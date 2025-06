Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"543d39b0-4791-4b43-b132-50eeee849a92","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Orbán Viktor Menczer Tamásnak adott interjút, amit a Harcosok Klubja zárt csoportban adtak le. Arról beszélt, hogy régen nem kellett kampányolni már a választások előtt 11 hónappal.","shortLead":"Orbán Viktor Menczer Tamásnak adott interjút, amit a Harcosok Klubja zárt csoportban adtak le. Arról beszélt...","id":"20250612_orban-viktor-harcosok-klubja-beke-gyozelem-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/543d39b0-4791-4b43-b132-50eeee849a92.jpg","index":0,"item":"cefa2665-e7aa-47b9-b092-ab313be6fbc9","keywords":null,"link":"/itthon/20250612_orban-viktor-harcosok-klubja-beke-gyozelem-ebx","timestamp":"2025. június. 12. 21:01","title":"Orbán üzent a Harcosok Klubjának: Akkor lesz béke, amikor győzünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b73031b-4052-4162-a893-a76d94069294","c_author":"Lőrincz Tamás","category":"gazdasag","description":"A kormány az elmúlt évtizedben kiemelt ágazatként kezelte a turizmust, tulajdonosként mégis hagyta, hogy lepusztuljon a hévízi tófürdő központi épülete, amelyet így le is kellett zárni. A helyiek közül sokan szobakiadásból élnek, és már érzik a forgalom csökkenését.","shortLead":"A kormány az elmúlt évtizedben kiemelt ágazatként kezelte a turizmust, tulajdonosként mégis hagyta, hogy lepusztuljon...","id":"20250614_hvg-heviz-furdo-fejlesztes-allami-tamogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b73031b-4052-4162-a893-a76d94069294.jpg","index":0,"item":"aa8bd265-5d3a-41a3-8726-5ce0d22f6fd7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250614_hvg-heviz-furdo-fejlesztes-allami-tamogatas","timestamp":"2025. június. 14. 09:00","title":"Kiemelt terület az idegenforgalom, mégis állami kézben pusztult le a második számú turisztikai látványosság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33256900-c18e-4e3c-83db-499ca8f1b8d1","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Szakértők szerint pilótahiba vagy műszaki ok áll az Air India légitársaság Boeing 787-es gépének csütörtöki katasztrófája mögött, amelyben egy utas kivételével a repülőn tartózkodó 242 személy mindegyike életét vesztette. Miközben az biztosnak tűnik, hogy az időjárásnak nem volt köze a balesethez, a gyártó számára sorsdöntő lehet, mit állapítanak meg a katasztrófát kivizsgáló illetékesek. Az egyetlen túlélő a vészkijáraton ugrott ki.","shortLead":"Szakértők szerint pilótahiba vagy műszaki ok áll az Air India légitársaság Boeing 787-es gépének csütörtöki...","id":"20250613_boeing-ahmadabad-dreamliner-787-katasztrofa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/33256900-c18e-4e3c-83db-499ca8f1b8d1.jpg","index":0,"item":"81995cd6-e969-4326-a3d4-cef29529af21","keywords":null,"link":"/360/20250613_boeing-ahmadabad-dreamliner-787-katasztrofa","timestamp":"2025. június. 13. 09:33","title":"Aggódva várhatja a Boeing az indiai légi katasztrófa okainak feltárását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68c78060-2183-44bc-8b5b-36c8a06b3bd5","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A japán gyártó hiperautója nem üzemanyagcellás, hanem a belsőégésű motorjában égeti el a hidrogént.","shortLead":"A japán gyártó hiperautója nem üzemanyagcellás, hanem a belsőégésű motorjában égeti el a hidrogént.","id":"20250613_elkepeszto-hidrogenautoval-rukkolt-elo-a-toyota","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68c78060-2183-44bc-8b5b-36c8a06b3bd5.jpg","index":0,"item":"51cbe18f-301c-4385-a698-76f245e203ae","keywords":null,"link":"/cegauto/20250613_elkepeszto-hidrogenautoval-rukkolt-elo-a-toyota","timestamp":"2025. június. 