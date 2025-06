Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f0de0480-afb5-4926-bdbf-c799e5227ae6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Törölné az Edge böngészőt? Esetleg a Microsoft Áruházat? Most már megteheti, köszönhetően egy EU-s jogszabálynak – és ez még nem minden, mert bosszantó dolgok is eltűnnek a Windowsból.","shortLead":"Törölné az Edge böngészőt? Esetleg a Microsoft Áruházat? Most már megteheti, köszönhetően egy EU-s jogszabálynak – és...","id":"20250603_microsoft-windows-dma-valtoztatasok-aruhaz-torlese-edge-bongeszo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0de0480-afb5-4926-bdbf-c799e5227ae6.jpg","index":0,"item":"4ae17337-4626-4fe1-a986-dc4ebdd5914e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250603_microsoft-windows-dma-valtoztatasok-aruhaz-torlese-edge-bongeszo","timestamp":"2025. június. 03. 14:03","title":"Végre: felhagy az emberek nyaggatásával a Microsoft, új korszak jön a Windowsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ada5ef25-9446-454d-b22e-3a5b82b9a834","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az ügyészség szerint fennáll a támadónál a szökés és az újabb bűncselekmény elkövetésének esélye.","shortLead":"Az ügyészség szerint fennáll a támadónál a szökés és az újabb bűncselekmény elkövetésének esélye.","id":"20250603_inditvany-ugyeszseg-jeszenszky-geza-tamado-letartoztatas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ada5ef25-9446-454d-b22e-3a5b82b9a834.jpg","index":0,"item":"bcfb02c4-ad68-437d-87f1-9ad513df20c7","keywords":null,"link":"/itthon/20250603_inditvany-ugyeszseg-jeszenszky-geza-tamado-letartoztatas-ebx","timestamp":"2025. június. 03. 11:05","title":"Jeszenszky Géza támadója előre kitervelten cselekedett a hatóság szerint, nem hiszik el, hogy spontán támadás volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54379bce-aacd-44c2-b1ad-3ca6b2d2e807","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A jegybank alelnöke szerint elfogadhatatlan, hogy az utóbbi időben az ügyfelek viseljék a károk 90 százalékát.","shortLead":"A jegybank alelnöke szerint elfogadhatatlan, hogy az utóbbi időben az ügyfelek viseljék a károk 90 százalékát.","id":"20250603_Ot-csapassal-szamolna-le-a-banki-csalasokkal-az-MNB","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/54379bce-aacd-44c2-b1ad-3ca6b2d2e807.jpg","index":0,"item":"a23a9188-7bf6-4682-8242-84169dd8745d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250603_Ot-csapassal-szamolna-le-a-banki-csalasokkal-az-MNB","timestamp":"2025. június. 03. 10:55","title":"42 milliárdos kárt okoznak a banki csalók, az MNB most öt csapással számolna le velük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31ab958b-8dc2-41cf-9282-e923ca14e8fc","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Néhány héttel ezelőtt hatalmas áramszünet bénította meg az életet Spanyolországban és Portugáliában, több millióan maradtak áram nélkül. Litkai Gergely mint a Duma Aktuál túlélőfelelőse készített egy útmutatót arról, mi a teendő ilyen esetben, hogyan lehet felkészülni. Nincs internet? Sebaj, ez nem jelent gondot, ha megtanuljuk kedvenc sorozatunk részeit kívülről. És mi legyen benne a 72 órára elég vészhelyzeti csomagban? Egy hűséges magánhadsereg biztosan nem jelenthet gondot. De talán ami a legfontosabb kérdés, hogyan vennék észre Magyarországon, hogy áramszünet van? ","shortLead":"Néhány héttel ezelőtt hatalmas áramszünet bénította meg az életet Spanyolországban és Portugáliában, több millióan...","id":"20250602_duma-aktual-iberia-aramszunet-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/31ab958b-8dc2-41cf-9282-e923ca14e8fc.jpg","index":0,"item":"80c034aa-ae7c-4d82-bc78-88555de77e19","keywords":null,"link":"/360/20250602_duma-aktual-iberia-aramszunet-video","timestamp":"2025. június. 