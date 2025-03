Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"124fbd27-bf5e-45ad-af15-178101e6ee0e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szociológus-üzletember szerint Trump és alelnöke, J.D. Vance egy viselkedés és gondolkodásmód ellen keltek ki.","shortLead":"A szociológus-üzletember szerint Trump és alelnöke, J.D. Vance egy viselkedés és gondolkodásmód ellen keltek ki.","id":"20250301_Simo-Gyorgy-a-Trump-Zelenszkij-talalkozorol-kocsma-kozonsege-le-akar-szamolni-az-elitekkel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/124fbd27-bf5e-45ad-af15-178101e6ee0e.jpg","index":0,"item":"cc1eaad9-4d39-48d6-ae56-429cf1953701","keywords":null,"link":"/itthon/20250301_Simo-Gyorgy-a-Trump-Zelenszkij-talalkozorol-kocsma-kozonsege-le-akar-szamolni-az-elitekkel","timestamp":"2025. március. 01. 09:39","title":"Simó György a Trump–Zelenszkij találkozóról: a kocsma közönsége tényleg és örökre le akar számolni a közel száz éves elitekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbcf77cd-8c46-4f39-9d06-b58c4e523542","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgy fest, hogy a képviselői mandátumát megtartja a politikus. ","shortLead":"Úgy fest, hogy a képviselői mandátumát megtartja a politikus. ","id":"20250228_toth-marton-ciganyozas-mszp-kilepes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbcf77cd-8c46-4f39-9d06-b58c4e523542.jpg","index":0,"item":"fe6438c2-439b-4802-b274-78749bc9b5a1","keywords":null,"link":"/itthon/20250228_toth-marton-ciganyozas-mszp-kilepes","timestamp":"2025. február. 28. 12:26","title":"Egy hónappal a cigányozós lebukása után kilépett az MSZP-ből Tóth Márton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cc733f2-2be1-4b9b-9c1c-6168b74ebc71","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Dmitrij Medvegyev egykori orosz elnök is megnyilvánult, és nem meglepő módon ő más véleményen van, mint Emmanuel Macron vagy Donald Tusk. ","shortLead":"Dmitrij Medvegyev egykori orosz elnök is megnyilvánult, és nem meglepő módon ő más véleményen van, mint Emmanuel Macron...","id":"20250228_donald-trump-jd-vance-volodimir-zelenszkij-feher-haz-europai-vezetok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2cc733f2-2be1-4b9b-9c1c-6168b74ebc71.jpg","index":0,"item":"58642658-54bc-4a59-a917-fe5ed58487be","keywords":null,"link":"/vilag/20250228_donald-trump-jd-vance-volodimir-zelenszkij-feher-haz-europai-vezetok","timestamp":"2025. február. 28. 20:47","title":"Így reagáltak az európai vezetők arra, hogy sikertelenül zárult a megbeszélés Volodimir Zelenszkij és Donald Trump között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19449dcf-3dcb-4104-a327-ec96edfffbbe","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Márciusban New York központjában, a Union Square-en nyit hamburgerezőt a két és fél éve alapított Simon’s Burger két tulajdonosa, Tóth Máté és öccse, Simon.","shortLead":"Márciusban New York központjában, a Union Square-en nyit hamburgerezőt a két és fél éve alapított Simon’s Burger két...","id":"20250227_New-Yorkban-nyitnak-ettermet-a-Simons-Burger-magyar-tulajdonosai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19449dcf-3dcb-4104-a327-ec96edfffbbe.jpg","index":0,"item":"120e8275-444f-46bd-8277-a3b4841eaace","keywords":null,"link":"/kkv/20250227_New-Yorkban-nyitnak-ettermet-a-Simons-Burger-magyar-tulajdonosai","timestamp":"2025. február. 27. 17:22","title":"A magyar Simon’s Burger tulajdonosai New Yorkban nyitnak éttermet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcbb8c6c-7187-4b7c-9bec-7fcc3a7ee912","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"V8-as különlegességek kerülnek ki a trollhattani üzemből. ","shortLead":"V8-as különlegességek kerülnek ki a trollhattani üzemből. ","id":"20250227_Saab-svedorszagi-gyar-AC-Cobra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dcbb8c6c-7187-4b7c-9bec-7fcc3a7ee912.jpg","index":0,"item":"1f3538ca-5542-4300-a01b-f5e94314aadf","keywords":null,"link":"/cegauto/20250227_Saab-svedorszagi-gyar-AC-Cobra","timestamp":"2025. február. 27. 12:04","title":"Visszatért az élet a Saab svédországi gyárába, ahol nem akármilyen autók készülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b3298d6-3853-4e86-87a7-755e712fe15c","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Mama malac karakterének hangja elárulta, hogy nyáron újabb testvért kap Peppa. A bébi nevét még nem döntötték el.","shortLead":"Mama malac karakterének hangja elárulta, hogy nyáron újabb testvért kap Peppa. A bébi nevét még nem döntötték el.","id":"20250227_Peppa-malac-ujabb-testvert-kap-Mama-malac-bejelenti-terhesseget","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b3298d6-3853-4e86-87a7-755e712fe15c.jpg","index":0,"item":"f5ca3f25-02dd-40b7-a1cc-54a62ed030bb","keywords":null,"link":"/kultura/20250227_Peppa-malac-ujabb-testvert-kap-Mama-malac-bejelenti-terhesseget","timestamp":"2025. február. 27. 15:14","title":"Peppa malac újabb testvért kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d80096ac-887b-4883-82d9-d65a02626371","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az első hírek szerint a családnak kellett átvinnie a beteg gyereküket a kalocsai kórházból Bajára, mert mentőt sem hívtak nekik. Az OKFŐ szerint viszont egészen más történt.","shortLead":"Az első hírek szerint a családnak kellett átvinnie a beteg gyereküket a kalocsai kórházból Bajára, mert mentőt sem...","id":"20250227_meghalt-gyerek-kalocsai-korhaz-baja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d80096ac-887b-4883-82d9-d65a02626371.jpg","index":0,"item":"f82bf32e-f634-4ac0-8900-f2c642b08dc2","keywords":null,"link":"/itthon/20250227_meghalt-gyerek-kalocsai-korhaz-baja","timestamp":"2025. február. 27. 14:39","title":"Meghalt egy gyerek, miután átküldték a bajai kórházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94d6b03e-afc8-4779-b499-356f0643b564","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vagyis arról, hogyan próbálták azt megakasztani „a jórészt külföldi támogatásból élő ultraliberális akadémiai szélsőségesek”.","shortLead":"Vagyis arról, hogyan próbálták azt megakasztani „a jórészt külföldi támogatásból élő ultraliberális akadémiai...","id":"20250301_Orban-Balazs-konyvet-ir-doktori-vedese-tanulsagairol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/94d6b03e-afc8-4779-b499-356f0643b564.jpg","index":0,"item":"2d68704e-94dc-40d9-a4d8-0f3a54c64be0","keywords":null,"link":"/itthon/20250301_Orban-Balazs-konyvet-ir-doktori-vedese-tanulsagairol","timestamp":"2025. március. 01. 10:13","title":"Orbán Balázs könyvet ír doktori védése tanulságairól és a vele járó politikai dzsihádról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]