13. 06:41","title":"Elképesztő hidrogénautóval rukkolt elő a Toyota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21207756-4e7d-4771-b83e-34591b8199f9","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Jordániában is drónokat és rakétákat lőttek le, az ország hadserege szerint veszélyeztették a lakosság biztonságát.","shortLead":"Jordániában is drónokat és rakétákat lőttek le, az ország hadserege szerint veszélyeztették a lakosság biztonságát.","id":"20250613_izrael-iran-drontamadas-jordania-legicsapas-bombazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21207756-4e7d-4771-b83e-34591b8199f9.jpg","index":0,"item":"1a1a3a75-8185-4358-9f80-ea22b48e0b61","keywords":null,"link":"/vilag/20250613_izrael-iran-drontamadas-jordania-legicsapas-bombazas","timestamp":"2025. június. 13. 09:31","title":"Az IDF már Izraelen kívül lelövi az iráni drónokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"011f04e2-8420-4760-b164-15d0d450c170","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"A főváros tönkretétele az ország létét veszélyezteti – erre a következtetésre jutott az író, aki a Fogság megjelenésének 20. évfordulójára a könyvhéten a Táncsics Mihály családja és a XIX. századi Magyarország mindennapjait feltáró, újabb történelmi nagyregénnyel jelentkezik.","shortLead":"A főváros tönkretétele az ország létét veszélyezteti – erre a következtetésre jutott az író, aki a Fogság...","id":"20250612_hvg-spiro-gyorgy-tancsics-mihaly-seidl-terez-padmaly-tortenelmi-nagyregeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/011f04e2-8420-4760-b164-15d0d450c170.jpg","index":0,"item":"2e70d22e-333a-4ead-8e86-e7e622fdf230","keywords":null,"link":"/360/20250612_hvg-spiro-gyorgy-tancsics-mihaly-seidl-terez-padmaly-tortenelmi-nagyregeny","timestamp":"2025. június. 12. 20:00","title":"Spiró György: „Budapest léte az elmúlt két évszázadban, az ostromot kivéve, soha nem volt ekkora veszélyben”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ad20c2d-572c-4ece-9aeb-62af5d1e17c5","c_author":"HVG","category":"360","description":"A japán Hitachi és Mitsubishi vállalata az, amely eladja magyarországi flottáját.","shortLead":"A japán Hitachi és Mitsubishi vállalata az, amely eladja magyarországi flottáját.","id":"20250613_hvg-autokolcsonzes-viarent","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ad20c2d-572c-4ece-9aeb-62af5d1e17c5.jpg","index":0,"item":"80194b70-b54c-4644-8c79-c9a135293e03","keywords":null,"link":"/360/20250613_hvg-autokolcsonzes-viarent","timestamp":"2025. június. 13. 12:15","title":"Autókölcsönzés: globális szereplőt szorít ki részpiacáról egy magyar cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30616c3e-a2a2-4fe5-8088-842bf064741d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Szerdán a magyar légteret is érintve repült az Air India Boeing 787-8 Dreamlinere Párizsból Delhibe. A repülőgép csütörtökön eddig tisztázatlan körülmények között, fedélzetén több mint 240 emberrel lezuhant.","shortLead":"Szerdán a magyar légteret is érintve repült az Air India Boeing 787-8 Dreamlinere Párizsból Delhibe. A repülőgép...","id":"20250613_air-india-lezuhant-repulogep-magyar-legtetr-paksi-atomeromu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30616c3e-a2a2-4fe5-8088-842bf064741d.jpg","index":0,"item":"36f35752-7a13-449b-a54b-bc39793dcce5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250613_air-india-lezuhant-repulogep-magyar-legtetr-paksi-atomeromu","timestamp":"2025. június. 13. 11:08","title":"Egy nappal korábban a Paksi Atomerőmű fölött is átrepült a csütörtökön lezuhant Air India utasszállító repülőgép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]