Egy mahacskalai parkolóban alig pár méterről lőttek rá egy MMA-harcosra, kiderült, hogyan élhette túl a támadást – videó

Az utóbbi napokban kezdtek el keringeni azok a biztonsági kamerás felvételek, amelyeken látszik, hogy kedden este fél 12 körül ketten megtámadják Timur Hizrijev orosz–dagesztáni MMA-harcost egy mahacskalai parkolóban. A 172 centis férfi kiszállt az autójából és a csomagtartójában pakolászni kezdett, amikor nekirontott két maszkos férfi, akik vélhetően rá várhattak a helyszínen. Hizrijev visszatámadott, az egyiküket sikerült földre vinnie, a másik közben egészen közelről, alig néhány méterről lőtt rá az MMA-harcosra, ahogyan ez a videón is látható.

