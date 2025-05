Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c32c6cf8-b7f0-4baa-ba41-860dc32ef852","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tavaly év végén már többször is próbálkoztak, sikertelenül.","shortLead":"Tavaly év végén már többször is próbálkoztak, sikertelenül.","id":"20250526_Magyar-Peterek-ujra-megprobaljak-atadni-a-gyermekotthonoknak-szant-ajandekokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c32c6cf8-b7f0-4baa-ba41-860dc32ef852.jpg","index":0,"item":"6924196c-d9b3-4b78-a754-05c2ecfe4f70","keywords":null,"link":"/itthon/20250526_Magyar-Peterek-ujra-megprobaljak-atadni-a-gyermekotthonoknak-szant-ajandekokat","timestamp":"2025. május. 26. 08:40","title":"Magyar Péterék újra megpróbálják átadni a gyermekotthonoknak szánt ajándékokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b4555d0-44bb-4d89-9872-ad0458b05c31","c_author":"BioTechUSA-cégcsoport ","category":"brandcontent","description":"Közzétette éves jelentését a tisztán hazai tulajdonú BioTechUSA-cégcsoport: a gazdasági nehézségek ellenére a vállalat stabil eredményeket mutatott fel 2024-ben, bár a növekedési ütem némileg lassult a korábbi évekhez képest. Európa egyik legnagyobb étrend-kiegészítő gyártójának és forgalmazójának árbevétele 3,5 százalékkal, 93,7 milliárd forintra emelkedett, miközben az EBITDA-ja 2 százalékkal 10,68 milliárd forintra nőtt.","shortLead":"Közzétette éves jelentését a tisztán hazai tulajdonú BioTechUSA-cégcsoport: a gazdasági nehézségek ellenére a vállalat...","id":"20250423_BiotechUSA-FC-Barcelona-gazdasagi-eredmenyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b4555d0-44bb-4d89-9872-ad0458b05c31.jpg","index":0,"item":"c2714ca0-eaf1-48ac-8e70-753bac2be2b8","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250423_BiotechUSA-FC-Barcelona-gazdasagi-eredmenyek","timestamp":"2025. május. 25. 15:30","title":"Közel 2000 embernek ad munkát, és töretlenül növekszik a hazai vállalat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a653482e-ac0d-49e7-93f1-decdc8d796ef","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Névtelen kormánypárti javaslatra 41 ponton máris átírnák a heves vitát kiváltó „átláthatósági” törvényt. A legfontosabb változás, hogy már az idén odaítélt 1 százalékos felajánlásokat is bukják azok a szervezetek, akik még fel sem kerültek a kormány ellenséglistájára.","shortLead":"Névtelen kormánypárti javaslatra 41 ponton máris átírnák a heves vitát kiváltó „átláthatósági” törvényt. A legfontosabb...","id":"20250526_A-mar-felajanlott-1-szazalekot-sem-kapnak-meg-a-szervezetek-akiket-meg-csak-ezutan-vesznek-a-tiltolistara-szigor-lex-poloska-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a653482e-ac0d-49e7-93f1-decdc8d796ef.jpg","index":0,"item":"aef7714b-953e-4e9a-bbde-3bedebd47f89","keywords":null,"link":"/itthon/20250526_A-mar-felajanlott-1-szazalekot-sem-kapnak-meg-a-szervezetek-akiket-meg-csak-ezutan-vesznek-a-tiltolistara-szigor-lex-poloska-ebx","timestamp":"2025. május. 26. 18:54","title":"A már felajánlott 1 százalékot sem kapnák meg a szervezetek, akiket majd ezután vesznek a tiltólistára – így szigorítanák az „átláthatósági” törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"615cd84a-fe15-4edb-9330-b8b0a31f44ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A házigazda-páros mellett meghívott vendégként rendszeresen megfordulnak majd a Fidesz-frakció képviselői is, ígérik. ","shortLead":"A házigazda-páros mellett meghívott vendégként rendszeresen megfordulnak majd a Fidesz-frakció képviselői is, ígérik. ","id":"20250525_Nemeth-Balazs-podcast-Bende-Balazs-Frakcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/615cd84a-fe15-4edb-9330-b8b0a31f44ec.jpg","index":0,"item":"47c7d371-bd43-4883-90c6-2aae698ec3f1","keywords":null,"link":"/itthon/20250525_Nemeth-Balazs-podcast-Bende-Balazs-Frakcio","timestamp":"2025. május. 