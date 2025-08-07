„Légy önmagad, légy szabad!” – drónshow zárta a Sziget Nagyszínpadot szerdán (videó)

„Matolcsy váltig erősítgette, hogy megvan a pénz, de kidurrant a lufi” – megszólalt a HVG-nek a jegybank felügyelőbizottsági tagja
Van lelkifurdalásom, lehettem volna vagányabb vagy harciasabb, de évekig tudomásul vettük, hogy az MNB alapítványait és ingatlanfejlesztéseit nem ellenőrizhetjük – ismeri el Nyikos László felügyelőbizottsági tag.
Már Bosznia ügyében is orosz propagandát tol a magyar kormány
A Kreml megerősítette: napokon belül jöhet a Trump-Putyin csúcstalálkozó
Sikerült megállapodniuk a találkozó helyszínéről is.
Para-Kovács Imre: A Mészáros-féle magánszavanna rejtett, de messzire vezető olvasata
Néhány órával az önkormányzati einstand után meghalt a Ruszwurm cukrászda tulajdonosa
Szamos Miklós 78 éves volt, szívinfarktus végezhetett vele, miután az önkormányzat rátette a kezét legendás cukrászdájára.
Rapper a közönség közt, szakállas nő a bódéban, Kiss of Life a nagyszínpadon – fotógaléria a Sziget első napjáról
Sörösdobozzal próbálta megdobni Magyar Pétert egy férfi – videó
Az eset Magyar Péter országjárásának gyulai állomásán, a politikus beszéde közben történt.