keywords":null,"link":"/kkv/20250522_bankok-varga-mihaly-hitel-dijak","timestamp":"2025. május. 22. 10:34","title":"Összeszorulhat a bankvezetők gyomra, Varga Mihály újabb egyeztetésre hívja össze őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25b288a3-4482-40c5-92ff-cffa7dfa1eba","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Cosmoprof Bologna 2025 nem csupán egy újabb szépségipari szakkiállítás volt – tökéletesen tükrözte, milyen gyorsan változik az iparág. 