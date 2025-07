Lezuhant és meghalt egy túrázó a tatabányai via ferrata pályán

A tatabányai Kő-hegy egyik via ferrata pályáján balesetet szenvedett és meghalt egy 40 év körüli férfi – írta a Telex a Vasalt utak magyarországi via ferrata Facebook-oldal híradása alapján. Ott azt írták, „a tatabányai Kő-hegyen az egyik via ferratán balesetet szenvedett és meghalt egy fiatalember. Saját biztonsági felszereléssel mászott, ekkor történt vele a szerencsétlenség. A helikopteres mentést követően hiába próbálták újraéleszteni.”

„Mélyen megrázott bennünket az eset. Kérünk bennetek, vigyázzatok magatokra!” – tették hozzá.

A lapnak az Országos Mentőszolgálat megerősítette a hírt. „A baleset következtében egy 40 év körüli férfi sajnos olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy bajtársaink újraélesztési kísérlete ellenére a helyszínen életét vesztette” – közölték.

