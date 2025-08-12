A Soproni Sörnapok szervezője szerint spórolás miatt mondták le a Punnany Massif fellépését, nem a tusványosi fellépésük volt az ok

A tavalyi évhez hasonlóan idén is a Punnany Massif lett volna az egyik fellépő a jövő hétvégén esedékes Soproni Sörnapokon, azonban a szervezők felbontották a szerződést a zenekarral. Történt ez néhány nappal azután, hogy a zenekar az idei Tusványoson népszabadságos pólóban és áthúzott KDNP-logó előtt lépett fel.

A Punnany Massif menedzsere, Narday Ákos szerint a sörfesztivál szervezői a rendezvény koncepciójának átalakításával indokolták a döntésüket, az esemény megrendezéséért felelős Soproni Városmarketing Nonprofit Kft. vezetője, Kuslics Balázs pedig a Telexnek azt nyilatkozta, hogy a költségek csökkentése érdekében döntött így.

Állítása szerint a rendezvényhez csak a fix keretösszeget biztosította az önkormányzat, ebből kell gazdálkodniuk, és „az előadói és alvállalkozói költségek folyamatos és nagymértékű emelkedése,

valamint a rendelkezésre álló források csökkenése miatt” változtatni kellett az eredeti terveiken. Ez pedig többek között azt jelenti, hogy az eseményt a korábbiaknál kisebb színpadon, rövidebb műsoridővel, a város Főterén tartják meg.

Kuslics Balázs hozzátette: míg nagyjából az összes fellépővel csak az elmúlt két hétben kötöttek szerződést, a Punnany Massifot még korábban, tavasszal kerestek meg egy másik rendezvény miatt, és az egyeztetési nehézségek miatt maradtak végül az augusztusi időpontban.

„Ingyenes szabadtéri rendezvényeink mindig is mentesek voltak a pártpolitikai üzengetésektől, pártpolitikai jelképek pedig sem a színpadon, sem a nézőtéren nem jelentek meg. Célunk továbbra is az, hogy vallási, etnikai és politikai hovatartozás nélkül mindenki jól érezhesse magát a rendezvényeinken”

– írta az ügyvezető a Telexnek küldött válaszában. Azt is elárulta, hogy az átszervezéssel közel 14 millió forintot spóroltak, a rendezvény így idén körülbelül 27 millió forintból jön majd ki.