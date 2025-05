Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d1cf7f32-b19b-461a-a816-77f885da6096","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A volt műsorvezető nem dőlt be a trükknek. ","shortLead":"A volt műsorvezető nem dőlt be a trükknek. ","id":"20250528_varkonyi-andrea-meszaros-lorinc-telefonos-csalas-sms-uzenet-whatsapp","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d1cf7f32-b19b-461a-a816-77f885da6096.jpg","index":0,"item":"f1ff2970-0290-4171-aa9f-d311d0854b87","keywords":null,"link":"/elet/20250528_varkonyi-andrea-meszaros-lorinc-telefonos-csalas-sms-uzenet-whatsapp","timestamp":"2025. május. 28. 11:09","title":"Várkonyi Andrea is kapott csaló SMS-t, Mészáros Lőrinc kiakadt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"006a5a1e-1066-4236-a2bc-47a83b91f0a5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A holland rendőrség és a Haribo közös vizsgálatot indított az ügy kivizsgálására.","shortLead":"A holland rendőrség és a Haribo közös vizsgálatot indított az ügy kivizsgálására.","id":"20250529_hollandia-kannabisz-haribo-gumicukor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/006a5a1e-1066-4236-a2bc-47a83b91f0a5.jpg","index":0,"item":"f75eb9a9-2a26-4d1d-8155-097ee44ca5b1","keywords":null,"link":"/elet/20250529_hollandia-kannabisz-haribo-gumicukor","timestamp":"2025. május. 29. 16:35","title":"Rosszul lett egy holland család, mert kannabisz volt a Haribo gumicukorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fdee4b4-795b-44ea-9983-821d8924ed03","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Szintén letartóztatták fiatal élettársát, aki az intézet vezetőhelyettese lett, miután J. Péter Pál nehéz körülményei közül kiemelte.","shortLead":"Szintén letartóztatták fiatal élettársát, aki az intézet vezetőhelyettese lett, miután J. Péter Pál nehéz körülményei...","id":"20250529_budapesti-javitointezet-igazgato-letartoztatas-emberkereskedelem-kenyszermunka-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7fdee4b4-795b-44ea-9983-821d8924ed03.jpg","index":0,"item":"84809161-ab5b-440c-a219-fac69b707dab","keywords":null,"link":"/itthon/20250529_budapesti-javitointezet-igazgato-letartoztatas-emberkereskedelem-kenyszermunka-ebx","timestamp":"2025. május. 29. 19:30","title":"Emberkereskedelemmel és kényszermunkával gyanúsítják a Budapesti Javítóintézet többször kitüntetett igazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4736a76b-f765-45f6-bfc8-98d8149bf7ec","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Zaur Gurcijev a rakétatámadásokat irányította a 2022-es hadműveletben.","shortLead":"Zaur Gurcijev a rakétatámadásokat irányította a 2022-es hadműveletben.","id":"20250529_oroszorszag-ukrajnai-haboru-mariupol-sztavropol-utcai-robbanas-merenylet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4736a76b-f765-45f6-bfc8-98d8149bf7ec.jpg","index":0,"item":"5a660c82-bedb-4681-8f95-aa800f0dc74d","keywords":null,"link":"/vilag/20250529_oroszorszag-ukrajnai-haboru-mariupol-sztavropol-utcai-robbanas-merenylet","timestamp":"2025. május. 29. 11:02","title":"Az otthona előtt robbantották fel Mariupol ostromának egyik orosz vezetőjét – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"009b2d6a-fa9d-4c5c-842e-84caaf3b57a9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"1400 kilós volt a fogás. ","shortLead":"1400 kilós volt a fogás. ","id":"20250528_toba-gurult-auto-zalai-horgaszversenyen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/009b2d6a-fa9d-4c5c-842e-84caaf3b57a9.jpg","index":0,"item":"dc4c3c05-20d0-41be-9673-c88798cbca06","keywords":null,"link":"/cegauto/20250528_toba-gurult-auto-zalai-horgaszversenyen","timestamp":"2025. május. 28. 08:41","title":"Tóba gurult egy autó egy zalai horgászversenyen – búvárok halászták ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc2fa9e-648c-42a0-b28b-5747f0a265ee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A cenzorok ráadásul olykor a testvérek egymás iránti gyengédségét is szexuális töltetűnek ítélték meg, így azok a jelenetek is mentek a levesbe.","shortLead":"A cenzorok ráadásul olykor a testvérek egymás iránti gyengédségét is szexuális töltetűnek ítélték meg, így azok...","id":"20250529_streamingszolgaltato-oroszorszag-cenzura-walking-dead","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2dc2fa9e-648c-42a0-b28b-5747f0a265ee.jpg","index":0,"item":"e17cb2a2-3f12-4325-8a6e-639fcd5489a4","keywords":null,"link":"/elet/20250529_streamingszolgaltato-oroszorszag-cenzura-walking-dead","timestamp":"2025. május. 29. 19:53","title":"Egy orosz streamingszolgáltató az LMBTQ-törvényre hivatkozva kivágott 46 percet a Walking Deadből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f24db5b-bbd6-4c2a-8973-d4be5a8510ff","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ez a komoly terepjáró-képességgekkel rendelkező kisautó jó néhány évtizeddel visszatekeri az idő kerekét.","shortLead":"Ez a komoly terepjáró-képességgekkel rendelkező kisautó jó néhány évtizeddel visszatekeri az idő kerekét.","id":"20250529_30-eves-de-alig-hasznalt-fiat-panda-4x4-var-uj-gazdara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f24db5b-bbd6-4c2a-8973-d4be5a8510ff.jpg","index":0,"item":"4eea90a8-88ed-4ea1-aea7-49cf12d2e348","keywords":null,"link":"/cegauto/20250529_30-eves-de-alig-hasznalt-fiat-panda-4x4-var-uj-gazdara","timestamp":"2025. május. 29. 06:41","title":"30 éves, de alig használt Panda 4×4 vár új gazdára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ea1c386-dcb8-4bd9-8c3a-b18d021f4abd","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az eddigi legátfogóbb vizsgálatot végezték el két egyetem kutatói, amelyből kiderül, hogy mennyire mélyen szőttet át a talajt a mikroműanyag-szennyezés.","shortLead":"Az eddigi legátfogóbb vizsgálatot végezték el két egyetem kutatói, amelyből kiderül, hogy mennyire mélyen szőttet át...","id":"20250529_mikromuanyag-szennyezes-rovar-giliszta-talaj-vizsgalat-elelmiszer-taplaleklanc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ea1c386-dcb8-4bd9-8c3a-b18d021f4abd.jpg","index":0,"item":"761ebfd5-c2da-47fa-9443-7f2db65834f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250529_mikromuanyag-szennyezes-rovar-giliszta-talaj-vizsgalat-elelmiszer-taplaleklanc","timestamp":"2025. május. 29. 20:03","title":"Már a giliszták is tele vannak mikroműanyaggal, és ez óriási bajt jelez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]