25. 18:15","title":"Németh Balázs podcastot indít, amiben Bende Balázs lesz az állandó politikai szakértő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fddde07e-41da-417b-ae53-a43e601b803a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A sajtóhírekben már korábban is megjelent, hogy ő lehet Carlo Ancelotti utódja, a klub most hivatalosan is bejelentette az érkezését. ","shortLead":"A sajtóhírekben már korábban is megjelent, hogy ő lehet Carlo Ancelotti utódja, a klub most hivatalosan is bejelentette...","id":"20250525_Real-Madrid-Xabi-Alonso-vezeto-edzo-bejelentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fddde07e-41da-417b-ae53-a43e601b803a.jpg","index":0,"item":"615b2de1-16a8-4a48-bcab-2fcd7d459afe","keywords":null,"link":"/sport/20250525_Real-Madrid-Xabi-Alonso-vezeto-edzo-bejelentes","timestamp":"2025. május. 25. 14:18","title":"Xabi Alonso lesz a Real Madrid vezetőedzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54fd70af-cae9-47d2-aca4-9d9e0b9e4836","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A publicista a KDNP-vel szembeforduló Gaal Gergelynek ment neki friss írásában.","shortLead":"A publicista a KDNP-vel szembeforduló Gaal Gergelynek ment neki friss írásában.","id":"20250526_Bayer-Zsolt-kormanyzati-poziciok-Gaal-Gergely-Semjen-Zsolt-KDNP","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/54fd70af-cae9-47d2-aca4-9d9e0b9e4836.jpg","index":0,"item":"262dd4a4-9457-440e-9cdd-296d7521d3b6","keywords":null,"link":"/itthon/20250526_Bayer-Zsolt-kormanyzati-poziciok-Gaal-Gergely-Semjen-Zsolt-KDNP","timestamp":"2025. május. 26. 12:25","title":"Bayer Zsolt a Magyar Nemzetben írta meg, hogy kegyelemből osztogatnak kormányzati állásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64b52d39-fc72-4fc2-b663-8c25e8236460","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több újdonság bevezetését is elindították az Androidban. Kiemelt figyelem van a Chrome böngészőn.","shortLead":"Több újdonság bevezetését is elindították az Androidban. Kiemelt figyelem van a Chrome böngészőn.","id":"20250527_android-google-chrome-kisegito-lehetosegek-talkback","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/64b52d39-fc72-4fc2-b663-8c25e8236460.jpg","index":0,"item":"9f15c248-5b4a-496d-88d1-21850f1a8c48","keywords":null,"link":"/tudomany/20250527_android-google-chrome-kisegito-lehetosegek-talkback","timestamp":"2025. május. 27. 08:03","title":"Vegye elő a telefont, nyissa meg a böngészőt, épp most jelenik meg ez a sor hasznos funkció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffe7d2cf-f459-4036-a84d-4cac6a14ef34","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Életmentő bukfenc volt. ","shortLead":"Életmentő bukfenc volt. ","id":"20250526_busz-ala-keruljon-egy-szabalytalan-biciklis-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ffe7d2cf-f459-4036-a84d-4cac6a14ef34.jpg","index":0,"item":"aa55d3ce-019a-4463-b216-dfdd3ef52d1b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250526_busz-ala-keruljon-egy-szabalytalan-biciklis-video","timestamp":"2025. május. 26. 07:09","title":"Hatalmas eséssel úszta meg a biciklis, hogy elüsse a busz – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]