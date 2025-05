Távozik Elon Musk az amerikai kormányzatból, miután az eddig a vezetésével működő Kormányzati Hatékonyság Hivatala (Department of Government Efficiency, DOGE) több ezer szövetségi dolgozót bocsátott el és állások sokaságát szüntette meg.

A BBC beszámolója szerint Musk a tulajdonában álló közösségi oldalon, az X-en jelentette be a hírt, egyben köszönetet mondott Donald Trump amerikai elnöknek a lehetőségért.

As my scheduled time as a Special Government Employee comes to an end, I would like to thank President @realDonaldTrump for the opportunity to reduce wasteful spending.



The @DOGE mission will only strengthen over time as it becomes a way of life throughout the government.