02. 17:30","title":"Nem kell rettegni az áramapokalipszistől, itt vannak a túlélőtippek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17b1582b-6836-4daa-a064-75416132b840","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A helyiek és az őket segítő önkéntesek védőgátat építettek vasárnap este egy esetleges árhullám megfékezésére.","shortLead":"A helyiek és az őket segítő önkéntesek védőgátat építettek vasárnap este egy esetleges árhullám megfékezésére.","id":"20250602_Nem-keletkeztek-uj-beomlasok-de-a-regiek-tovabb-nottek-a-parajdi-sobanyanal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17b1582b-6836-4daa-a064-75416132b840.jpg","index":0,"item":"c7b49ae0-a4a1-4629-ac60-f3beaeb69733","keywords":null,"link":"/vilag/20250602_Nem-keletkeztek-uj-beomlasok-de-a-regiek-tovabb-nottek-a-parajdi-sobanyanal","timestamp":"2025. június. 02. 12:03","title":"Nem keletkeztek új beomlások, de a régiek tovább nőttek a parajdi sóbányánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"109500a0-0d58-4ab2-84bb-4a8f6b7d0a92","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az SZBU állítja, az ügynökei helyeztek el aknákat a híd pilléreinél.","shortLead":"Az SZBU állítja, az ügynökei helyeztek el aknákat a híd pilléreinél.","id":"20250603_oroszorszag-ukrajna-krimi-hid-robbantas-szbu-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/109500a0-0d58-4ab2-84bb-4a8f6b7d0a92.jpg","index":0,"item":"4f31e5f2-0048-402a-8535-965fbd8e758a","keywords":null,"link":"/vilag/20250603_oroszorszag-ukrajna-krimi-hid-robbantas-szbu-ebx","timestamp":"2025. június. 03. 14:27","title":"Robbanások rongálták meg a Krími hidat, az ukránok közölték, hogy ők hajtották végre az akciót – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"962f672a-1433-4700-b3eb-7f8f3991b3e0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rengések vasárnap este nagyjából 22 órakor kezdődtek, majd három órával később, az éjszaka közepén tetőztek.","shortLead":"A rengések vasárnap este nagyjából 22 órakor kezdődtek, majd három órával később, az éjszaka közepén tetőztek.","id":"20250602_etna-vulkankitores-szicilia-hamufelho-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/962f672a-1433-4700-b3eb-7f8f3991b3e0.jpg","index":0,"item":"78deacc7-f8ae-4461-9aac-4ce7c2d74f38","keywords":null,"link":"/vilag/20250602_etna-vulkankitores-szicilia-hamufelho-video","timestamp":"2025. június. 02. 13:52","title":"Kitört az Etna, menekülnek a turisták – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3daee131-710a-46dd-ae2b-dee6b543c895","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elévülés miatt megszüntették az eljárást az ellen a karateedző ellen, aki tavaly brutálisan felrúgott egy kisgyermeket. Ebben a másik ügyben egy volt tanítványa azért jelentette fel, mert állítása szerint 17 évvel ezelőtt a férfi megerőszakolta.","shortLead":"Elévülés miatt megszüntették az eljárást az ellen a karateedző ellen, aki tavaly brutálisan felrúgott egy kisgyermeket...","id":"20250603_Hiaba-jelentette-fel-szexualis-eroszak-miatt-a-gyereket-felrugo-karateedzot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3daee131-710a-46dd-ae2b-dee6b543c895.jpg","index":0,"item":"9a35d347-72da-4f35-b53e-63f45f5f9059","keywords":null,"link":"/itthon/20250603_Hiaba-jelentette-fel-szexualis-eroszak-miatt-a-gyereket-felrugo-karateedzot","timestamp":"2025. június. 03. 14:34","title":"Megszüntették a szexuális erőszak miatt indult eljárást a gyereket felrúgó karateedző ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]