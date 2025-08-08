James Cameron szerint „Terminátor-szerű apokalipszis” jöhet, ha az MI-t felfegyverzik

James Cameron, a klasszikus Terminátor-filmek (1. és 2.) rendezője arra figyelmeztet, hogy a mesterséges intelligencia globális fegyverkezési versenyben való felhasználása ahhoz a disztópiához vezethet, amelyet saját filmjeiben is megjelenített.

A Rolling Stone magazinnak adott interjújában Cameron beszélt többek között új filmtervéről és a mesterséges intelligenciával kapcsolatos dilemmáiról is. A 70 éves rendező Charles Pellegrino Ghosts of Hiroshima (Hirosima szellemei) című könyvének filmadaptációját tervezi elkészíteni, amelyről úgy nyilatkozott, hogy ez lehet az eddigi legnagyobb kihívást jelentő projektje. A filmet 3D-ben forgatná le, és a második világháborús amerikai atombombázást japán szemszögből kívánja bemutatni.

A háromszoros Oscar-díjas rendező elmondta, hogy bár szakmailag maga is támaszkodik az MI-re, továbbra is aggódik amiatt, hogy mi történhet, ha ezt a technológiát nem körültekintően alkalmazzák.

„Azt gondolom, hogy még mindig fennáll a veszélye egy Terminátor-szerű apokalipszisnek, ha az MI-t fegyverrendszerekkel párosítják – egészen a nukleáris fegyverrendszerek, nukleáris védelmi ellen-csapások szintjéig. Mivel a döntéshozatali ablakok nagyon rövidek, feldolgozásukhoz szuperintelligenciára lenne szükség. Talán okosak leszünk, és meghagyunk egy embert a folyamatban. De az emberek tévedhetnek, és számos olyan hiba történt már, amely a nemzetközi incidensek küszöbére sodort bennünket – ezek akár nukleáris háborúhoz is vezethettek volna. Szóval nem tudom” – mondta Cameron.

Cameron 1984-es Terminátor című filmje – amelyben Arnold Schwarzenegger játszotta a főszerepet – egy olyan világban játszódik, ahol az emberiséget egy Skynet nevű, mesterséges intelligenciával rendelkező védelmi hálózat uralja.

A kanadai rendező úgy látja, az emberi fejlődés egy fordulóponthoz érkezett: „Jelenleg három egzisztenciális fenyegetéssel nézünk szembe: a klímaváltozással és a természeti világ általános pusztulásával, a nukleáris fegyverekkel és a szuperintelligenciával. Ezek mind egyszerre látszanak megjelenni és a tetőpontjukra érni. Talán a szuperintelligencia lehet a megoldás.”