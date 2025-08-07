Megemelték egy folyó vízszintjét Ohióban, hogy J. D. Vance kényelmesen csónakázhasson a családjával

J. D. Vance amerikai alelnök arra utasította a hadsereg mérnökeit, hogy változtassák meg egy folyó vízszintjét, hogy kényelmesen kenuzhasson a családjával – számolt be a The Guardian. A politikus családi nyaralása során szeretett volna evezni a szülőállamában, Ohióban található Little Miami folyón, de úgy érezte, túl sekély a víz ehhez.

Az alelnök kérését a titkosszolgálat közvetítette, és arra hivatkoztak, hogy a „biztonságos tájékozódás” érdekében van szükség a módosításra. A lapnak egy, az ügyre rálátó forrás ugyanakkor azt nyilatkozta, hogy a vízszint megváltoztatására nemcsak Vance kényelme miatt volt szükség, hanem az ideális kajakos körülmények megteremtése érdekében is (a The Guardian ezt az értesülést nem tudta megerősíteni).

A portál szerint augusztus elején, amikor Vance a környéken járt, valóban megemelkedett a vízszint a nyilvánosan elérhető adatok szerint. Ugyanakkor nem példa nélküli az ilyen beavatkozás, de erre eddig elsősorban közösségi események vagy mentőszolgálati kiképzések miatt volt csak szükség. Az amerikai hadsereg mérnöki hadteste azt elismerte, hogy egy „különleges kérést” kaptak arra vonatkozóan, hogy megemeljék a vízszintet egy titkosszolgálat által védett személy biztonságos közlekedése érdekében. Vance egyébként valószínűleg a születésnapját ünnepelte a kenutúrával, ugyanis augusztus 2-án lett 41 éves.