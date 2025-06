Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Hongkongi kutatók állítják, hogy az alvás közbeni memóriamanipuláció innovatív módon segíthet kezelni a traumákat és az érzelmi szorongásokat. Emléktörlés alvás közben? Ez még jól jöhet Wayne Ivey felsorolta, mi vár a rendbontókra. Halálos fenyegetéssel üzent egy floridai seriff azoknak, akik erőszakos tüntetésre készülnek a megyéjében

A 40 éves brit férfinak sikerült élve kikászálódnia repülőgép roncsai közül, miután az Ahmedabadból Londonba tartó járat kevesebb mint egy perccel a felszállás után csütörtökön lezuhant. 241-en nem voltak ilyen szerencsések, ők mind meghaltak. Szakértők szerint gyorsan kellett cselekednie, hogy kihasználja a valószínűtlen esélyt arra, hogy életben maradjon. Milyen csoda kellett ahhoz, hogy megmeneküljön az Air India-katasztrófa egyetlen túlélője?

A kanadai erdőtüzek miatt „piszkos" a légkör, és érkezik a szaharai eredetű por is. ","shortLead":"A kanadai erdőtüzek miatt „piszkos” a légkör, és érkezik a szaharai eredetű por is. Füst és szaharai por is lesz a levegőben

A vasúttársaság hivatalos közlése szerint az oldal bizonytalan ideig fejlesztés alatt áll – írja Vitézy Dávid. Leállt a rendszer, ahol a MÁV késéseit lehetett követni

Izrael folytatja az Irán elleni, péntek hajnalban kezdett légioffenzívát, Benjamin Netanjahu miniszterelnök szerint az iráni rezsim soha nem volt olyan gyenge, mint most. A jelenlegi izraeli-iráni összecsapás sokkal súlyosabb, mint a két ország közötti tavalyi összetűzés, amikor az ellenfelek korlátozott drón- és rakétacsapásokat hajtottak végre egymás ellen. Irán ugyan válaszolt, ám az mindenképpen igaz, hogy a perzsa állam területét az 1980-1988-as Irak-Irán háború óta nem érték olyan súlyos csapások, mint az utóbbi órákban. Izrael célja egy iráni rendszerváltozás kikényszerítése lehet. Izrael valóban elhatározta az iráni atomprogram lezárását

A korábbihoz képest jóval több, 12 kategóriában kaptak elismerést az olvasók kedvencei. Befért G. Fodor Gábor könyve is. Schmidt Mária támogatta, G. Fodor Gábor megírta – Libri-díjat kapott az Orbán kontra Soros

Amerikai kutatók arra voltak kíváncsiak, hogy vajon fényt deríthet-e egy apró genetikai eltérés a beszéd eredetére. Egereket vontak be egy érdekes kísérletbe, amelyben az állatok cincogását változtatták meg. Emberi gént kaptak, másképp kezdtek cincogni az egerek